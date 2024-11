Da “The day of the jackal” a “Citadel: Honey Bunny”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 6 al 12 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "The day of the jackal" su Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 6 al 12 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Rapina al Banco Central - dall'8 novembre

La serie spagnola composta da cinque episodi si basa su eventi realmente accaduti. Siamo a Barcellona, è il 23 maggio del 1981: 11 uomini incappucciati fanno irruzione nella Banca Central e prendono le oltre 200 persone presenti in ostaggio, minacciando di ucciderle. Quella che sembra una semplice rapina si trasforma però rapidamente in un grave pericolo per il Paese.

Arcane 2 - dal 9 novembre

La seconda stagione della serie d’animazione ispirata al videogioco “League of Legends” è anche quella conclusiva e sarà divisa in tre parti. Siamo alla resa dei conti tra la ricca città di Piltover e i bassifondi di Zaun. A combattere in fazioni opposte ritroviamo le sorelle Vi e Jinx, la cui riconciliazione pare ormai impossibile.

Born for the spotlight - dal 7 novembre

In questa serie drammatica taiwanese un gruppo di artiste cerca di sopravvivere alle pressioni della spietata industria dell’intrattenimento.

La gabbia - dall’8 novembre

La serie francese ci porta sul ring per conoscere Taylor (Melvin Boomer), giovane lottatore che sogna in grande. Ma incontra il temuto Ibrahim (Bosh).

Investigation Alien - Indagine sugli Ufo - dall’8 novembre

Il reporter del paranormale George Knapp indaga sull’esistenza degli alieni tra interviste e testimonianze inedite.

Mr. Plankton - dall’8 novembre

Dalla Corea del Sud, un’esilarante serie sul viaggio di due ex fidanzati (Woo Do-hwan e Yoo-Mi Lee). Uno scatenato mix di azione, commedia e romanticismo.

Appuntamento a Natale - dal 6 novembre

Per gli appassionati di commedie romantiche natalizie, ecco la tenera storia di Layla (Christina Milian) e Teddy (Devale Ellis). Insieme cercano il biglietto di un concerto, e poi...

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

Citadel: Honey Bunny - dal 7 novembre

L’universo di “Citadel” sta per diventare ancora più grande, la saga di spionaggio dei fratelli Russo si espande con il terzo capitolo ambientato in India. Questa storia si svolge negli Anni 90 ed esplora le vicende di Bunny e Honey, i genitori di Nadia, la protagonista nella serie principale. A interpretare lo stuntman Bunny è Varun Dhawan, affiancato dalla protagonista Samantha Ruth Prabhu nei panni di Honey.

My old ass - dal 7 novembre

Una spensierata adolescente (Maisy Stella) incontra sé stessa da 40enne. E questa “visione” metterà in discussione molte sue scelte.

Long distance - dall’11 novembre

Film di fantascienza su un minatore di asteroidi che atterra su un pianeta alieno e va alla ricerca dell’unico altro superstite della sua missione.

Disney+

The old man 2 - dal 6 novembre

Rivediamo Jeff Bridges nei panni di Dan Chase, l’ex agente della Cia che non riesce a stare “in pensione” nella sua casa del Vermont in compagnia dei suoi rottweiler. Questa volta a farlo uscire allo scoperto è la sparizione improvvisa di sua figlia Emily, con la quale ha un rapporto prevalentemente telefonico. Ad aiutarlo nella ricerca ci sono Harold Harper (l’attore John Lithgow), l’ex vicedirettore dell’Fbi che è rimasto suo amico, e la sua aiutante Zoe McDonald (Amy Brenneman).

Paramount+

Amici per caso - dall'8 novembre

Pietro (Filippo Contri) è un uomo rozzo, ultrà sfegatato della Roma ed eterosessuale. Scaricato dalla fidanzata Lolly, si ritrova a convivere per necessità con Omero (Filippo Tirabassi), giovane raffinato, meticoloso e gay nonché da poco single dopo la rottura dal compagno Andy. Nel corso di questa convivenza dai tratti bizzarri, i loro due mondi si scontrano. Il risultato è una brillante commedia degli equivoci in cui Pietro mette in discussione le sue arretrate convinzioni quando conosce Omero, che si offre di aiutarlo a riconquistare la sua amata Lolly. Il cast dello spassoso film di Max Nadari include Rocco Fasano, Beatrice Bruschi e Marina Suma.

Now

The day of the jackal - dall'8 novembre

Uno, nessuno, centomila. Sono i volti dello Sciacallo, lo spietato quanto infallibile sicario che ha i giorni contati. Il premio Oscar Eddie Redmayne presta il volto al killer. A dare la caccia allo Sciacallo ci pensa Bianca (Lashana Lynch), caparbia agente dei servizi segreti inglesi.

La playlist

Tutti in Australia

Territory è uno dei successi (a sorpresa) del momento su Netflix. Ecco altre 10 serie ambientate in Australia.

Le sorelle McLeod - Una fattoria nel sud del Paese è al centro di una saga familiare in otto stagioni. Su Prime Video .

- Una fattoria nel sud del Paese è al centro di una saga familiare in otto stagioni. Su . Ragazzo divora universo - Negli Anni 80 due fratelli vivono nella squallida periferia di Brisbane. Su Netflix .

- Negli Anni 80 due fratelli vivono nella squallida periferia di Brisbane. Su . The office - È arrivata da poche settimane la versione australiana della celebre sitcom. Su Prime Video .

- È arrivata da poche settimane la versione australiana della celebre sitcom. Su . Wellmania - Una giornalista in crisi è costretta a tornare da New York alla sua Sydney. Su Netflix .

- Una giornalista in crisi è costretta a tornare da New York alla sua Sydney. Su . Surviving summer - Anche la giovane protagonista Summer viene catapultata da New York in Australia... e si dà al surf. Su Netflix .

- Anche la giovane protagonista Summer viene catapultata da New York in Australia... e si dà al surf. Su . Heartbreak high - Remake di una storica serie degli Anni 90, racconta la gioventù australiana. Su Netflix .

- Remake di una storica serie degli Anni 90, racconta la gioventù australiana. Su . Deadloch - Tre donne indagano su un misterioso omicidio in Tasmania. Su Prime Video .

- Tre donne indagano su un misterioso omicidio in Tasmania. Su . In the clearing - Una famigerata setta australiana ha ispirato questo titolo inquietante. Su Disney+ .

- Una famigerata setta australiana ha ispirato questo titolo inquietante. Su . Secret city - Anna Torv, la star di “Territory” (e di “Fringe”) è una giornalista di Canberra. Su Netflix .

- Anna Torv, la star di “Territory” (e di “Fringe”) è una giornalista di Canberra. Su . Ascolta i fiori dimenticati - Una ragazza rimasta orfana va a vivere in un grande vivaio con la nonna Sigourney Weaver. Su Prime Video.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Madres paralelas - Almodóvar è garanzia di emozioni forti. Qui dirige un’intensa Penélope Cruz.

- Almodóvar è garanzia di emozioni forti. Qui dirige un’intensa Penélope Cruz. Godzilla II - King of the monsters - Se il mostro giapponese sfida altri “colleghi” gli umani non possono rimanere a guardare.

- Se il mostro giapponese sfida altri “colleghi” gli umani non possono rimanere a guardare. Don’t move - Una donna immobilizzata è al centro di un thriller tesissimo.

- Una donna immobilizzata è al centro di un thriller tesissimo. Nativity - La storia di Maria e Giuseppe può scaldare i nostri cuori.

- La storia di Maria e Giuseppe può scaldare i nostri cuori. Un giorno come tanti - Kate Winslet e Josh Brolin sono magnetici nel film drammatico di Jason Reitman.

- Kate Winslet e Josh Brolin sono magnetici nel film drammatico di Jason Reitman. Baywatch - Come corrono sulla spiaggia i bagnini Dwayne Johnson e Zac Efron! Tratto dalla serie tv.

- Come corrono sulla spiaggia i bagnini Dwayne Johnson e Zac Efron! Tratto dalla serie tv. Lupi mannari - Un bel salto nel tempo fino al Medioevo con Jean Reno.

- Un bel salto nel tempo fino al Medioevo con Jean Reno. We are marshall - McConaughey deve ricostruire una squadra di football dopo un terribile lutto collettivo.

Prime Video