Da “The Last of Us” a “Vikings: Valhalla”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dall'11 al 17 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now "The Last of Us" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dall'11 al 17 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now.

Netflix

Vikings: Valhalla - dal 12 gennaio

Brandite le spade, preparate gli scudi e state a pronti a tornare in battaglia. Già, perché dal 12 gennaio su Netflix arrivano i nuovi otto episodi della seconda stagione di “Vikings: Valhalla”, il celebre spin-off di “Vikings” che, come suggerisce il nome, racconta la storia (in parte reale) dell’epopea vichinga.

Dog gone - dal 13 gennaio

Dopo aver perso il loro amato cane sul sentiero degli Appalachi, un giovane e il padre partono alla sua ricerca. Interessante film con Rob Lowe.

Break point - Parte 1 - dal 13 gennaio

Si tratta di una docuserie che segue la vita di un gruppo di grandi tennisti mentre si sfidano in estenuanti tornei in tutto il mondo. A giugno, la seconda parte.

Sky rojo 3 - dal 13 gennaio

Arriva l’attesa terza e ultima stagione della serie tv spagnola che mostra le incredibili avventure di tre amiche che hanno deciso di vivere in libertà.

Ruido - dall’11 gennaio

Film che racconta la storia di Julia (Julieta Egurrola), una madre che si batte contro le violenze subite dalle donne nel suo Paese.

Kung Fu Panda: il cavaliere dragone 2 - dal 12 gennaio

È la seconda stagione della serie tv animata tratta dai film con protagonista il panda Po. Lo ritroviamo impegnato in un viaggio per rimediare a un suo errore.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Ginny & Georgia - Mamma dallo spirito libero, Georgia si trasferisce a nord insieme ai figli Ginny e Austin… ma la famiglia scopre che la via del nuovo inizio può essere accidentata. Caleidoscopio - Un ladro professionista e la sua banda tentano un colpo epico e complesso del valore di 7 miliardi di dollari, ma tradimento, avidità e altre minacce mettono a rischio il piano. The Good Doctor - Un chirurgo di talento nello spettro dell'autismo e della sindrome del savant è assunto in un prestigioso ospedale, dove affronta lo scetticismo di colleghi e pazienti. Mercoledì - Perspicace, sarcastica e… un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy. La vita bugiarda degli adulti - Nella Napoli degli anni '90 la sfrontata e audace zia Vittoria aiuta la nipote a esplorare un diverso lato della città e indispettisce i severi genitori della ragazza.

Prime Video

Hunters - dal 13 gennaio

Tornano gli “Hunters”, letteralmente i “cacciatori” di nazisti in giro per il mondo, nella seconda e ultima stagione della serie disponibile su Prime Video dal 13 gennaio. Il loro obiettivo? Andare a scovare in Sud America il peggiore di tutti, Adolf Hitler. Sorella Harriet (Kate Mulvany), Lonny Flash (Josh Radnor), Millie Morris (Jerrika Hinton) e Jonah Heidelbaum (Logan Lerman) cercano di uscire indenni nelle peripezie in cui sono coinvolti e... fa capolino anche Al Pacino (il “cacciatore” Meyer Offerman) a chiudere il cerchio.

Disney+

Ecco a voi i Chippendales - dall'11 gennaio

Nel 1979 in un locale di Los Angeles debuttarono i Chippendales: era la prima volta che un gruppo di spogliarellisti uomini si esibiva per un pubblico femminile. Fu un successo senza precedenti che lanciò una moda.

NCIS - dall’11 gennaio

Mentre il pubblico di Rai2 dal 13 gennaio inizia a gustarsi gli episodi inediti della 20a stagione, l’11 su Disney+ arrivano tutti quelli della 19a, che è pure l’ultima con Mark Harmon nei panni di Gibbs.

Chasing waves - dall’11 gennaio

Se vi affascina il mondo del surf e la sua filosofia, ecco una docuserie dalle immagini sbalorditive che ci porta in Giappone, dove atleti di diversa estrazione sfidano il mare su una tavola (il titolo significa “Inseguendo le onde”).

The resident - dall’11 gennaio

Prende il via in esclusiva su Disney+ la 6a stagione di questa serie molto apprezzata dai fan del genere “ospedaliero”. Protagonista è Matt Czuchry nei panni di Conrad Hawkins. Kaley Ronayne è Cade.

Now

The Last of Us - dal 16 gennaio

Con 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, “The Last of Us” è uno dei videogame di maggior successo degli ultimi 20 anni. Ma anche uno dei più belli, con una storia struggente che non ha nulla da invidiare ai kolossal cinematografici. Dopo una lunga attesa, quella storia diventa ora una serie tv, che debutta il 16 gennaio su Now (oltre che su Sky) in contemporanea con gli Usa. La vicenda è la stessa: ci troviamo in un futuro post-apocalittico dove Joel ed Ellie, un uomo e una ragazzina, si ritrovano uniti per una pericolosa missione...

Il miniaturista - dall’11 gennaio

Era rimasta “nel cassetto” per cinque anni dopo la messa in onda sulla Bbc nel 2017. Oggi finalmente arriva su Now (e su Sky) la miniserie in due episodi ambientata nell’Olanda del Seicento. La Anya Taylor-Joy di “La regina degli scacchi” è Nella Brandt, una giovane donna coinvolta in un mistero legato a una casa per le bambole.

Infinity+

L'immensità - dal 13 al 19 gennaio

Nel film di Emanuele Crialese che arriva solo per una settimana su Mediaset Infinity+ si racconta la vita, nella Roma degli Anni 70, di una famiglia alle prese con grandi cambiamenti: Clara (Penélope Cruz) affronta un matrimonio agli sgoccioli e la figlia Adriana (Luana Giuliani) mette in dubbio la sua identità di genere.

La playlist

Sognando Parigi

Se Emily in Paris su Netflix vi fa venire voglia di trasferirvi nella capitale francese, ecco altre sette serie ambientate all’ombra della Torre Eiffel.

Lupin - Le indagini del detective Omar Sy non potevano che svolgersi in questa rutilante città. Due stagioni su Netflix .

- Le indagini del detective Omar Sy non potevano che svolgersi in questa rutilante città. Due stagioni su . Drôle - Comici a Parigi - Come suggerisce il titolo, la serie racconta le disavventure di alcuni giovani che sognano di sfondare sul palco. Su Netflix .

- Come suggerisce il titolo, la serie racconta le disavventure di alcuni giovani che sognano di sfondare sul palco. Su . Chiami il mio agente! - Dove le star francesi recitano nei panni di loro stesse con molta autoironia. E ora arriva il remake italiano. Quattro stagioni su Netflix .

- Dove le star francesi recitano nei panni di loro stesse con molta autoironia. E ora arriva il remake italiano. Quattro stagioni su . Irma Vep - La vita imita l’arte - Alicia Vikander è un’attrice in crisi che si ritrova a Parigi per un ruolo che le cambierà la vita. Si vede su Now .

- Alicia Vikander è un’attrice in crisi che si ritrova a Parigi per un ruolo che le cambierà la vita. Si vede su . Operazione amore - Un gruppo di parigine trova un nuovo amore per un’amica con il cuore spezzato. Tre stagioni da scoprire su Netflix .

- Un gruppo di parigine trova un nuovo amore per un’amica con il cuore spezzato. Tre stagioni da scoprire su . Altro che caffè - È una Parigi diversa quella che conosciamo nella serie dove un macellaio reinventa il negozio in modo imprevedibile. Tre stagioni su Netflix .

- È una Parigi diversa quella che conosciamo nella serie dove un macellaio reinventa il negozio in modo imprevedibile. Tre stagioni su . Cercami a Parigi - Una principessa russa con una passione per la danza viaggia nel tempo e si ritrova ai giorni nostri. Tre stagioni su Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Rumore bianco - La vita di un professore viene sconvolta da una nube tossica.

- La vita di un professore viene sconvolta da una nube tossica. Douche - Un giovane artista viaggia alla ricerca di successo e felicità.

- Un giovane artista viaggia alla ricerca di successo e felicità. Boris - Il film - Il lungometraggio tratto dalla serie tv con Pietro Sermonti.

- Il lungometraggio tratto dalla serie tv con Pietro Sermonti. Mister felicità - Divertente commedia con un ispirato Alessandro Siani.

- Divertente commedia con un ispirato Alessandro Siani. Una notte all’asilo - Un ragazzo sta per essere espulso da scuola, ma...

- Un ragazzo sta per essere espulso da scuola, ma... Happy nous year - La notte di Capodanno, un uomo e una donna restano bloccati in ascensore.

Prime Video

Wildcat - La storia di un militare che ritorna dall’Afghanistan.

- La storia di un militare che ritorna dall’Afghanistan. Robo - Un 12enne, che vuole diventare fumettista, incontra un robot.

- Un 12enne, che vuole diventare fumettista, incontra un robot. Tonya - La biografia della discussa pattinatrice Tonya Harding.

- La biografia della discussa pattinatrice Tonya Harding. Codice 51 - Crime story con Robert Carlyle e Samuel L. Jackson.

Disney+

Amsterdam - Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi.

- Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi. The menu - Torbido film che racconta di una cena molto inquietante.

- Torbido film che racconta di una cena molto inquietante. Scusate se esisto! - Commedia con Raoul Bova e Paola Cortellesi.

Now