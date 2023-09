Da “The Morning Show” a “Vita da Carlo”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 13 al 19 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Jennifer Aniston e Reese Witherspoon in "The Morning Show" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 13 al 19 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Di4ri - dal 14 settembre

I primi sette episodi della seconda stagione di “Di4ri” (si legge “Diari”), la serie italiana che racconta la vita di un gruppo di studenti di terza media, creata da Simona Ercolani e prodotta da Stand By Me, saranno disponibili su Netflix dal 14 settembre (gli altri sette lo saranno a breve).

Glow up - dal 12 settembre

Quinta stagione per questo talent show britannico pensato per gli appassionati di make-up: si sfidano infatti aspiranti truccatori, per dare il via alla loro carriera.

Ehrengard - L’arte della seduzione dal 14 settembre

Un esperto nell’arte dell’amore viene incaricato di insegnare i suoi trucchi a un timido nobile, ma... Film danese romantico e intrigante.

El conde - dal 15 settembre

Presentato a Venezia in concorso, il visionario film del regista cileno Pablo LarraĂ­n immagina che il dittatore Pinochet non sia morto ma... sia un vampiro.

Once upon a crime - dal 14 settembre

Viene dal Giappone questo curioso film fantasy ambientato nel mondo delle fiabe, con Cappuccetto Rosso che indaga su un mistero al ballo di Cenerentola...

Le vedove del giovedì - dal 14 settembre

Questa miniserie messicana è un thriller ambientato in una ricca comunità sconvolta dalla morte di tre amici. La verità farà trapelare molti segreti che riguardano soprattutto le loro vedove...

Le serie piĂą viste su Netflix questa settimana

Prime Video

The Ferragnez: Sanremo Special - dal 14 settembre

Non serve aver seguito con attenzione l’ultimo Festival di Sanremo per ricordare quanto sia stata una settimana intensa per Chiara Ferragni e Fedez. Ma che cos’è successo davvero dietro le quinte quei giorni? E che cosa ha scatenato quel piccolo scandalo nell’equilibro dell’inossidabile coppia?

Wilderness: fuori controllo - dal 15 settembre

Liv (Jenna Coleman) e Will (Oliver Jackson-Cohen) sembrano una coppia perfetta. Ma quando lei scopre un tradimento, un viaggio da sogno diventa... un incubo. Serie thriller inglese in sei episodi.

A million miles away - dal 15 settembre

La vera storia dell’astronauta José Hernández (Michael Peña) è al centro di questo film biografico. Ed è l’appassionante vicenda che lo ha portato da un piccolo villaggio messicano fino allo spazio.

The handmaid’s tale - dal 15 settembre

Finora disponibile solo su TimVision, approda su Prime Video la quinta stagione dell’acclamata e cupissima serie, ispirata al libro “Il racconto dell’ancella”, su un’America alternativa in cui le donne sono ridotte in schiavitù.

Disney+

The other black girl - dal 13 settembre

La giovane assistente di una casa editrice è lieta che abbiano finalmente assunto un’altra ragazza nera come lei. Ma poi si accorge che qualcosa non torna... Thriller satirico tratto dal libro omonimo, in 10 episodi.

Elemental - dal 13 settembre

A meno di tre mesi dall’uscita nelle sale italiane arriva il bel film della Pixar ambientato in una città dove convivono (spesso con difficoltà ) i quattro elementi naturali.

Apple Tv+

The Morning Show - dal 13 settembre

Eccoci di nuovo a spiare dietro le quinte di un (immaginario) programma tv americano. Nella prima stagione abbiamo assistito allo scontro tra la veterana Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon), assunta dalla rete per far fronte a uno scandalo di molestie sessuali. Nella seconda, poi, ci si è messo il Covid a complicare le cose. Ora parte la terza stagione di questa serie che racconta (bene) la società americana di oggi, attraverso il filtro dell’industria televisiva. E nei nuovi episodi la rete rischia di essere venduta. Nel cast entra anche Jon Hamm (star di “Mad Men”) nel ruolo di Paul.

Paramount+

Vita da Carlo - dal 15 settembre

Debutta su Paramount+ la seconda stagione della serie diretta e interpretata da Carlo Verdone nei panni di se stesso, alle prese con le nevrosi che l’hanno reso ancora più celebre. Nel cast, anche Sangiovanni.

The gold - dal 14 settembre

La serie inglese (trasmessa in patria dalla Bbc) è ispirata alla storia di una clamorosa rapina avvenuta nel 1983, forse la più grande di sempre: vennero rubati 26 milioni di sterline vicino all’aeroporto di Heathrow.

Now

Drift - Partners in crime - dal 13 settembre

Ali (Ken Duken) e Leo (Fabian Busch) sono due fratelli accomunati fin da piccoli da una passione: far rombare i motori. Sono agenti della polizia autostradale tedesca, ma quando una donna si mette tra di loro il rapporto va in crisi. Anni dopo, si ritroveranno per contrastare un complotto.

