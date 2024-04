Da “The Bon Jovi story” a “Gli addestratori”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 24 al 30 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 24 al 30 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Briganti - dal 23 aprile

La serie racconta una pagina poco nota della nostra storia: il brigantaggio, che si è sviluppato dopo le promesse mancate di Giuseppe Garibaldi che non rese le terre ai contadini del Sud. È stata girata in Puglia e sono state usate armi orginali, che nonostante sparassero a salve hanno provocato dei piccoli “incidenti” sul set e anche i bellissimi costumi sono copie di quelli veri.

Dead boy detectives - dal 25 aprile

Creati da Neil Gaiman sulle tavole a fumetti di “Sandman”, Edwin e Charles sono due ragazzi che scelgono di non andare nell’Aldilà per indagare su eventi misteriosi.

City Hunter - dal 25 aprile

Il leggendario manga Anni 80 di Tsukasa Hojo ha ispirato numerosi film e serie. Quest’ultimo vede Ryohei Suzuki nei panni del protagonista Ryo Saeba.

Asunta - dal 26 aprile

In questa miniserie spagnola tratta da una storia realmente avvenuta, due genitori denunciano la scomparsa della figlia, ritrovandosi poi indagati.

Non lasciarmi cadere - dal 24 aprile

Due adolescenti entrano a far parte di una gang ma presto scoprono che è una vita troppo dura per la loro età. La miniserie arriva dalla Svezia.

Addio alla Terra - dal 26 aprile

Dalla Corea del Sud ecco un’altra serie inquietante: stavolta l’umanità è minacciata da un asteroide che si dirige verso la Terra mentre una professoressa cerca di mettere al sicuro i suoi alunni.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Baby Reindeer - Un comico in difficoltà compie un atto di gentilezza verso una donna vulnerabile, ma questo gesto scatena un'ossessione soffocante che minaccia di distruggere le loro vite. Anthracite - Un vecchio caso si riapre dopo che la scomparsa di un giornalista spinge la figlia esperta di indagini online verso una città di montagna tormentata da morte, segreti e una setta. Il giovane Berlusconi - Una docuserie su Silvio Berlusconi prima dell'ascesa a primo ministro: dal successo come imprenditore carismatico alla trasformazione della TV europea. Il problema dei 3 corpi - Attraverso continenti e decadi, cinque amici geniali fanno scoperte sconvolgenti mentre le leggi della scienza si sgretolano ed emerge una minaccia esistenziale. Notte di mezza estate - Carina riunisce la famiglia per una tradizionale notte di mezza estate in Svezia, ma la lieta occasione va a rotoli quando vengono alla luce segreti nascosti a lungo.

Prime Video

Gli addestratori - dal 25 aprile

Avere a che fare con le ex mogli può essere un problema: lo dimostra Lillo in questo nuovo film. Qui l’attore è Pasquale, che deve superare il distacco dal cane di famiglia Cecchino, “ceduto” alla ex moglie Marta in base agli accordi di separazione. Come fa, quindi, Pasquale a dimostrare di poter gestire il quadrupede in autonomia? Decide di aprire una scuola di addestramento per cani ma... per un errore nella stampa del volantino, invece che cuccioli o animali problematici si trova a capo di un gruppo di bambini irrequieti. Riuscirà a cavarsela? Lo scoprirete a fine film, dopo una serie meritata di risate.

Loro: La paura - dal 25 aprile

Arriviamo al secondo capitolo della serie thriller che si svolge a Los Angeles. In questi otto episodi siamo nel 1991, la protagonista è la detective Dawn Reeve alle prese con un caso cruento, l’uccisione di una donna, madre adottiva. Con il procedere delle indagini, la poliziotta mette a rischio la vita, sua e della famiglia.

Disney+

Thank you, goodnight: The Bon Jovi story - dal 26 aprile

Quattro episodi che ripercorrono i 40 di carriera della band, dalla formazione in New Jersey al successo globale, tra interviste e video inediti. La docuserie di Gotham Chopra non si limita a raccontare i successi della band, ma si concentra anche sui momenti più difficili del gruppo come l’infortunio alle corde vocali del leader Jon Bon Jovi nel 2022, tra operazioni chirurgiche e convalescenza.

Apple Tv+

Il premio del destino - dal 24 aprile

Seconda stagione della serie fantastica in cui una macchina misteriosa chiamata Morpho promette di rivelare il potenziale di ciascun individuo, stravolgendo molte vite. Gli abitanti di Deerfield si trovano ora davanti alla fase successiva: tra misteri e nuove rivelazioni, la piccola comunità si mette nuovamente in discussione. E Dusty (Chris O’Dowd) prende una decisione inaspettata.

Paramount+

Knuckles - dal 27 aprile

Grandi avventure, tanta azione e intense emozioni nella serie spin-off dei film di Sonic tratti dai celebri videogame. Il protagonista è Knuckles, storico guardiano del Master Emerald. La trama della serie, che mescola animazione e attori in carne e ossa, è ambientata dopo il secondo capitolo della saga di Sonic e anticipa il terzo, che uscirà prossimamente.

Discovery+

The Real Housewives di Roma - dal 24 aprile

Un docureality girato nella Capitale, dove tutto ruota intorno a sei casalinghe romane, divise nelle loro giornate tra circoli sportivi, organizzazione domestica e feste davvero esclusive.

La playlist

Come vivere... sottoterra

La serie Fallout su Prime Video racconta la vita degli umani dopo l’Apocalisse. Ecco altre storie ambientate sottoterra.

Silo - Una serie di fantascienza dove 100 mila persone vivono in un enorme sotterraneo, alto ben 144 piani. Su Apple Tv+ .

- Una serie di fantascienza dove 100 mila persone vivono in un enorme sotterraneo, alto ben 144 piani. Su . Ember - il mistero della città di luce - Ember, città sottoterra da 250 anni, è illuminata da lampadine che tendono a spegnersi. Film su Prime Video.

- Ember, città sottoterra da 250 anni, è illuminata da lampadine che tendono a spegnersi. Film su Matrix - Nel famoso film delle sorelle Wachowski gli umani sopravvissuti si rifugiano in città sotterranee. Disponibile su Netflix .

- Nel famoso film delle sorelle Wachowski gli umani sopravvissuti si rifugiano in città sotterranee. Disponibile su . The colony - In questo film gli umani per sopravvivere sono costretti ad abitare sotto il livello del mare. Fuori è tutto ghiacchiato. La difficoltà a procacciarsi cibo è all’ordine del giorno. Su Prime Video.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Lady Bird - Strepitosa commedia diretta da Greta Gerwig, regista di “Barbie”, con Saoirse Ronan.

- Strepitosa commedia diretta da Greta Gerwig, regista di “Barbie”, con Saoirse Ronan. Lost in translation - Sofia Coppola è nelle sale con “Priscilla”, qui dirigeva Bill Murray e Scarlett Johansson in un film indimenticabile.

- Sofia Coppola è nelle sale con “Priscilla”, qui dirigeva Bill Murray e Scarlett Johansson in un film indimenticabile. Steve Jobs - L’uomo che ha cambiato la tecnologia e la vita di molti ha il volto di Michael Fassbender.

- L’uomo che ha cambiato la tecnologia e la vita di molti ha il volto di Michael Fassbender. Il ragazzo della porta accanto - Jennifer Lopez incontra un bel giovane vicino di casa, ma...

- Jennifer Lopez incontra un bel giovane vicino di casa, ma... Il padrino - Capolavoro assoluto del cinema, da rivedere in attesa del nuovo film di Francis Ford Coppola che sarà a Cannes.

- Capolavoro assoluto del cinema, da rivedere in attesa del nuovo film di Francis Ford Coppola che sarà a Cannes. Mediterraneo - Con questo sorprendente film Salvatores vinse l’Oscar.

- Con questo sorprendente film Salvatores vinse l’Oscar. Rocketman - La musica e la vita di Elton John prendono vita sullo schermo. Travolgente.

Prime Video