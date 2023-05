Da “The mother” a “Air”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 10 al 16 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Jennifer Lopez e Lucy Paez in "The mother" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 10 al 16 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

The mother - dal 12 maggio

Jennifer Lopez torna al cinema d’azione con un appassionante thriller diretto da Niki Caro. La storia è quella di una donna senza nome, con un passato da spietata killer, che dopo aver vissuto per anni nascosta in Alaska ritorna per proteggere la giovane Zoe, la figlia che aveva avuto anni prima.

Regina Cleopatra - dal 10 maggio

La docuserie alterna ricostruzione storica e testimonianze di esperti per raccontare la vita di Cleopatra (Adele James), ultima regina d’Egitto.

Ultraman - dall’11 maggio

Gli appassionati di animazione giapponese sono già in fibrillazione per la terza e ultima stagione del cartoon incentrato sul personaggio di Ultraman, nato nel lontano 1966.

Black knight - dal 12 maggio

È nerissimo il futuro dipinto dalla serie sudcoreana: l’inquinamento ha decimato la razza umana, e gli eroi sono i fattorini che portano beni di prima necessità.

Dance brothers - dal 10 maggio

Viene dalla Finlandia questa serie originale e scatenata su due fratelli ballerini che decidono di aprire un club, scontrandosi con le leggi del mercato.

Queer eye - dal 12 maggio

Ritornano per la settima stagione i cinque irresistibili ragazzi gay che cambiano la vita di persone in difficoltà trasformando look e abitudini quotidiane. Si ride tanto ma soprattutto ci si commuove.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton - Il matrimonio tra la giovane regina Carlotta e il re Giorgio d'Inghilterra dà inizio a un'epica storia d'amore e trasforma l'alta società in questo prequel di "Bridgerton". L'estate in cui imparammo a volare - Le amiche Tully e Kate si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall'adolescenza ai 40 anni. Il sarto - Un celebre sarto si mette a confezionare l'abito da sposa della fidanzata del suo migliore amico. I tre però nascondono segreti oscuri che stravolgeranno la loro vita. Bridgerton - Gli otto affiatati fratelli della famiglia Bridgerton cercano l'amore e la felicità nell'alta società londinese. Ispirata ai romanzi di successo di Julia Quinn. Sweet Tooth - Un adorabile bambino metà umano e metà cervo intraprende un'epica avventura attraverso un mondo postapocalittico alla ricerca della famiglia con l'aiuto di un burbero protettore.

Prime Video

Air - dal 12 maggio

La trama si ispira a una storia vera e racconta come sono nate le “Air Jordan”, popolari scarpe realizzate dalla Nike negli Anni 80 in collaborazione con il campione di basket Michael Jordan. Il film vanta un super cast, dal protagonista Matt Damon a Viola Davis, fino a Ben Affleck che ne cura anche la regia.

Disney+

Crater - dal 12 maggio

Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey) è un ragazzo cresciuto in una colonia mineraria sulla Luna, che però sta per essere trasferito definitivamente su un pianeta lontano (in apparenza un luogo idilliaco) in seguito alla morte del padre (Scott Mescudi). Tuttavia, prima di partire, per esaudire il suo ultimo desiderio ruba un rover insieme con i suoi tre migliori amici, Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong), Marcus (Thomas Boyce), e una nuova arrivata dalla Terra, Addison (Mckenna Grace). L’obiettivo del gruppo è un’avventura alla scoperta di un misterioso cratere lunare.

The Muppets Mayhem Band - dal 10 maggio

Irriverenti, simpatici, irresistibili: sono i Muppet, i pupazzi ideati da Jim Henson negli Anni 50. Questa serie inedita in 10 episodi è una commedia musicale che segue le vicende della Electric Mayhem Band con Dr. Denti alla voce e alle tastiere, Animal alla batteria, Floyd Pepper alla voce e al basso, Janice alla voce e alla chitarra principale, Zoot al sassofono e Lips alla tromba. Insieme faranno un viaggio straordinario per registrare il loro primo album in studio. Ad aiutarli ci sarà una giovane e motivata discografica, Nora (Lilly Singh), che cercherà di guidarli nel miglior modo possibile. Ci sarà da divertirsi (e questo è certo).

Apple Tv+

Still: la storia di Michael J. Fox - dal 12 maggio

Era all’apice della sua carriera, nel 1991, quando il Parkinson lo colpì improvvisamente a 30 anni. Il film è un mix di spezzoni d’archivio e interviste attuali in cui il regista Davis Guggenheim racconta la vita di un attore protagonista degli Anni 80 e 90. «Ero più famoso della gomma da masticare» dice lo stesso Fox. Insieme a lui (autoironico come pochi), riviviamo l’energia di “Ritorno al futuro”.

Città in fiamme - dal 12 maggio

Una serie thriller in otto episodi che inizia con un mistero: la giovane Samantha scompare una sera a New York. E nel cercarla, la polizia e il suo migliore amico Charlie scoprono un giro che unisce incendi e ricche famiglie.

Paramount+

The Game - dal 10 maggio

Uno spaccato della cultura nera americana arriva con le due stagioni di questa serie. I protagonisti (tra cui Wendy Raquel Robinson, nei panni di Tasha Mack) sono tutti legati al football americano, siano essi giocatori, agenti e manager o familiari. Insieme agli aspetti strettamente sportivi si raccontano la lotta sociale, le differenze tra culture e le discriminazioni che continuano a permeare certi ambienti degli Stati Uniti.

Now

Perry Mason - dal 14 maggio

Parte su Now la seconda stagione (in otto episodi) della serie dove Matthew Rhys veste i panni del mitico avvocato Perry Mason, personaggio reso celebre in tv da Raymond Burr. Ritroviamo Mason stretto nella morsa del sistema legale di Los Angeles durante la Grande depressione.

Mr. Selfridge - Il negozio dei sogni - dal 10 maggio

Prende il via la terza stagione della serie inglese sulle alterne fortune di Harry Selfridge (Jeremy Piven), storico fondatore di una celebre catena di negozi. Nei nuovi episodi dovrà fare i conti con un grave lutto e con l’indebolimento del suo impero commerciale.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Hotel Transilvania 3 - Terzo capitolo della saga animata sul Conte Dracula più amato da grandi e piccini.

- Terzo capitolo della saga animata sul Conte Dracula più amato da grandi e piccini. Boston: Caccia all’uomo - Il film con Mark Wahlberg racconta la strage terroristica avvenuta a Boston nel 2013.

- Il film con Mark Wahlberg racconta la strage terroristica avvenuta a Boston nel 2013. Midway - Una delle battaglie più note della Seconda guerra mondiale rivive sullo schermo.

- Una delle battaglie più note della Seconda guerra mondiale rivive sullo schermo. Dirty dancing - Quante volte avete visto il film con Patrick Swayze? Beh, non sono mai abbastanza...

- Quante volte avete visto il film con Patrick Swayze? Beh, non sono mai abbastanza... Sul più bello - Originale film italiano su una ragazzina che cerca l’amore sfidando la sua malattia.

- Originale film italiano su una ragazzina che cerca l’amore sfidando la sua malattia. Monster hunter - Tutti a caccia di grossi mostri con Milla Jovovich!

Prime Video

Il ladro di orchidee - Geniale film del 2002 con un doppio Nicolas Cage.

- Geniale film del 2002 con un doppio Nicolas Cage. Shadow in the cloud - Chloë Grace Moretz sale a bordo di un aereo militare ma la aspetta una sorpresa horror.

- Chloë Grace Moretz sale a bordo di un aereo militare ma la aspetta una sorpresa horror. Halloween kills - Jamie Lee Curtis sfida ancora una volta Michael Meyers.

- Jamie Lee Curtis sfida ancora una volta Michael Meyers. Shadow - Il maestro Zhang Yimou dirige un film molto affascinante.

- Il maestro Zhang Yimou dirige un film molto affascinante. La ragazza di Stillwater - Matt Damon è in cerca della figlia dall’altra parte del mondo.

Disney+

True lies - Memorabile commedia action con Arnold Schwarzenegger e la splendida Jamie Lee Curtis.

- Memorabile commedia action con Arnold Schwarzenegger e la splendida Jamie Lee Curtis. Quasi a modo - Una parodia “scorretta” di “Il gobbo di Notre-Dame”.

- Una parodia “scorretta” di “Il gobbo di Notre-Dame”. Troppo napoletano - C’è anche Serena Rossi nel cast di questo film brillante.

- C’è anche Serena Rossi nel cast di questo film brillante. Le mie scuse - Commedia turca su un uomo costretto a fare la pace con i suoi familiari...

Now