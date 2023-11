Da “The crown” a “Il migliore dei mondi”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

Cosa vedere dal 15 al 21 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 15 al 21 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

The crown - dal 16 novembre

Eccola qui, l’attesa sesta e ultima stagione della serie più chiacchierata sui reali inglesi. Tanto desiderata che arriva in due momenti: il 16 novembre sono disponibili i primi quattro episodi, il 14 dicembre gli ultimi sei. Ma a che punto eravamo rimasti? L’attenzione della quinta stagione era sulla fine del matrimonio tra il principe Carlo e Diana, e su quanto questa rottura abbia influenzato la vita a palazzo. Da qui si riparte.

In love and deep water - dal 16 novembre

In questo film giapponese ambientato su una lussuosa nave da crociera si incrociano amori e misteri quando una passeggera decide di risolvere un crimine.

Scott Pilgrim - La serie - dal 17 novembre

Dall’omonimo fumetto di culto (su un ragazzo che “affronta” gli ex della sua amata) era stato tratto un film nel 2010. E ora un’esplosiva serie animata.

Rustin - dal 17 novembre

Il film racconta la vera storia di Bayard Rustin (Colman Domingo), attivista dei diritti civili che negli Anni 60 si batté contro il razzismo e l’omofobia.

I nuovi ricchi - dal 17 novembre

Il mondo delle “criptovalute” è l’obiettivo di un film francese, fra thriller e commedia, su un truffatore che vuole imbrogliare una donna arricchita. Ma...

See you on Venus - Ci vediamo su Venere - dal 17 novembre

Mia (Virginia Gardner) e Kyle (Alex Aiono) affrontano, in questo film romantico, un lungo viaggio insieme per cercare la madre biologica della ragazza.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Tutta la luce che non vediamo - Le strade di una ragazza francese cieca e di un soldato tedesco si incrociano alla fine della Seconda guerra mondiale. Dal bestseller premiato con il Pulitzer di Anthony Doerr. Odio il Natale - Un'infermiera single mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, cioè entro 24 giorni. L'affaire Bettencourt: uno scandalo miliardario - In che modo il conflitto tra la donna più ricca del mondo e la figlia si trasforma in uno scandalo nazionale? Questa avvincente docuserie racconta tutta la storia. Il sarto - Un celebre sarto si mette a confezionare l'abito da sposa della fidanzata del suo migliore amico. I tre però nascondono segreti oscuri che stravolgeranno la loro vita. Lupin - Ispirandosi alle avventure di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo Assane Diop decide di vendicare il padre per un'ingiustizia subita per colpa di una ricca famiglia.

Prime Video

Il migliore dei mondi - dal 17 novembre

Un Maccio Capatonda così non l’avete mai visto. «Da un po’ di anni stavo cercando di mettere più al centro la trama che il mio tipico personaggio strampalato» racconta l’attore parlando del film che ha interpretato (e anche co-diretto).

Demeter - Il risveglio di Dracula - dal 13 novembre

Questo horror ci riporta alle vicende di “Dracula” ed è ambientato sulla nave che portò il conte dalla Bulgaria all’Inghilterra.

Firestarter - dal 14 novembre

Spaventoso remake di “Fenomeni paranormali incontrollabili”, uscito nel 1984. In quel film la giovane star era Drew Barrymore, qui è Ryan Kiera Armstrong.

Maxine’s baby - The Tyler Perry Story - dal 17 novembre

Il documentario ci racconta la storia di Tyler Perry, attore e regista di successo soprattutto presso il pubblico afro-americano.

Twin love - dal 17 novembre

Le ex lottatrici Bella Twins (Brie e Nikki Garcia) conducono un originale reality show con protagoniste... coppie di gemelli in cerca del vero amore.

Sisu - dal 18 novembre

Jorma Tommila è il protagonista di questo thriller finlandese ambientato durante la Seconda guerra mondiale, tratto da una storia vera.

Disney+

A murder at the end of the world - dal 14 novembre

Nove persone sono state invitate da un milionario solitario, Andy Ronson, in una località remota. Tra loro c’è Darby Hart (Emma Corrin), un’esperta di informatica che dovrà trasformarsi in detective quando ci scapperà il morto. E dovrà fare di tutto perché l’assassino non colpisca una seconda volta.

Apple Tv+

Monarch - Legacy of monsters - dal 17 novembre

Da una decina d’anni Godzilla e King Kong sono ritornati a fare “la voce grossa” al cinema in una serie di film che i produttori chiamano “MonsterVerse”: sono, infatti, tutti legati tra loro. La serie è ambientata tra passato e presente, si concentra su un’organizzazione segreta chiamata Monarch e sull’enigmatico personaggio di Lee Shaw, un ufficiale dell’esercito interpretato da Kurt Russell e, in età più giovane, da suo figlio Wyatt Russell.

Now

The estate - dal 15 novembre

Questo film targato Sky Original è una commedia scatenata su due donne che cospirano per diventare eredi di una zia ricca. Nel ricco cast, David Duchovny, Rosemarie DeWitt, Toni Collette, Anna Faris e Kathleen Turner.

Now