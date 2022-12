Da “Treason” a “Beata te”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 28 dicembre al 3 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+ Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+.

Netflix

Treason - dal 26 dicembre

Da avvocato e giustiziere mascherato a spia inglese, ma non chiamatelo 007. Dopo aver indossato i panni del supereroe “Marvel Daredevil” nell’omonima serie, Charlie Cox è ora protagonista di “Treason”, nuova miniserie in cinque episodi disponibile su Netflix dal 26 dicembre.

Sguardo indiscreto - dal 1° gennaio

Chi si appassiona ai thriller ad alto tasso di erotismo avrà pane per i suoi denti con la storia di una hacker troppo curiosa, coinvolta in un’indagine pericolosa che riguarda la sua vicina di casa. A letto i bambini!

Rumore bianco - dal 30 dicembre

Nel 1984, Adam Driver e la sua famiglia fuggono da una minacciosa nube tossica. Il nuovo film dell’acclamato Noah Baumbach (“Storia di un matrimonio”) è una commedia surreale tratta da un libro di Don DeLillo.

Matilda - The musical - dal 25 dicembre

Tra i regali di Natale di Netflix c’è questo strepitoso musical, tratto da un celebre spettacolo teatrale, a sua volta ispirato a un libro per ragazzi di Roald Dahl. Al centro, le avventure della piccola ribelle Matilda (Alisha Weir).

Caleidoscopio - dal 1° gennaio

C’è una complicata rapina al centro di questa miniserie dove un ex professionista del furto forma una banda per tentare un colpo da 7 miliardi di dollari. Ma non tutto andrà come previsto...

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Emily in Paris - Quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi, la direttrice marketing Emily Cooper lascia Chicago e si tuffa in una nuova avventura tra lavoro, amicizie e amori. Mercoledì - Perspicace, sarcastica e… un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy. Alice in Borderland - Un appassionato di videogiochi e i suoi due amici si ritrovano in una Tokyo parallela, dove per sopravvivere sono costretti a partecipare a una serie di giochi sadici. The Witcher: Blood Origin - Più di mille anni prima degli eventi di "The Witcher", sette figure emarginate del mondo degli elfi uniscono le forze in una missione contro un impero onnipotente. The Recruit - Un avvocato della CIA alle prime armi è catapultato nel pericoloso mondo dello spionaggio internazionale quando un'ex risorsa minaccia di rivelare i segreti dell'agenzia.

Prime Video

Luce - Accendi il tuo coraggio - dal 27 dicembre

Arriva su Prime Video questo film animato che racconta la storia di Luce, una ragazza che sogna di fare il pompiere nella New York del 1932. Così si traveste da ragazzo e aiuta i vigili del fuoco a smascherare un pericoloso piromane.

Disney+

American Horror Story: NYC - dal 28 dicembre

Ogni stagione della serie antologica “American horror story”, ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk e in onda ormai dal 2011, è una sorpresa. Ogni volta ci ritroviamo in ambientazioni diverse, con temi e situazioni pronte a stravolgere le aspettative. La storia ci riporta proprio nella Grande Mela all’inizio degli Anni 80, dove un serial killer ha preso di mira la comunità gay.

Now

Beata te - dal 25 dicembre

Il giorno del suo 40° compleanno, un’affermata regista teatrale, Marta (Serena Rossi), riceve la visita inaspettata dell’arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo dei The Jackal) che le annuncia un’imminente maternità. Ma la donna non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede due settimane di tempo per pensarci...

The last movie stars - dal 26 dicembre

Appuntamento imperdibile per i fan del grande cinema e delle sue star. Questa docuserie targata Hbo, prodotta da Martin Scorsese e diretta dall’attore Ethan Hawke, racconta in sei episodi la storia sentimentale e professionale di due leggende di Hollywood: Paul Newman e Joanne Woodward, che sono rimasti l’uno di fianco all’altra, nella vita e sullo schermo, per 50 anni. La serie alterna sequenze memorabili a testimonianze di amici e colleghi, e mostra documenti inediti.

RaiPlay

La conferenza stampa - dal 30 novembre

Per una volta, a fare le domande in tv non è il solito conduttore ma oltre 300 ragazzi, tra i 15 e i 20 anni. Tutto questo è “La conferenza stampa”, nuovo programma ideato da Giovanni Benincasa che ha esordito il 30 novembre su RaiPlay.

La playlist

Attenti alla CIA

Prima di The recruit su Netflix, tante serie hanno raccontato il lato oscuro della CIA, l’agenzia di spionaggio Usa, come...

Homeland - In otto stagioni l’agente Carrie Mathison ne ha viste proprio di tutti i colori. Sono tutte su Disney+ .

- In otto stagioni l’agente Carrie Mathison ne ha viste proprio di tutti i colori. Sono tutte su . Alias - Jennifer Garner, recluta di una sezione segreta della Cia, in una serie che ha fatto epoca. Cinque stagioni su Disney+ .

- Jennifer Garner, recluta di una sezione segreta della Cia, in una serie che ha fatto epoca. Cinque stagioni su . Condor - Ispirata al film “I tre giorni del condor”, la serie immagina un complotto nel cuore dei servizi segreti. Su Prime Video .

- Ispirata al film “I tre giorni del condor”, la serie immagina un complotto nel cuore dei servizi segreti. Su . The old man - Jeff Bridges è un ex agente della Cia che si è rifatto una vita ma poi... Su Disney+ .

- Jeff Bridges è un ex agente della Cia che si è rifatto una vita ma poi... Su . The looming tower - Quando la realtà supera la fiction: cosa c’entra la Cia con l’11 settembre? Nel cast, Jeff Daniels. Su Prime Video.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Natale a tutti i costi - Christian De Sica e Angela Finocchiaro in un film di Natale intelligente e spassoso.

- Christian De Sica e Angela Finocchiaro in un film di Natale intelligente e spassoso. Bardo - Il regista Iñárritu si ispira a Fellini in un film visionario.

- Il regista Iñárritu si ispira a Fellini in un film visionario. John Wick 3 - Terzo capitolo dell’esplosiva saga con Keanu Reeves.

- Terzo capitolo dell’esplosiva saga con Keanu Reeves. The Big 4 - Rocambolesca (e violentissima) commedia d’azione realizzata in Indonesia.

- Rocambolesca (e violentissima) commedia d’azione realizzata in Indonesia. Ip Man 3 - I film sul maestro di Bruce Lee sono adorati dagli appassionati di arti marziali.

Prime Video

Brooklyn’s finest - Richard Gere guida il cast di un film su luci e ombre ¬della polizia di New York.

- Richard Gere guida il cast di un film su luci e ombre ¬della polizia di New York. La ballata dei gusci infranti - Curioso film italiano inedito ambientato sui monti Sibillini.

- Curioso film italiano inedito ambientato sui monti Sibillini. Conan the barbarian - Jason Momoa cerca di non far rimpiangere Schwarzenegger.

- Jason Momoa cerca di non far rimpiangere Schwarzenegger. Ladre per caso - Jean Reno chiede alle due figlie di aiutarlo a rubare un preziosissimo violino Stradivari.

- Jean Reno chiede alle due figlie di aiutarlo a rubare un preziosissimo violino Stradivari. Velluto blu - Un capolavoro di David Lynch, anche adesso inquietantissimo.

Disney+

Avatar - In attesa del sequel, che arriva prima di Natale nelle sale, rivediamo il film dei record.

- In attesa del sequel, che arriva prima di Natale nelle sale, rivediamo il film dei record. Omicidio nel West End - Divertente giallo britannico con Sam Rockwell, uscito da poco nelle sale. Da non perdere.

- Divertente giallo britannico con Sam Rockwell, uscito da poco nelle sale. Da non perdere. Elton John live - È il film-concerto che racconta l’ultima tappa del tour di Elton in uno stadio di Los Angeles.

- È il film-concerto che racconta l’ultima tappa del tour di Elton in uno stadio di Los Angeles. In & on itself - Uno spettacolo di magia che diventa una riflessione su quello che ci rende umani. Curioso.

Now