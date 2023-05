Da “The Ferragnez” a “XO, Kitty”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 17 al 23 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 17 al 23 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

XO, Kitty - dal 18 maggio

Se avete visto l’irresistibile film “Tutte le volte che ho scritto ti amo” su Netflix (e i due sequel che completano la trilogia) di sicuro vi ricorderete di Kitty, la sorella minore della protagonista Lara. Dopo essere stata a lungo una “comprimaria”, ora la ragazza ha una serie tutta sua. In questa nuova storia la giovane viene accettata in una scuola internazionale e può quindi viaggiare in Corea del Sud, dove vuole reincontrare il ragazzo di cui si è innamorata (gli spettatori più attenti dei film se lo ricordano...) ma anche scoprire tutto sulla giovinezza di sua madre, che era andata nella stessa scuola.

In silenzio - dal 19 maggio

Sergio non dice più una parola. Quando lo incontriamo, sono passati sei anni dal giorno in cui, giovanissimo, si è macchiato di un orribile crimine: ha ucciso i suoi genitori. Ma qual è la verità? Cosa sappiamo sul delitto? La giovane psichiatra Ana vuole vederci chiaro. Benvenuti nell’oscuro abisso di questa miniserie spagnola girata tra Madrid e Bilbao, che promette di diventare un piccolo fenomeno anche grazie alla performance “muta” di Arón Piper, già noto al pubblico di Netflix per il ruolo di Ander Muñoz in “Élite”.

Rhythm + Flow: Francia 2 - dal 17 maggio

Arriva la seconda stagione per l’edizione francese del curioso talent show in cui si sfidano dei giovani rapper. In palio ci sono 100 mila euro.

Doctor Cha - dal 17 maggio

Per vent’anni una donna coreana ha deciso di trascurare la sua carriera da medico per fare la casalinga. Un giorno, però, decide che è ora di rimettersi al lavoro...

Anna Nicole Smith: la vera storia - dal 16 maggio

Il documentario ricostruisce la vita di Anna Nicole Smith (1967-2007), celebre modella e attrice morta per un’overdose.

Yakitori - dal 18 maggio

Serie di animazione che si ispira al romanzo di fantascienza militare di Carlo Zen. Racconta la storia di Akira, che entra in un reparto di fanteria chiamata Yakitori.

McGregor forever - dal 17 maggio

Questa docuserie mostra la vita e la carriera del lottatore Conor McGregor, discusso campione dell’Ultimate Fighting Championship.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton - Il matrimonio tra la giovane regina Carlotta e il re Giorgio d'Inghilterra dà inizio a un'epica storia d'amore e trasforma l'alta società in questo prequel di "Bridgerton". Black Knight - In un futuro distopico devastato dall'inquinamento, la sopravvivenza dell'umanità intera dipende da un gruppo di corrieri… decisamente atipici. L'estate in cui imparammo a volare - Le amiche Tully e Kate si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall'adolescenza ai 40 anni. Bridgerton - Gli otto affiatati fratelli della famiglia Bridgerton cercano l'amore e la felicità nell'alta società londinese. Ispirata ai romanzi di successo di Julia Quinn. Il sarto - Un celebre sarto si mette a confezionare l'abito da sposa della fidanzata del suo migliore amico. I tre però nascondono segreti oscuri che stravolgeranno la loro vita.

Prime Video

The Ferragnez - dal 18 maggio

Anche quest’anno Chiara Ferragni e Fedez sono stati la coppia più famosa, chiacchierata e discussa d’Italia. Ma l’imprenditrice e il rapper, che si sono sposati nel 2018 e hanno due figli, Leone e Vittoria, non si sono mai tirati indietro nello svelare i retroscena della loro vita privata. Torniamo nella loro bella casa milanese per la seconda stagione di questo programma che si concentrerà soprattutto sul 2022, tra nuove sfide professionali, momenti di fragilità, ma anche di grande affetto familiare. I primi quattro nuovi episodi usciranno il 18 maggio, mentre per gli ultimi tre dovremo aspettare il 25.

Rosiko show - Guai a perdere - dal 18 maggio

Se c’è una cosa di cui Ale e Franz sono maestri assoluti, è l’arte comica dell’improvvisazione. Il duo l’ha dimostrato più volte in tv e continua a farlo in questo inedito show di Amazon dove ci fanno ridere senza copione.

Disney+

White men can’t jump - dal 19 maggio

Vi ricordate il film “Chi non salta bianco è”, uscito nel 1992, con Wesley Snipes e Woody Harrelson? Ebbene, arriva un remake che riprende la stessa storia adattandola ai giorni nostri. I due protagonisti sono Sinqua Walls nei panni di Kamal, e un rapper americano appassionato di basket, Jack Harlow, in quelli di Jeremy. Entrambi i personaggi hanno una carriera da cestisti alle spalle, e trovano nello streetball (cioè il “basket da strada”) una seconda chance.

Apple Tv+

High desert - dal 17 maggio

Nella cittadina di Yucca Valley, in California, c’è una donna che è arrivata a un punto di svolta nella sua vita: si chiama Peggy (Patricia Arquette), è una tossicodipendente e ha appena perso la sua amata madre. Ed è proprio in questo momento che Peggy prende una decisione drastica: diventare un’investigatrice privata. Ecco la premessa di questa commedia nera in otto episodi. Al fianco della Arquette troviamo anche Matt Dillon nei panni di un delinquente non privo di fascino. Tra i produttori di questa nuova serie c’è anche Ben Stiller.

Paramount+

The family Stallone - dal 18 maggio

Avendo passato più di metà della sua vita in giro per fare film, niente di meglio che una bella serie per stare un po’ con la famiglia. Questo è il pensiero con cui Sylvester “Sly” Stallone ci introduce... in casa sua, ci fa entrare nella villona di Mr. Rambo. Dal set di “Tulsa king” (altra serie di Paramount+), Sylvester ci accompagna al suo ritorno a Los Angeles fra gli abbracci della splendida moglie Jennifer Flavin, ex modella. E così, in un’atmosfera tutta hollywoodiana, facciamo conoscenza con le bellissime figlie Sophia, Sistine e Scarlet (ma anche con i cani e i gatti di casa). Le telecamere ci mostrano scene familiari: come quella in cui si scherza sulla difficoltà di Scarlet, la figlia più giovane, a trovare marito (chissà il timore dei ragazzi nel conoscere papà Sly...). Entreremo anche nella casa-museo di Frank, il fratello autore di colonne sonore, attorniato da memorabilia musicali e del cinema. E non mancano gli amici di famiglia, come Al Pacino...

Now

Juan Carlos - La caduta di un re - dal 21 maggio

Si tratta di una docuserie sull’ex re di Spagna Juan Carlos. Tra le altre cose, saranno raccontate la sua ascesa al trono nel 1975, gli anni del consolidamento della monarchia parlamentare fino all’abdicazione nel 2014 dopo una lunga serie di scandali.

La playlist

Quante teste coronate

Dopo il boom di La regina Carlotta, il prequel di Bridgerton con India Ria Amarteifio, i reali tornano di moda.

The crown - Seguiamo tutta l’epopea della grande regina Elisabetta II, dalla giovinezza fino agli ultimi anni. Su Netflix .

- Seguiamo tutta l’epopea della grande regina Elisabetta II, dalla giovinezza fino agli ultimi anni. Su . Regina Cleopatra - La storia della più famosa regina d’Egitto, attraverso la sua lotta per proteggere il trono. Su Netflix .

- La storia della più famosa regina d’Egitto, attraverso la sua lotta per proteggere il trono. Su . L’imperatrice - Si tratta della più recente biografia sull’imperatrice Sissi, molto meno favolistica dei vecchi film. Su Netflix .

- Si tratta della più recente biografia sull’imperatrice Sissi, molto meno favolistica dei vecchi film. Su . I Tudor - La serie segue le vicende del sovrano inglese Enrico VIII attraverso i suoi (molti) amori e non solo. Su Now .

- La serie segue le vicende del sovrano inglese Enrico VIII attraverso i suoi (molti) amori e non solo. Su . Caterina la grande - Helen Mirren è la straordinaria protagonista di questa miniserie sulla grande zarina di Russia. Su Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Detective in erba - Adam Brody in un film che unisce noir e commedia, davvero sorprendente.

- Adam Brody in un film che unisce noir e commedia, davvero sorprendente. Trolls world tour - I coloratissimi Trolls stavolta devono salvare il loro mondo dalla “terribile” musica rock.

- I coloratissimi Trolls stavolta devono salvare il loro mondo dalla “terribile” musica rock. A quiet place - Un futuro inquietante in cui se anche solo bisbigli... muori.

- Un futuro inquietante in cui se anche solo bisbigli... muori. The suicide squad - Missione suicida - Dal regista dei “Guardiani della galassia”, uno dei più folli e visionari film sui supereroi.

- Dal regista dei “Guardiani della galassia”, uno dei più folli e visionari film sui supereroi. Queen & Slim - Trama alla “Bonnie & Clyde” per riflettere sul razzismo. Fascinosi i due protagonisti.

Prime Video

L’angelo del male - Inizia come la solita storia del ragazzino con i poteri... ma li userà per fare cose orribili!

- Inizia come la solita storia del ragazzino con i poteri... ma li userà per fare cose orribili! Anna - Luc Besson, molti anni dopo “Nikita”, racconta di una nuova killer imprendibile.

- Luc Besson, molti anni dopo “Nikita”, racconta di una nuova killer imprendibile. Uno splendido disastro - Una ragazza studiosa incontra uno scavezzacollo e... non può che nascere un amore da film.

- Una ragazza studiosa incontra uno scavezzacollo e... non può che nascere un amore da film. The kill team - Un giovane militare di stanza a Kabul scopre una brutta vicenda di abusi e violenze.

Now