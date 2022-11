Da “The crown” ad “Autumn beat”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 9 al 15 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Now e Paramount+ Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 9 al 15 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+, Now e sulle altre piattaforme streaming.

Netflix

The crown - dal 9 novembre

L’attesissimo momento, a due mesi dalla morte della Regina Elisabetta II, è arrivato. Su Netflix dal 9 novembre è disponibile la quinta stagione di “The Crown” che racconta i fatti più scottanti della storia dei Windsor. Ovvero il periodo dal 1990 al 1997, che coincide con la separazione e il divorzio tra Carlo (Dominic West) e Diana (Elizabeth Debicki), l’amore dichiarato da lui per Camilla Parker Bowles e l’intervista fiume di lei alla Bbc dove ammette le fatiche di un matrimonio infelice. Il cast principale è tutto rinnovato: la Regina è Imelda Staunton mentre il Principe Filippo è Jonathan Pryce.

Calciatori contro mutanti - dal 9 novembre

In questo bizzarro film animato che unisce fantascienza e spirito sportivo, quattro ragazzini appassionati di calcio mettono insieme le loro forze per aiutare dei fuoriclasse, privati del loro talento da uno scienziato malvagio.

Warrior nun - dal 10 novembre

È la seconda stagione di una serie tratta dall’omonimo fumetto in cui una giovane orfana ha scoperto di avere dei poteri e di appartenere a un ordine segreto di suore... cacciatrici di demoni!

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Manifest - Un aereo atterra misteriosamente anni dopo il decollo, lasciando i suoi passeggeri a fare i conti con nuove realtà in un mondo che è andato avanti senza di loro. Inside Man - Un condannato a morte americano con il pallino di risolvere misteri aiuta una giovane giornalista britannica a cercare un'amica scomparsa improvvisamente. The Watcher - Lettere inquietanti. Strani vicini. Sinistre minacce. Una famiglia si trasferisce nella casa dei sogni, finché non scopre di aver ereditato un incubo. Dahmer - Nell'arco di oltre un decennio, Jeffrey Dahmer ha ucciso 17 adolescenti e giovani uomini prima di essere condannato. Com'è sfuggito all'arresto per così tanto tempo? Tutto chiede salvezza - Daniele si sveglia e scopre di essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà. Lì imparerà di nuovo ad amare con l'aiuto di altri pazienti.

Prime Video

Autumn beat - dal 10 novembre

Da artista hip-hop (conosciuto come Nashy) a scrittore e sceneggiatore, e ora anche regista. Con il film “Autumn Beat”, Antonio Dikele Distefano racconta i giovani di “seconda generazione”, ragazzi neri nati e cresciuti in Italia. Il lungometraggio arriva su Prime Video in tutto il mondo il 10 novembre. Tito e Paco, due fratelli cresciuti a Milano, sognano di sfondare nel rap. Ma l’ambizione e l’amore per la stessa donna mettono a dura prova il loro rapporto.

Mammals - dall’11 novembre

Protagonista di “Mammals”, serie inglese in sei episodi, è Jamie (James Corden), uno chef che scopre un segreto su sua moglie incinta. Il cognato Jeff (Colin Morgan) cerca di aiutarlo a trovare la verità. Le complessità della vita di coppia sono al centro di questo mix di ironia e dramma.

Disney+

David Beckham: squadre da salvare - dal 9 novembre

«Alla vostra età venivo scelto sempre per ultimo, ero il più piccolo». Difficile a credersi se a parlare è David Beckham, che da calciatore diventa allenatore e mentore in “David Beckham: squadre da salvare” disponibile su Disney+ dal 9 novembre. Il suo compito nella docuserie può sembrare impossibile: rendere vincente la squadra dilettantistica dei Westward Boys, adolescenti motivati ma a rischio retrocessione. E via a nuove sessioni di allenamenti, tecniche motivazionali per creare il giusto lavoro di team, e dialoghi sinceri con le famiglie dei ragazzi. A farsi notare è anche un altro particolare: Beckham è partito proprio da qui, siamo nel quartiere dell’East London in cui giocava all’inizio della sua carriera.

Apple Tv+

Circuit breakers - dall’11 novembre

Sette episodi di una serie che racconta ai ragazzi (e ai loro genitori) come affrontare la crescita attraverso declinazioni diverse della fantascienza: ambientati in un futuro prossimo, ognuno di essi dà suggerimenti utili e spunti di riflessione.

Paramount+

Transformers: EarthSpark - dal 12 novembre

Anche i Trasformers hanno un’anima. E la si vede in questa serie cartoon che unisce azione e commedia dove gli stessi robot, o meglio la prima generazione a essere nata sulla Terra, vivono in una famiglia di umani.

Now

Il mammone - dal 7 novembre

Al giorno d’oggi, si sa, i giovani spesso faticano a lasciare la casa dei genitori per problemi economici e di lavoro. Ma cosa fare se un figlio ha 35 anni e una brillante carriera accademica e, nonostante questo, a mollare mamma e papà nemmeno ci pensa? A raccontare gli esilaranti sviluppi della situazione è “Il mammone”, commedia (basata sul film francese “Tanguy”) di Giovanni Bognetti, dal 7 novembre su Now in contemporanea con Sky.

The white lotus - dal 7 novembre

Dal 7 novembre partono su Now (in contemporanea con Sky Atlantic) sette nuovi episodi di “The White Lotus”, serie americana che al debutto ha trionfato agli Emmy con dieci statuette. Stavolta l’hotel di lusso dove sono ambientate le vicende di vari “riccastri” americani è in Italia, a Taormina. Da uno dei promontori più belli della penisola, sulle note di Mina, Fabrizio De André e Raffaella Carrà, si intravede il disastro.

La playlist

Storie del terrore

Se le storie spaventose di Guillermo del Toro’s cabinet of curiosities su Netflix vi hanno fatto venire i brividi, recuperate...

Black mirror - La serie antologica britannica che racconta tutti i nostri futuri possibili a volte mette più inquietudine di un vero horror. Cinque stagioni su Netflix .

- La serie antologica britannica che racconta tutti i nostri futuri possibili a volte mette più inquietudine di un vero horror. Cinque stagioni su . Lore - Ogni episodio di questa serie, nata da un podcast, racconta una diversa storia proveniente dal folklore e dalle leggende. Due stagioni su Prime Video .

- Ogni episodio di questa serie, nata da un podcast, racconta una diversa storia proveniente dal folklore e dalle leggende. Due stagioni su . Into the dark - Dodici storie, ognuna ispirata a una diversa festività, tutte spaventose. Su RaiPlay c’è un’intera stagione e si può vedere gratuitamente.

- Dodici storie, ognuna ispirata a una diversa festività, tutte spaventose. Su c’è un’intera stagione e si può vedere gratuitamente. American horror story - La regina di tutte le serie “antologiche”: ogni stagione racconta una storia a sé stante. E ce sono già ben dieci da vedere su Disney+ .

- La regina di tutte le serie “antologiche”: ogni stagione racconta una storia a sé stante. E ce sono già ben dieci da vedere su . American horror stories - Da non confondere con il titolo precedente: qui ci troviamo nello stesso “universo narrativo”, ma ogni episodio è autoconclusivo. Sempre su Disney+.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Good boys - Un gruppo di ragazzini è al centro di questa commedia scatenata e imprevedibile.

- Un gruppo di ragazzini è al centro di questa commedia scatenata e imprevedibile. Piccole donne - La recente versione firmata da Greta Gerwig è una delle migliori di tutti i tempi.

- La recente versione firmata da Greta Gerwig è una delle migliori di tutti i tempi. Prova a prendermi - Stupendo film di Spielberg con Hanks e DiCaprio. Da rivedere.

- Stupendo film di Spielberg con Hanks e DiCaprio. Da rivedere. Passengers - Jennifer Lawrence e Chris Pratt si ritrovano nello spazio...

- Jennifer Lawrence e Chris Pratt si ritrovano nello spazio... The untouchables - Gli intoccabili - Sean Connery e Kevin Costner dichiarano guerra ad Al Capone. Un vero classico.

Prime Video

Rocky - Su Prime Video sono arrivati i film della leggendaria saga con Stallone, ma anche i sequel targati “Creed”.

- Su Prime Video sono arrivati i film della leggendaria saga con Stallone, ma anche i sequel targati “Creed”. Impiegato del mese - Commedia sui dipendenti di un centro commerciale.

- Commedia sui dipendenti di un centro commerciale. Mulholland drive - Enigmatico e meraviglioso, è l’omaggio di David Lynch al cinema (e ai suoi incubi).

- Enigmatico e meraviglioso, è l’omaggio di David Lynch al cinema (e ai suoi incubi). Il laureato - Un film che fece epoca (anche per la colonna sonora di Simon & Garfunkel) e lanciò la carriera di Dustin Hoffman.

- Un film che fece epoca (anche per la colonna sonora di Simon & Garfunkel) e lanciò la carriera di Dustin Hoffman. Atto di forza - Schwarzenegger su Marte in un film di fantascienza che ai tempi venne sottovalutato.

- Schwarzenegger su Marte in un film di fantascienza che ai tempi venne sottovalutato. Oldboy - Uno dei capolavori del cinema sudcoreano (ma è soltanto per stomaci forti).

