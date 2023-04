Da “The good mothers” a “Grease – Rise of the pink ladies”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 5 all'11 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Grease: Rise of the pink ladies" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 5 all'11 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Transatlantic - dal 7 aprile

La serie è ispirata alla storia vera del giornalista americano Varian Fry, dell’ereditiera americana Mary Jayne Gold e dell’organizzazione non governativa “Emergency Rescue Committee”. Siamo nella Francia invasa dai nazisti e un gruppo di giovani ribelli fa di tutto per salvare ebrei, profughi, artisti e ricercati dal regime nazista.

Lo scontro - dal 6 aprile

L’acclamata comica Ali Wong è la protagonista di questa commedia nera in cui un incidente automobilistico fa esplodere le contraddizioni della sua vita apparentemente perfetta.

Lewis Capaldi - How I’m feeling now - dal 5 aprile

Struggente documentario che ci porta faccia a faccia con Lewis Capaldi, un talento del pop che ha attraversato momenti difficili a causa di una malattia.

Prime Video

Grosso guaio all'esquilino - dal 6 aprile

Davide (Riccardo Antonaci) è un ragazzino che vive nella periferia di Roma con la madre (Carolina Crescentini) ed è vessato dal bullo Nadir. Per difendersi, chiede aiuto a Martino (Lillo), un ex attore di film di Serie B. L’idea sembra disastrosa, ma quando Nadir troverà un vero maestro, le cose si faranno serie.

Sulle ali della speranza - dal 7 aprile

Dennis Quaid ed Heather Graham sono una coppia in viaggio con le figlie su un aereo privato. Ma il pilota muore. Questo film inedito è un dramma che mescola tensione e spiritualità.

La scuola dei misteri 3 - dal 7 aprile

La terza stagione dello spin-off della serie spagnola “El internado” sarà quella conclusiva. I giovani protagonisti cercheranno di risolvere gli ultimi misteri della scuola di Las Cumbres.

Disney+

The good mothers - dal 5 aprile

La vera storia delle donne che si sono ribellate alla ‘ndrangheta: la serie ripercorre le vicende di Lea Garofalo e della figlia Denise Cosco (interpretate da Micaela Ramazzotti e Gaia Girace), di Concetta Cacciola (Simona Distefano) e di Giuseppina Pesce (che ha il volto di Valentina Bellè). La serie, basata sul libro del giornalista Alex Perry, ha vinto il “Berlinale Series Award” al Festival del cinema di Berlino.

Le piccole cose della vita - dal 7 aprile

Clare (Kathryn Hahn) è una scrittrice in crisi professionale e personale. Quando prende in carico una rubrica di “posta del cuore” la sua vita cambia. La prima stagione è composta da otto episodi.

Crossover - dal 5 aprile

Tratta dal poetico romanzo per ragazzi di Kwame Alexander, la serie in otto episodi racconta di due fratelli con un grande talento per il basket, Josh (Jalyn Hall) e JB (Amir O’Neil).

Faccia a faccia con papa Francesco - dal 5 aprile

Dieci giovani di lingua spagnola tra i 20 e i 25 anni si ritrovano a Roma a dialogare con papa Francesco sollevando temi di scottante attualità. E il Pontefice risponde a modo suo, senza riserve.

Apple Tv+

Schmigadoon! - dal 5 aprile

Ritorna con una seconda stagione la serie con Keegan-Michael Key e Cecily Strong, ambientata in una misteriosa città dove tutti si comportano come in un musical degli Anni 40. Nei nuovi episodi si ritroveranno a Schmicago, dove si balla e si canta come negli Anni 60 e 70...

Paramount+

Grease - Rise of the pink ladies - dal 7 aprile

Siamo certi che tra di voi ci sono tantissimi fan di “Grease”, il leggendario film musical del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John nei panni di Danny e Sandy. Oggi l’universo della Rydell High School si amplia con “Grease - Rise of the pink ladies”, spin-off in arrivo su Paramount+ (due episodi dal 7 aprile, gli altri otto a cadenza settimanale) ambientato quattro anni prima. La serie racconta la genesi delle inconfondibili “cattive ragazze” della saga: sì, proprio quelle tutte vestite di rosa...

Now

Amore (e guai) a Parigi - dal 9 aprile

Parigi è veramente la città dell’amore? Scopriamolo in questa brillante serie in cui Jul (Maud Baecker) si imbatte nel suo uomo ideale. Che però è promesso a un’altra!

