Da “The Penguin” a “Sono Lillo”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 18 al 24 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Colin Farrell in "The Penguin"







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 18 al 24 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Now

The Penguin - dal 20 settembre

Cattivi si nasce o si diventa? Lo dovremmo chiedere a Oz Cobblepot, il protagonista della miniserie tratta dal film “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson. Ci addentriamo quindi nel mondo criminale di Gotham City attraverso gli occhi del Pinguino, la nemesi di Batman apparsa per la prima volta in un fumetto del 1941. Anche chi non ama i supereroi resterà ipnotizzato dall’interpretazione di Colin Farrell nei panni del criminale che tiene in pugno la città. Il ritmo è incalzante, le atmosfere cupe.

Netflix

Envidiosa - dal 18 settembre

Esiste un modo facile e veloce per riprendersi dopo la fine di una lunga relazione? Come bisogna comportarsi quando tutte le tue amiche si sposano mentre tu rimani single? E che cosa si può fare quando al lavoro sono solo i colleghi a ottenere promozioni e tu no? A non avere nemmeno una risposta è la rancorosa, ma simpatica, Vicky (Griselda Siciliani). La protagonista, sulla soglia dei 40 anni, viene lasciata dal compagno (per una ragazza più giovane) ed entra in crisi.

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - dal 19 settembre

Era la sera del 20 agosto 1989 quando José Menendez, cubano emigrato negli Stati Uniti, e la moglie Marie Louise vennero brutalmente uccisi nella loro lussuosa villa a Beverly Hills. A sparare furono i due figli, Lyle ed Erik, condannati poi all’ergastolo nel 1996. La vicenda fece subito scalpore e scosse profondamente l’opinione pubblica americana. La ripercorriamo, passo dopo passo, nel secondo capitolo della saga incentrata sui serial killer più famosi della storia.

What’s Next? Verso il futuro con Bill Gates - dal 18 settembre

È il creatore di Microsoft Bill Gates a guidarci in questa docuserie che approfondisce i problemi del nostro pianeta e cerca tecnologie per aiutarci.

Il segreto di Liberato - dal 19 settembre

La misteriosa identità e il carisma innegabile del cantante napoletano Liberato sono al centro di un film innovativo dove si alterna il linguaggio del documentario con sequenze animate.

Culinary class wars - Sfida agli chef - dal 17 settembre

In Corea del Sud si svolge una sfida culinaria senza precedenti a cui partecipano ben 100 concorrenti, da semplici appassionati a chef di ristoranti.

Whitney - Una voce diventata leggenda - dal 17 settembre

Arriva su Netflix lo struggente film in cui Naomi Ackie interpreta una delle più amate cantanti di ogni tempo, Whitney Houston, scomparsa nel 2012 a soli 48 anni. Qui si raccontano la sua ascesa al successo ma anche gli ultimi difficili anni.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Emily in Paris - Nuove passioni. Nuove mode. E una nuova Emily? Una coraggiosa direttrice marketing americana spiega le ali nella vita e nell'amore quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi. The Perfect Couple - Amelia sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket, ma una morte scioccante sconvolge le nozze facendo ricadere i sospetti su tutte le persone coinvolte. Kaos - Mentre la discordia regna sull'Olimpo e l'onnipotente Zeus sprofonda nella paranoia, tre mortali sono destinati a cambiare il futuro dell'umanità. Prison Break - Quando il fratello è ingiustamente incolpato di omicidio, un ingegnere civile inscena una rapina per farsi arrestare e farlo evadere dal penitenziario di Fox River. Respira - Un'appassionata équipe medica è determinata a salvare vite in un caotico ospedale pubblico dove le tensioni e le storie d'amore fanno alzare la pressione.

Prime Video

Sono Lillo - dal 19 settembre

Lillo torna per la seconda stagione della serie in cui il comico torna nei panni di... sé stesso. Dopo una brillante prima stagione (divertentissima) con alcuni tra i più bravi attori comici italiani, la serie torna a essere una piattaforma di idee surreali, gustosi monologhi con ospiti speciali e anche momenti di grande emozione. In questa stagione troveremo Maccio Capatonda, Nino Frassica, Max Angioni, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina, Giovanni Vernia, Yoko Yamada e il Mago Silvan.

Disney+

Agatha all along - dal 19 settembre

Non esistono soltanto i supereroi nell’universo Marvel, le protagoniste, infatti, sono... streghe. La serie è uno spin-off di “WandaVision” e segue le avventure di Agatha Harkness (Kathryn Hahn) che, dopo essere sfuggita al sortilegio di Wanda che la teneva prigioniera, deve mettere insieme una congrega di streghe per riuscire a riavere i suoi poteri.

Apple Tv+

La maison - dal 20 settembre

Il “fashion system” non è tutto tulle e merletti. Protagonista è la Maison Ledu, capeggiata dal fondatore Vincent Ledu (Lambert Wilson), che sparisce di colpo dalle scene per un video diffuso che lo mette in cattiva luce. A questo punto si scatena l’inferno: gli eredi cercano di prendere il suo posto, affiancati da modelle e collaboratori. Ma non mancano gli antagonisti, come Diane Rovel (Carole Bouquet), la spietata dirigente del gruppo Rovel che vuole acquisire Ledu...

Paramount+

RuPaul’s Drag Race: Global all stars - dal 17 settembre

Una stagione speciale della spumeggiante sfida tra drag queen presentata da RuPaul. Le 12 concorrenti arrivano tutte dalle edizioni “locali” del talent show, inclusa quella italiana: a rappresentarci sarà Nehellenia, concorrente di “Drag Race Italia”. In palio c’è un primo premio di 200 mila dollari.

La playlist

Il matrimonio perfetto

The perfect couple su Netflix parla di un disastroso matrimonio. Ecco invece le nozze più memorabili delle serie.

Friends - Impossibile non citare il matrimonio di Monica e Chandler che chiude la settima stagione. Si rivede su Netflix .

- Impossibile non citare il matrimonio di Monica e Chandler che chiude la settima stagione. Si rivede su . The big bang theory - Cerimonia sul tetto per Howard e Bernadette. Su Netflix e Prime Video .

- Cerimonia sul tetto per Howard e Bernadette. Su e . Gossip girl - Dopo sei stagioni, Blair e Chuck mettono l’anello. Su Netflix e Prime Video .

- Dopo sei stagioni, Blair e Chuck mettono l’anello. Su e . Modern family - La quinta stagione finisce con le nozze di Mitch e Cam. Su Netflix e Prime Video .

- La quinta stagione finisce con le nozze di Mitch e Cam. Su e . Glee - Doppio matrimonio a metà dell’ultima stagione: Santana si sposa con Brittany e... Kurt con Blaine. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Fast & Furious 5 - Secondo molti fan della saga, questo è il “F&F” più bello. Voi siete d’accordo?

- Secondo molti fan della saga, questo è il “F&F” più bello. Voi siete d’accordo? Scream VI - Sesta parte di una serie che ha rivoluzionato l’horror. E ha ancora molto da offrire.

- Sesta parte di una serie che ha rivoluzionato l’horror. E ha ancora molto da offrire. Tartarughe Ninja: Fuori dall’ombra - Avventuroso film del 2016 sui quattro simpatici mutanti.

- Avventuroso film del 2016 sui quattro simpatici mutanti. Falling in love like in movies - Pellicola indonesiana che mescola romanticismo e cinefilia: una sorpresa.

- Pellicola indonesiana che mescola romanticismo e cinefilia: una sorpresa. Elysium - Matt Damon porta la lotta di classe... nella fantascienza.

- Matt Damon porta la lotta di classe... nella fantascienza. The mask - Jim Carrey al top della fama era straordinario. Ma anche l’emergente Cameron Diaz...

Prime Video