Da “The Veil” a “Io sono Céline Dion”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Disney+

The Veil - dal 26 giugno

L’agente britannica sotto copertura Imogen Salter (Elisabeth Moss) può essere davvero chi vuole e quando vuole. Sa cambiare identità, sa nascondersi bene, sa imbrogliare le persone, sa gestire situazioni difficili, ma soprattutto sa ottenere ciò che desidera per sé stessa e per portare a termine i propri lavori. È una spia capace di tutto, sia dentro che fuori dal campo.

Lucrecia: Omicidio a Madrid - dal 27 giugno

Nei primi Anni 90 in Spagna l’uccisione di una donna immigrata in una discoteca abbandonata scosse l’opinione pubblica. Questa docuserie ripercorre la storia di quel delitto.

Diane von Fürstenberg: Woman in charge - dal 25 giugno

Il film inedito racconta vita e carriera di Diane von Fürstenberg, stilista belga diventata un’icona della moda mondiale. Tra le testimonianze raccolte per la pellicola, spiccano quelle di Hilary Clinton e Oprah Winfrey.

Disney Junior Ariel - dal 28 giugno

Per i bambini, arrivano i primi quattro episodi di questa serie animata ambientata nel mondo del film “La sirenetta”, ma dedicata a spettatori ancora più piccoli.

Prime Video

Io sono Céline Dion - dal 25 giugno

Se non fosse che The Voice (“La Voce”) è già stato utilizzato per Frank Sinatra, sarebbe il soprannome perfetto per Céline Dion. Nel documentario in arrivo su Prime Video il 25 giugno, la cantante canadese racconta la sua vita, la carriera, i successi e, soprattutto, la malattia.

My Lady Jane - dal 27 giugno

Arriva su Prime una serie in costume (in otto episodi) ispirata all’omonimo bestseller sulle fantomatiche avventure di Lady Jane Grey (Emily Bader, a sinistra), la prima regina inglese morta decapitata a metà del ‘500. Qui, infatti, si immagina che la fanciulla scampi al patibolo destreggiandosi impavida di avventura in avventura.

Netflix

A family affair - dal 28 giugno

Zara (Joey King) è arrivata al limite: dopo due anni infernali passati a fare da assistente al divo hollywoodiano Chris (Zac Efron), finalmente si licenzia. Spera di non vederlo mai più, ma c’è un problema: Chris si invaghisce della madre di Zara, Brooke (Nicole Kidman), vedova da 11 anni. Il risultato è un mix di equivoci, situazioni assurde e riflessioni sulla vita, le relazioni e il rapporto tra madre e figlia.

Kaulitz & Kaulitz - dal 25 giugno

Bill e Tom Kaulitz, i gemelli della band Tokyo Hotel, raccontano in questo reality la loro vita da superstar tra Germania e California.

Worst roommate ever - dal 26 giugno

Avete mai avuto un coinquilino da incubo? Niente in confronto alle storie narrate da questa docuserie giunta alla seconda stagione. Sottotitolo: “Convivere nel terrore”...

Come un'onda - dal 28 giugno

Trasferiamoci in Corea del Sud per una serie incentrata sulle più alte sfere della politica: qui si scontrano il primo ministro del Paese e la sua ambiziosa “vice”.

That '90s show - dal 27 giugno

Seconda parte della nostalgica sitcom che fa da sequel alla celebre “That ‘70s show”, ma ambientata vent’anni dopo e con un nuovo gruppo di adolescenti più o meno scapestrati. La terza parte è già stata annunciata e arriverà su Netflix il prossimo 24 ottobre.

La passione turca - dal 28 giugno

Il titolo della serie si riferisce all’amore tra una prof spagnola (Maggie Civantos) e un fascinoso mercante d’arte di Istanbul (Ilker Kaleli).

Apple Tv+

Tierra de mujeres - dal 26 giugno

Gala fa un’invidiabile vita a New York, ma tutto sta per cambiare. Suo marito, infatti, sparisce dopo averla coinvolta suo malgrado in traffici loschi. E un gruppo di criminali ora è sulle tracce della donna, che è costretta a darsi alla macchia. Così, prende l’anziana madre e la figlia teenager e si nasconde nella cittadina originaria della sua famiglia: un quieto paesino immerso tra le vigne della Spagna del Nord. Riusciranno le tre donne a ricominciare da capo?

WondLa - dal 28 giugno

Sbarca su Apple Tv+ anche la prima stagione (composta da sette episodi) di questa serie animata tratta dai romanzi fantasy di Tony DiTerlizzi. La protagonista è Eva, una 16enne cresciuta in un bunker che si ritrova all’improvviso in superficie. Ma la Terra ora è abitata da alieni e ha un nuovo nome: Orbona.

