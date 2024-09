Da “The perfect couple” a “Slow horses”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 4 al 10 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 4 al 10 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

The perfect couple - dal 5 settembre

Netflix inaugura la stagione autunnale con uno dei suoi progetti più attesi dell’anno: l’adattamento in sei episodi del romanzo della scrittrice Elin Hilderbrand, soprannominata “la regina delle letture da spiaggia”. La regista Susanne Bier e Nicole Kidman tornano a lavorare insieme dopo il successo di “The undoing”, la miniserie che ha lanciato la carriera di Matilda De Angelis all’estero.

Untold - La storia di Hope Solo - dal 3 settembre

La calciatrice Hope Solo è una delle protagoniste dei nuovi episodi di questa docuserie sul mondo dello sport.

Rebel ridge - dal 6 settembre

Aaron Pierre interpreta un ex marine che affronta la corruzione in una cittadina quando le autorità si accaniscono ingiustamente contro di lui.

Prison break - dal 4 settembre

Rivediamo con piacere Wentworth Miller e Dominic Purcell nelle cinque stagioni di questa popolare serie carceraria nata nel 2005.

Selling sunset - dal 6 settembre

Chrishell Stause e gli agenti del Gruppo Oppenheim ci portano alla scoperta dello stravagante mercato immobiliare di lusso di Los Angeles.

One Piece Film: Red - dall’8 settembre

Nel nuovo film del popolare cartoon giapponese, Luffy e la sua ciurma se la devono vedere con Uta, misteriosa popstar con una doppia identità e un piano bizzarro per ottenere la pace mondiale.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Respira - Un'appassionata équipe medica è determinata a salvare vite in un caotico ospedale pubblico dove le tensioni e le storie d'amore fanno alzare la pressione. Kaos - Mentre la discordia regna sull'Olimpo e l'onnipotente Zeus sprofonda nella paranoia, tre mortali sono destinati a cambiare il futuro dell'umanità. Emily in Paris - Nuove passioni. Nuove mode. E una nuova Emily? Una coraggiosa direttrice marketing americana spiega le ali nella vita e nell'amore quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi. L'incidente - Una festa di compleanno si trasforma in tragedia con conseguenze che stravolgono una comunità molto unita, distruggendo famiglie, amicizie e amori. Young Sheldon - In questo spinoff di "The Big Bang Theory", il brillante ma goffo Sheldon Cooper ha nove anni e finisce in un liceo dove spiazza tutti con il suo ingegno.

Prime Video

Un mondo a parte - dal 2 settembre

L’ultimo film di Riccardo Milani “Un mondo a parte” è su Prime Video dal 2 settembre. Protagonista è Antonio Albanese nel ruolo di Michele, insegnante che lascia Roma per rifugiarsi sulle montagne della Marsica, a Rupe, nome di fantasia di un paese che corrisponde a Opi (AQ). Qui incontra l’agguerrita vicepreside Agnese (Virginia Raffaele) che lo accompagna in questa realtà fatta di tantissima neve e di una popolazione che si riduce sempre più. Fino a che non arrivano degli immigrati ucraini. Un delicato e divertente esempio di integrazione.

Disney+

Lego Pixar: Bricktoons - dal 4 settembre

Arrivano i cortometraggi con i classici personaggi Pixar pronti ad accompagnare i più piccoli in nuove emozionanti avventure. Da “Cars” a “Coco”, da “Gli Incredibili” ad “Alla ricerca di Nemo” fino a “Ribelle”, nei cinque episodi della serie vedremo tutti questi protagonisti in versione Lego.

Apple Tv+

Slow horses - dal 4 settembre

L’irriverente Jackson Lamb (Gary Oldman) è tornato. Il brillante ma irascibile capo delle spie della “Casa del Pantano” segue e protegge il Regno Unito dalle più sinistre minacce. E, assieme a lui, la squadra dei “ronzini”. Questa volta le spie devono fare i conti con un attacco suicida in un centro commerciale. Ogni errore potrebbe costare caro...

Now

Bruno Barbieri 4 hotel - dall'8 settembre

Torna il programma che ha trasformato “topper” e “runner” in tormentoni televisivi. Negli otto episodi si parte con due tappe speciali in Sardegna. Poi si va a Genova, al lago di Bolsena (VT), alla Riviera del Brenta (VE), a Valdobbiadene (TV), in Trentino e a Napoli.

Mediaset Infinity

The Family - dal 2 settembre

La soap ruota intorno alla storia tra il giovane boss malavitoso Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) e la psicologa Devin (Serenay Sarikaya): un amore a prima vista sbocciato durante un volo in aereo sfocia in un matrimonio ostacolato dalla madre di lui, Hulya (Nur Surer). Cosa succederà in questa seconda stagione?

La playlist

Hola, Mexico!

La serie L’incidente su Netflix è un thriller girato in Messico. Ecco altre fiction che si svolgono in questo Paese.

Il segreto della famiglia Greco - Una famiglia perfetta organizza rapimenti per mantenere alto il proprio benessere. Su Netflix .

- Una famiglia perfetta organizza rapimenti per mantenere alto il proprio benessere. Su . Narcos: Messico - La storia del cartelli del narcotraffico di Guadalajara. Tre stagioni su Netflix .

- La storia del cartelli del narcotraffico di Guadalajara. Tre stagioni su . El club - Spacciare droghe sintetiche non è uno scherzo: lo scoprono un gruppo di ragazzi ricchi e un po’ ribelli. Su Netflix .

- Spacciare droghe sintetiche non è uno scherzo: lo scoprono un gruppo di ragazzi ricchi e un po’ ribelli. Su . Monarca - Una donna torna in Messico per portare avanti l’azienda di famiglia. Su Netflix .

- Una donna torna in Messico per portare avanti l’azienda di famiglia. Su . Troppo vecchi per morire giovani - Un poliziotto alle prese con droga, rapimenti e vendetta. Su Prime Video.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Il piccolo diavolo - «Modello numero quattro: Giuditta!». Quante risate con il capolavoro di Benigni!

- «Modello numero quattro: Giuditta!». Quante risate con il capolavoro di Benigni! Come farsi lasciare in 10 giorni - Quando McConaughey era il re delle commedie d’amore...

- Quando McConaughey era il re delle commedie d’amore... Il rapporto Pelican - Risale al 1993 questo bel thriller con un super duo: Julia Roberts e Denzel Washington.

- Risale al 1993 questo bel thriller con un super duo: Julia Roberts e Denzel Washington. John Wick 4 - Quarto esplosivo capitolo della saga con il vendicativo (e bellissimo) Keanu Reeves.

- Quarto esplosivo capitolo della saga con il vendicativo (e bellissimo) Keanu Reeves. Terminator 2 - Fece epoca, come effetti speciali e pure come incassi. Ed è ancora spettacolare.

- Fece epoca, come effetti speciali e pure come incassi. Ed è ancora spettacolare. Nice girls - Due poliziotte (una francese e una tedesca) fanno squadra in questa commedia inedita.

- Due poliziotte (una francese e una tedesca) fanno squadra in questa commedia inedita. Mars attacks! - Una delle idee più geniali di Tim Burton: degli alieni perfidi ispirati alle figurine “vintage”.

Prime Video

Speak no evil - Attenti: il thriller danese è solo per stomaci forti. Sta per arrivare il remake americano.

- Attenti: il thriller danese è solo per stomaci forti. Sta per arrivare il remake americano. Il vento che accarezza l’erba - Ken Loach dirige Cillian Murphy (il futuro “Oppenheimer”) in un romanzo storico avvincente.

- Ken Loach dirige Cillian Murphy (il futuro “Oppenheimer”) in un romanzo storico avvincente. Morto tra una settimana... - Un ragazzo depresso assolda un killer perché lo uccida. Ma poi cambia idea...

- Un ragazzo depresso assolda un killer perché lo uccida. Ma poi cambia idea... Il sarto di Panama - Pierce Brosnan è un agente in esilio a Panama. Tratto dal bestseller di John le Carré.

Disney+