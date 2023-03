Da “The Mandalorian” a “Yellowstone” e “Incastrati”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 1° al 7 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 1° al 7 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now.

Netflix

Incastrati - dal 2 marzo

Salvo (Ficarra) e Valentino (Picone) sono tornati sulla scena del delitto. Tali e quali ai loro personaggi televisivi, nomi compresi, i due attori siciliani sono, infatti, di nuovo protagonisti (oltre che registi e sceneggiatori) della seconda stagione di “Incastrati”, dal 2 marzo su Netflix. Altri sei episodi in cui indossano i panni di due ingenui tecnici dei televisori, amici, cognati, legatissimi ma diversi per carattere e atteggiamento, che un giorno, per una serie di sfortunate coincidenze, restano fatalmente “incastrati” dentro una storia di crimini e delitti.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Outer Banks - Su un'isola popolata da ricchi e poveri, l'adolescente John B recluta i suoi tre migliori amici per scovare un leggendario tesoro collegato alla scomparsa del padre. Mare Fuori - Giovani napoletani esplorano l'amicizia, l'amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. La legge di Lidia Poët - In questo avvincente dramma storico Lidia Poët indaga su alcuni omicidi mentre lotta per esercitare la carriera forense. ispirata alla vera storia della prima avvocata italiana. Tríada - Quando viene a sapere di essere stata separata alla nascita dalle sue due sorelle gemelle, Rebecca intraprende un pericoloso viaggio per scoprire la verità sulle proprie origini. Formula 1: Drive to Survive - Durante ogni spietata stagione di Formula 1, piloti, manager e proprietari delle scuderie vivono una vita a tutta velocità, in pista e fuori.

Prime Video

Daisy Jones & The Six - dal 1° marzo

La vicenda raccontata in “Daisy Jones & The Six” è totalmente inventata, ma potrebbe essere autentica: perché in fondo, quante band nella storia del rock hanno vissuto una storia simile, quella di un’ascesa improvvisa e di una caduta altrettanto precipitosa? La miniserie, in partenza su Prime Video il 3 marzo, racconta la storia di Daisy Jones (interpretata da Riley Keough, nipote di Elvis Presley) e Billy Dunne (Sam Claflin), due cantanti di grande talento che fondano un gruppo nella vorticosa Los Angeles del 1977. Hanno subito successo, ma qualcosa non funziona, e spariscono nel nulla. Molti decenni dopo, viene fuori la verità in un documentario. Nei dieci episodi, sentiremo anche 24 canzoni inedite che sono state scritte appositamente per la serie ed eseguite dal cast.

Fly - Vola oltre i tuoi sogni - dal 2 marzo

In questo film, una ragazza finita in prigione per un incidente riscopre la voglia di vivere grazie a un’insegnante di danza, che le regalerà anche una seconda possibilità.

I più visti su Prime Video questa settimana

Dinner Club - Il Dinner Club riapre le sue porte a 4 tra i più grandi attori d’Italia: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Zingaretti e Marco Giallini partiranno con Carlo Cracco per visitare alcuni dei luoghi più incantevoli del belpaese, riscoprendo il piacere del viaggio e le migliori ricette. Alle cene anche le due veterane del club, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. The consultant - Dopo un'orribile tragedia alla CompWare, un'azienda di videogame con sede nel centro di Los Angeles, un misterioso consulente, Regus Patoff, si presenta in città e assume il comando. Carnival Row - Amore. Omicidio. Complotto. Rivoluzione. Quando delle uccisioni misteriose infiammano le tensioni tra i fatati e i loro oppressori umani, tutti gli abitanti di "Carnival Row" devono scegliere chi essere e come agire. Bullet train - In Bullet Train, Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a fare il suo lavoro in pace dopo che un incarico di troppo è andato storto. Tuttavia, il destino potrebbe avere altri piani, quando l'ultima missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione con avversari letali da tutto il mondo, tutti con obiettivi legati tra loro e in conflitto, sul treno più veloce del pianeta. La fattoria Clarkson - Un altro anno nella vita della Fattoria Diddly Squat, gestita da Jeremy Clarkson, il più famoso ma meno qualificato agricoltore dilettante. Per riuscire ad aumentare il suo profitto annuo ha diversificato, introducendo le mucche, più galline e un ristorante.

Disney+

The Mandalorian - dal 1° marzo

Dopo due stagioni e lo spettacolare crossover con “The book of Boba Fett”, Pedro Pascal torna a interpretare Din Djarin, un intrepido ex cacciatore di taglie che combatte nascosto sotto una pesante armatura. Stiamo parlando di “The Mandalorian”, la serie ispirata alle vicende di “Star Wars”, che ritorna dal 1° marzo per un’attesissima terza stagione. Ricapitoliamo la storia per chi non la conoscesse: Din ha salvato un piccolo essere dai poteri straordinari chiamato Grogu (che i fan hanno ribattezzato “Baby Yoda” per la somiglianza con il celebre jedi della saga cinematografica) e l’ha affidato al jedi Luke Skywalker perché potesse addestrarlo. Din e Grogu adesso si riuniscono nuovamente per proseguire il loro viaggio nella Galassia. L’obiettivo? Il Mandaloriano deve riscattarsi di fronte agli occhi della sua gente. Tutto questo avviene mentre la Nuova Repubblica, nata dopo il crollo dell’Impero Galattico, inizia ad affrontare le prime problematiche. E i nemici di Din, e della Repubblica stessa, iniziano a diventare più forti...

La pazza storia del mondo, Parte II - dal 6 marzo

A più di 40 anni dall’uscita del mitico film di Mel Brooks, debutta questo sequel sotto forma di serie a episodi. Una sequenza di sketch esilaranti che racconteranno la storia dell’umanità.

Abbott Elementary- dal 1° marzo

Arriva la seconda stagione dell’acclamata serie comica che racconta le storie di un gruppo di insegnanti guidati da una preside fuori dagli schemi. Subito arrivano 10 episodi, ma altri ne usciranno nel corso del 2023.

Now

Yellowstone - dal 1° marzo

Per i tanti appassionati delle vicende della famiglia Dutton e del suo ranch nel Montana, l’attesa è quasi finita. Dal 1° marzo su Now (in contemporanea con Sky) sarà disponibile la prima parte (otto puntate) della quinta stagione di “Yellowstone”, il western contemporaneo che ha raccolto molti consensi e premi: Kevin Costner ha ricevuto il Golden Globe come Miglior attore in una serie drammatica. E proprio lui, nei panni di John Dutton, dovrà affrontare nuovamente gli attacchi di chi vuole strappargli il ranch e mettere fine al suo stile di vita ispirato alla tradizione, al rispetto della natura e poco incline ai compromessi con la modernità.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Io sono l’abisso - L’ultimo thriller del romanziere Donato Carrisi, da lui diretto.

- L’ultimo thriller del romanziere Donato Carrisi, da lui diretto. La regina d’Africa - Come resistere alle schermaglie amorose tra Katharine Hepburn e Humphrey Bogart?

- Come resistere alle schermaglie amorose tra Katharine Hepburn e Humphrey Bogart? Steve Jobs - Michael Fassbender è perfetto nel ruolo del genio informatico. Splendida anche Kate Winslet.

- Michael Fassbender è perfetto nel ruolo del genio informatico. Splendida anche Kate Winslet. La mummia - Ora che è stato riscoperto il talento di Brendan Fraser rivediamo il suo mega successo.

- Ora che è stato riscoperto il talento di Brendan Fraser rivediamo il suo mega successo. Jurassic park - Ha fatto la storia, e non solo per gli effetti speciali. Anche il secondo capitolo è imperdibile.

Prime Video

Io rimango qui - L’amore e la malattia si incrociano ancora in un film super sentimentale.

- L’amore e la malattia si incrociano ancora in un film super sentimentale. Mi rifaccio il trullo - Umorismo pugliese doc per la commedia con Uccio De Santis.

- Umorismo pugliese doc per la commedia con Uccio De Santis. The party - Una festa fa crollare le certezze di un gruppo di amici.

- Una festa fa crollare le certezze di un gruppo di amici. Foxtrot - Intenso dramma israeliano che racconta la guerra da una prospettiva differente.

- Intenso dramma israeliano che racconta la guerra da una prospettiva differente. Peterloo - Il maestro del cinema sociale Mike Leigh ci riporta nella Manchester del 1819.

Now