Da “The night agent” a “Christian”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 22 al 28 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 22 al 28 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now.

Netflix

The night agent - dal 23 marzo

Dopo aver sventato un attentato in una metropolitana, il giovane agente dell’Fbi Peter Sutherland viene chiamato alla Casa Bianca. E gli viene offerto di entrare a far parte di una sezione investigativa segreta dell’agenzia, chiamata Night Action. Ma se questo incarico da principio sembra quasi un lavoro d’ufficio, presto Peter si troverà al centro di una pericolosa cospirazione che minaccia le più alte sfere dello Stato (ci sono di mezzo i russi...). E dovrà proteggere a tutti i costi la ricca imprenditrice Rose Larkin. Chi ama le serie dense di complotti e colpi di scena troverà pane per i suoi denti con “The night agent”, nuova adrenalinica creatura di Shawn Ryan (l’ideatore di “The Shield”).

Il suo regno - dal 22 marzo

Seconda stagione per la serie argentina che racconta l’ascesa di un predicatore televisivo che punta alla conquista del potere sfruttando temi religiosi e senza risparmiare ogni genere di violenza per annullare la concorrenza.

Città invisibile - dal 22 marzo

Incontriamo di nuovo le creature mitologiche che popolano segretamente il mondo in questa bizzarra e affascinante serie fantasy brasiliana, di cui arrivano ora su Netflix gli episodi della seconda stagione.

Lauchhammer - Delitto a cielo aperto - dal 22 marzo

Nella miniserie gialla tedesca, il detective Maik Briegand (Mišel Matičević) indaga su un inquietante omicidio nella sua cittadina natale, Lauchhammer, affiancato dall’investigatrice Annalena Gottknecht (Odine Johne).

L’assedio di Waco - dal 22 marzo

Nel 1993 un gruppo religioso armato si barricò in un edificio per quasi due mesi, assediato da agenti federali. Questa docuserie ricostruisce un fatto diventato quasi leggendario.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Tenebre e ossa - Forze oscure cospirano contro la cartografa orfana Alina Starkov, dotata di un potere straordinario che potrebbe cambiare il destino del suo mondo dilaniato dalla guerra. Mare Fuori - Giovani napoletani esplorano l'amicizia, l'amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. Hasta el cielo: La serie - Dopo la morte del marito, Sole decide che il modo migliore di prendersi cura del figlio è diventare una criminale… anche se ciò significa essere la rivale del proprio padre. You - Un ragazzo pericolosamente affascinante e profondamente ossessivo ricorre a misure estreme per entrare nelle vite delle persone che lo attraggono. L'isola e il maestro - Un musicista accetta di dirigere un festival su un'isola pittoresca dove vive un amore inaspettato e si ritrova coinvolto nei problemi di altre persone.

Prime Video

Perfect addiction - dal 24 marzo

Un film romantico e un film di arti marziali: riuscite a immaginare due generi più diversi? Ma forse non sono così incompatibili. Prova a dimostrarlo “Perfect addiction”, film drammatico in arrivo su Prime Video dal 24 marzo, diretto da Castille Landon (regista di “After 3” e “After 4”: un’esperta di film ad alto tasso di sentimento). È la storia di Sienna (Kiana Madeira), un’allenatrice di arti marziali miste, felicemente fidanzata con Jax, che si allena per diventare campione. Ma quando lei scopre che lui la tradisce, prepara la sua vendetta coinvolgendo lo sregolato combattente Kayden (Ross Butler).

Disney+

Up here - dal 24 marzo

Lindsay (Mae Whitman) e Miguel (Carlos Valdes) si incontrano e si innamorano nella New York del 1999. Sembra una storia come tante altre, se non fosse che entrambi i personaggi riescono a sentire distintamente... tre voci nella testa. E non solo: queste voci prendono anche vita e commentano le loro scelte! Ecco la premessa di “Up here”, una divertente e romantica serie musical in arrivo su Disney+ che gli autori di “Frozen” hanno tratto dal loro applaudito spettacolo teatrale. Tante canzoni e un cuore grande per una serie dolce e imprevedibile.

What we do in the shadows - dal 22 marzo

Quarta stagione del “finto documentario” che racconta con ironia le vite dei vampiri di Staten Island, a New York. Ritroviamo così gli irresistibili Nandor, Laszlo e Nadja, ma anche Colin, che dopo la terza stagione è “rinato” e ora è un bambino.

Apple Tv+

My kind of country - dal 24 marzo

L’attrice Reese Witherspoon e la cantante Kacey Musgraves sono le produttrici esecutive di questo innovativo talent show in partenza su Apple Tv+ che vuole portare alla ribalta giovani emergenti della musica country, guidati dalle star di questo genere.

Now

Christian - dal 24 marzo

La prima cosa che colpisce della serie “Christian” (su Sky e Now) è la sua originalità: in che genere potremmo inserirla? «Per me è un drama-comedy Super-Christ sovrannaturale all’amatriciana» scherza (ma neanche troppo) Edoardo Pesce. Sullo schermo l’attore interpreta appunto il protagonista Christian, picchiatore al servizio di un boss locale, ma tutto sommato di buon cuore, che nella prima stagione scopriva di avere le stimmate e con esse la capacità di fare miracoli e curare la gente.

La playlist

Tutti pazzi per Pedro

Diviso tra The Mandalorian su Disney+ e The last of us su Now, Pedro Pascal è l’attore del momento. Rivediamolo in...

Narcos - Nella serie sul narcotrafficante Pablo Escobar era l’agente Peña. Si rivede su Netflix .

- Nella serie sul narcotrafficante Pablo Escobar era l’agente Peña. Si rivede su . Il trono di spade - Piccolo ma memorabile il ruolo di Oberyn Martell nella saga fantasy. E ha dato una svolta alla sua carriera. Su Now .

- Piccolo ma memorabile il ruolo di Oberyn Martell nella saga fantasy. E ha dato una svolta alla sua carriera. Su . Il talento di Mr. C - In questo curioso film affianca Nicolas Cage (che interpreta se stesso) nei panni di un milionario. Su Now .

- In questo curioso film affianca Nicolas Cage (che interpreta se stesso) nei panni di un milionario. Su . Triple Frontier - Pedro si fa notare anche nel cast di questo thriller con Ben Affleck. Su Netflix .

- Pedro si fa notare anche nel cast di questo thriller con Ben Affleck. Su . Kingsmen: il cerchio d’oro - Scovatelo pure tra i tanti attori di questo spettacolare film di spionaggio. Su Disney+ .

- Scovatelo pure tra i tanti attori di questo spettacolare film di spionaggio. Su . The Equalizer 2 - Nel sequel del film con Denzel Washington, Pascal è il suo acerrimo nemico. Su Netflix .

- Nel sequel del film con Denzel Washington, Pascal è il suo acerrimo nemico. Su . The great wall - È il mercenario Pero Toval nell’avventura in costume con Matt Damon. Su Prime Video .

- È il mercenario Pero Toval nell’avventura in costume con Matt Damon. Su . Nella bolla - Nella commedia che prende in giro il mondo di Hollywood fa la parodia di un attore tossicodipendente. Su Netflix .

- Nella commedia che prende in giro il mondo di Hollywood fa la parodia di un attore tossicodipendente. Su . Buffy l’ammazzavampiri - Era davvero giovanissimo nel primo episodio della quarta stagione! Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Promises - Il talento di Pierfrancesco Favino brilla anche in una produzione internazionale.

- Il talento di Pierfrancesco Favino brilla anche in una produzione internazionale. Luther: Verso l’inferno - Ultima indagine per il detective di Idris Elba.

- Ultima indagine per il detective di Idris Elba. Un’isola per cambiare - Una donna in crisi si trasferisce in un’isola della Croazia e...

- Una donna in crisi si trasferisce in un’isola della Croazia e... Ragione e sentimento - Grande film tratto dal libro di Jane Austen, con Emma Thompson e Kate Winslet.

Prime Video

Uno di noi - L’ex sceriffo Kevin Costner lotta per salvare la famiglia.

- L’ex sceriffo Kevin Costner lotta per salvare la famiglia. Hilary e Jackie - Film del ‘98 sulla vera, tragica storia della violoncellista Jacqueline du Pré.

- Film del ‘98 sulla vera, tragica storia della violoncellista Jacqueline du Pré. Sayen - Una ragazza indigena cilena si mette sulla tracce degli assassini della nonna.

- Una ragazza indigena cilena si mette sulla tracce degli assassini della nonna. Cowboys - Un padre fugge dal Montana per proteggere il figlio da una madre che non lo accetta.

Disney+

Chang a canestro - Un liceale ama il basket e sogna di saper “schiacciare”.

- Un liceale ama il basket e sogna di saper “schiacciare”. The karate kid - Ha dato il via a una saga ancora oggi amatissima.

- Ha dato il via a una saga ancora oggi amatissima. Titanic - Il capolavoro dei record di James Cameron è un film da vedere e rivedere.

Now