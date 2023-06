Da “The witcher” a “Jack Ryan”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 28 giugno al 4 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Abbie Cornish e John Krasinski in "Jack Ryan" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

The witcher - dal 29 giugno

Nella seconda stagione lo “Strigo”, la maga Yennefer e la predestinata Ciri si erano riuniti dopo anni di continue rincorse, ma nel peggior momento possibile. Tra presunte morti, demoni che si sono impossessati dei loro corpi e, specialmente, dopo un evento sanguinoso che li ha resi di fatto dei ricercati, proveranno a sopravvivere in un mondo ancora più ostile. Lo status di banditi renderà la loro vita un inferno. Intanto Ciri, rifugiatasi nella fortezza di Aretuza, celebre accademia magica, cercherà di concludere il suo lungo addestramento.

Titans - dal 25 giugno

Si conclude con la quarta stagione la serie tratta dai fumetti Dc Comics e incentrata sulle avventure di Dick Grayson (ex Robin) e dei suoi compagni supereroi.

Il morso del coniglio - dal 28 giugno

L’applaudita star di “Succession” Sarah Snook è la protagonista di questo horror australiano in cui una bambina sostiene di ricordarsi le sue vite precedenti...

Eldorado - Il nightclub odiato dai nazisti - dal 28 giugno

La docufiction ci riporta nella Berlino degli Anni 20, dove in un locale notturno tutto era permesso. Prima dell’arrivo di Hitler.

Nimona - dal 30 giugno

L’eroina di questo film animato per ragazzi è Nimona, un’adolescente capace di cambiare forma che si allea con un cavaliere accusato ingiustamente.

American gladiators - La storia non autorizzata - dal 28 giugno

Vi ricordate il popolare show “American gladiators” che negli Anni 90 proponeva sfide tra atleti e culturisti? Questa docuserie ne svela tutti i retroscena...

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Il cane che dorme - Un ex detective che ora vive per strada cerca di scoprire la verità quando una nuova morte solleva dubbi inquietanti su un caso di omicidio ritenuto ormai risolto. Questo mondo non mi renderà cattivo - Un vecchio amico torna dopo anni di assenza e non riconosce il quartiere in cui è cresciuto. Zerocalcare vuole aiutarlo, ma quale sarà la scelta giusta? Black Mirror - Una serie antologica di racconti angosciosi e spiazzanti che rivelano i tratti umani più oscuri, le innovazioni più sensazionali e tanto altro ancora. Glamorous - L'aspirante influencer Marco trova il lavoro dei sogni al fianco di una magnate del makeup e comincia un percorso di scoperta di sé tra il caos al lavoro e le sfide in amore. Non ho mai... - Dopo un anno traumatico, una ragazza indo-americana ambisce a migliorare il suo stato sociale, ma amici, famiglia e sentimenti le renderanno la vita difficile.

Prime Video

Jack Ryan - dal 30 giugno

Nei sei episodi (due ogni venerdì) della quarta e ultima stagione della serie, Ryan dovrà affrontare nemici interni, la corruzione che dilaga nella Cia, e soprattutto esterni: l’unione contro gli Stati Uniti di un cartello della droga e di un’organizzazione terroristica.

Da grandi - dal 28 giugno

Quattro bambini trascurati diventano per magia... Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ilenia Pastorelli ed Enrico Brignano. Il film è il remake di “Da grande”.

Aurora Leone - Una famiglia a pretesto - dal 26 giugno

Aurora Leone non è solo un membro dei The Jackal ma anche una brava comica. Ecco il suo ultimo monologo-show (con ospiti).

Disney+

Great expectations - dal 28 giugno

L'adattamento curato da Steven Knight (tra l’altro autore della serie “Peaky Blinders”), del grande classico “Grandi speranze” di Charles Dickens, pubblicato a puntate tra il 1860 e il 1861. La serie in sei puntate, tutte disponibili dal giorno del lancio, è la storia di formazione del giovane Pip (Fionn Whitehead), un orfano che desidera una vita migliore, finché uno scherzo del destino e le oscure manipolazioni della misteriosa ed eccentrica Miss Havisham (Olivia Colman) gli mostrano un tenebroso mondo di possibilità.

Apple Tv+

Hijack - dal 28 giugno

Sette ore ad alta tensione e... ad alta quota in questa miniserie thriller creata dagli autori di “Criminal”, prodotta e interpretata da Idris Elba: con i suoi sette episodi, si svolge quasi in tempo reale. L’acclamato attore inglese di “Luther” qui è Sam Nelson, negoziatore d’affari, che si ritrova in volo da Dubai a Londra durante il dirottamento da parte di un gruppo di terroristi. Nelson viene coinvolto in prima persona nel complotto criminale, mentre le autorità a terra cercano in tutti i modi di limitare i danni.

Paramount+

School spirits - dal 28 giugno

La protagonista di questa serie è Maddie, un’adolescente che scopre l’esistenza dell’Aldilà. E non solo: dopo essere morta, rimane bloccata in un “limbo” nel suo liceo con un gruppo di suoi compagni. Insieme cercheranno di indagare sulla scomparsa della ragazza.

Now

Pagan peak - dal 28 giugno

Terza stagione di questo cupo poliziesco tedesco targato Sky, ambientato vicino al confine tra Germania e Austria. Ritroviamo ancora Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) ed Ellie Stocker, che nel frattempo sono diventati rivali. Entrambi sono sempre dominati dalle rispettive ossessioni, ma il destino unirà un’altra volta i loro percorsi.

Gigi Riva - Nel nostro cielo un rombo di tuono - dal 27 giugno

La figura del grande calciatore Gigi Riva è al centro del documentario diretto da Riccardo Milani, dove oltre alla testimonianza dello stesso Riva sentiremo i racconti di campioni come Zola, Barella, Buffon e Baggio.

La playlist

Futuri impensabili

Black Mirror su Netflix continua a raccontarci futuri cupi che però possiamo già immaginare. Ecco altre cinque “distopie” in streaming...

Silo - Gli unici sopravvissuti della Terra vivono in profondità. Ma siamo sicuri che fuori l’aria sia irrespirabile? Su Apple Tv+ .

- Gli unici sopravvissuti della Terra vivono in profondità. Ma siamo sicuri che fuori l’aria sia irrespirabile? Su . See - In un futuro lontano l’umanità ha perso la capacità di vedere. Finché non nasce una piccola speranza. Su Apple Tv+ .

- In un futuro lontano l’umanità ha perso la capacità di vedere. Finché non nasce una piccola speranza. Su . The rain - Dopo che un virus ha sterminato la popolazione, due ragazzi scandinavi cercano delle risposte. Su Netflix .

- Dopo che un virus ha sterminato la popolazione, due ragazzi scandinavi cercano delle risposte. Su . 3% - Il popolo vive sulla Terra, l’élite su un’isola da sogno sospesa nel cielo. Ma la rivoluzione è in arrivo. Su Netflix .

- Il popolo vive sulla Terra, l’élite su un’isola da sogno sospesa nel cielo. Ma la rivoluzione è in arrivo. Su . Station eleven - Il mondo dopo una terribile pandemia: è tratta da un libro che aveva anticipato molto dell’era Covid. Su TimVision.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Un figlio di nome Erasmus - Luca & Paolo e Daniele Liotti in una divertente commedia.

- Luca & Paolo e Daniele Liotti in una divertente commedia. Godzilla II - King of the monsters - Proseguono le avventure del mostro più famoso della Terra.

- Proseguono le avventure del mostro più famoso della Terra. Mixed by Erry - Un ragazzo napoletano crea un impero grazie alle “cassettine”.

- Un ragazzo napoletano crea un impero grazie alle “cassettine”. Tyler Rake 2 - L’eroe di Chris Hemsworth qui è ancora più travolgente.

- L’eroe di Chris Hemsworth qui è ancora più travolgente. Qualcosa di nuovo - Film brillante con una super coppia di attrici: Micaela Ramazzotti e Paola Cortellesi.

Prime Video

Abuso di potere - Riscopriamo il thriller del ‘92 con l’inquietante Ray Liotta.

- Riscopriamo il thriller del ‘92 con l’inquietante Ray Liotta. Tutti lo sanno - L’iraniano Farhadi dirige Javier Bardem e Penélope Cruz.

- L’iraniano Farhadi dirige Javier Bardem e Penélope Cruz. L’uomo che disegnò dio - Franco Nero interpreta e dirige una storia su un uomo non vedente con un talento unico.

- Franco Nero interpreta e dirige una storia su un uomo non vedente con un talento unico. Extraliscio - Punk da balera - La band è al centro di un originale documentario.

- La band è al centro di un originale documentario. The founder - Un Michael Keaton da applausi è il fondatore di McDonald’s.

- Un Michael Keaton da applausi è il fondatore di McDonald’s. Zappa - La vera storia di un musicista che è diventato leggenda.

Disney+

Chevalier - Racconta l’ascesa di un geniale musicista, figlio di una schiava, alla corte di Maria Antonietta.

- Racconta l’ascesa di un geniale musicista, figlio di una schiava, alla corte di Maria Antonietta. Stan Lee - Vita, opere ed emozioni del mitico papà di Spider-Man.

Now