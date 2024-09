Da “Tulsa King” a “In Vogue”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dall'11 al 17 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dall'11 al 17 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Billionaire Island - dal 12 settembre

Mescolando dramma e commedia, la serie segue lo scontro tra due famiglie per aggiudicarsi il monopolio dell’industria del salmone atlantico. Tutto inizia quando Julie Lange (Trine Wiggen), spietata proprietaria di un’azienda di produzione e allevamento di salmoni, decide di acquisire una compagnia rivale per sbaragliare la concorrenza e diventare la numero uno al mondo. Ma c’è un problema: la famiglia che gestisce le quote di maggioranza della seconda compagnia non è per nulla d’accordo.

Emily in Paris - dal 12 settembre

La seconda parte della quarta stagione è attesissima, anche per la presenza di Raoul Bova nei panni di Giancarlo nel decimo episodio e per l’ambientazione che si sposta proprio nel nostro Paese, in particolare a Roma. Emily (Lily Collins) approfitta di questo viaggio in Italia per sentirsi come Audrey Hepburn in “Vacanze romane”, accompagnata dall’affascinante Marcello (Eugenio Franceschini). E intanto a Parigi le colleghe (s)parlano di lei...

Fatherhood with my father - dal 10 settembre

Il comico inglese Jack Whitehall affronta la sfida della paternità portando con sé in giro per il mondo... suo padre. E confrontandosi con lui su numerosi temi importanti.

Into the fire - La figlia scomparsa - dal 12 settembre

Il documentario in due parti racconta l’autentica storia di una donna che indaga sulla scomparsa, nel 1989, della figlia data in adozione.

Uglies - dal 13 settembre

Film di fantascienza ambientato in un futuro in cui la bellezza è obbligatoria per legge. La protagonista parte alla ricerca di un’amica e scopre una verità incredibile.

Ángel Di María - Abbattere i muri - dal 12 settembre

La docuserie ci porta a tu per tu con il fuoriclasse argentino Ángel Di María, raccontandone le origini popolari e l’ascesa nel calcio.

Cocomelon - dal 16 settembre

Chi ha bambini in casa forse conosce già la serie animata in cui buffi personaggi e canzoncine aiutano i piccini a imparare nuove cose. Questa è l’11a stagione del cartoon, inedita.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

The Perfect Couple - Amelia sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket, ma una morte scioccante sconvolge le nozze facendo ricadere i sospetti su tutte le persone coinvolte. Kaos - Mentre la discordia regna sull'Olimpo e l'onnipotente Zeus sprofonda nella paranoia, tre mortali sono destinati a cambiare il futuro dell'umanità. Respira - Un'appassionata équipe medica è determinata a salvare vite in un caotico ospedale pubblico dove le tensioni e le storie d'amore fanno alzare la pressione. Prison Break - Quando il fratello è ingiustamente incolpato di omicidio, un ingegnere civile inscena una rapina per farsi arrestare e farlo evadere dal penitenziario di Fox River. Emily in Paris - Nuove passioni. Nuove mode. E una nuova Emily? Una coraggiosa direttrice marketing americana spiega le ali nella vita e nell'amore quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi.

Prime Video

En fin - dal 13 settembre

Il protagonista, infatti, dopo aver appreso la notizia dell’imminente fine del mondo lascia la moglie Julia e la figlia Noa, senza rimpianti né ripensamenti. Era ciò che voleva. O almeno, così credeva. Tutte le sue convinzioni crollano quando, proprio il giorno in cui era attesa l’Apocalisse, Tomas si risveglia con i postumi di una incredibile sbornia e, come il resto dell’umanità, si accorge che il mondo non è finito e tutti sono vivi. È solo a questo punto che Tomas si accorge del grande errore che ha commesso e fa di tutto per riconquistare la moglie e la figlia. Dall’altra parte, però, Julia e Noa non sembrano intenzionate a perdonarlo e a ricucire il rapporto. Niente sarà più come prima.

The money game - dal 10 settembre

Per chi si appassiona a ogni aspetto dello sport americano: la docuserie in sei episodi racconta una storica decisione della società che gestisce lo sport universitario.

The Grand Tour: One for the road - dal 13 settembre

Si concludono i viaggi di “The Grand Tour” con un’ultima avventura che porterà Jeremy, Richard e James fino in Zimbabwe.

Disney+

In Vogue: The 90s - dal 13 settembre

A raccontare un’epoca, i party e le follie degli Anni 90 ci sono i protagonisti stessi, partendo da Anna Wintour, storica direttrice del magazine “Vogue America”. Con lei, top model come Claudia Schiffer, stilisti come Tom Ford e altre celebrità.

Lego Star Wars: Rebuild the galaxy - dal 13 settembre

Nuove avventure nella galassia di “Star Wars” con i quattro episodi animati di questo speciale targato Lego in quattro episodi dove Sig Greebling dovrà diventare suo malgrado un eroe.

Paramount+

Tulsa King - dal 15 settembre

Ritroviamo lo straordinario carisma di Sylvester Stallone nella seconda stagione. Qui interpreta Dwight Manfredi detto “Il Generale”, un boss newyorkese che dopo 25 anni di carcere è stato mandato a costruire un nuovo impero malavitoso nella città di Tulsa, in Oklahoma. Ora dovrà affrontare le minacce imminenti della mafia di Kansas City e di un potente affarista locale. Entrano nel cast, tra gli altri, Annabella Sciorra, Frank Grillo e Neal McDonough.

Now

The Equalizer - dal 10 settembre

Nella terza stagione avevamo lasciato la misteriosa giustiziera del mondo moderno Robyn McCall (Queen Latifah) in estrema difficoltà. E nella stessa situazione la ritroviamo anche nel quarto capitolo. I suoi amici sono in pericolo, mentre lei sembra essere completamente in balia degli eventi e in difficoltà a reagire. Inoltre, fatica a trovare il giusto equilibrio tra il suo ruolo di vigilante e quello di madre single. Nuove e difficili sfide la attendono. Riuscirà, come al solito, a portare giustizia là dove le autorità non arrivano?

Mediaset Infinity

Madri - dal 6 settembre

Arrivano gli ultimi sette episodi della seconda stagione, con un salto in avanti di un mese e mezzo. Elsa continua a non nutrirsi, mentre Marian è sempre più alla deriva. I silenzi con Luisa le pesano, come il dolore dovuto alla fibromialgia. Così Marian si avvicina di nuovo a Oscar, il padre di Ivan, che diventa il suo unico appoggio.

La playlist

Grandissimo Gary Oldman

Gary Oldman è un grande attore anche sul piccolo schermo, come dimostra Slow horses su Apple Tv+. Ecco cinque suoi film da rivedere in streaming.

JFK - Un caso ancora aperto - Nel film sull’omicidio Kennedy veste i panni di Lee Harvey Oswald. Su Disney+ .

- Nel film sull’omicidio Kennedy veste i panni di Lee Harvey Oswald. Su . Air force one - Qui è un terrorista che rapisce il presidente Harrison Ford. Su Disney+ .

- Qui è un terrorista che rapisce il presidente Harrison Ford. Su . Mank - Interpreta lo sceneggiatore di un capolavoro, “Quarto potere”. Su Netflix .

- Interpreta lo sceneggiatore di un capolavoro, “Quarto potere”. Su . Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - Come dimenticarlo nel ruolo di Sirius Black nella popolare saga? Su Now .

- Come dimenticarlo nel ruolo di Sirius Black nella popolare saga? Su . Codice genesi - È il dispotico Carnegie al fianco di Denzel Washington. Su Prime Video.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Life - Film di fantascienza con un gran duo di superstar: Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal.

- Film di fantascienza con un gran duo di superstar: Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal. Man in the dark - Dei ragazzi vogliono rapinare un uomo cieco ma... non sanno che cosa li aspetta!

- Dei ragazzi vogliono rapinare un uomo cieco ma... non sanno che cosa li aspetta! Ho cercato il tuo nome - Romanticismo all’ennesima potenza con il bel Zac Efron, dal libro di Nicholas Sparks.

- Romanticismo all’ennesima potenza con il bel Zac Efron, dal libro di Nicholas Sparks. Big daddy - na delle commedie più spassose con Adam Sandler.

- na delle commedie più spassose con Adam Sandler. Gemini man - Will Smith si ritrova faccia a faccia con... Will Smith da giovane. Dirige Ang Lee.

- Will Smith si ritrova faccia a faccia con... Will Smith da giovane. Dirige Ang Lee. Romantiche - Pilar Fogliati si fa in quattro per interpretare altrettante ragazze romane. Brava!

- Pilar Fogliati si fa in quattro per interpretare altrettante ragazze romane. Brava! The deliverance - C’è anche Glenn Close nel cast di questo cupo horror.

- C’è anche Glenn Close nel cast di questo cupo horror. Marcel the shell - Vi innamorerete di una tenera conchiglietta parlante, un piccolo film ma da vedere.

- Vi innamorerete di una tenera conchiglietta parlante, un piccolo film ma da vedere. Morrison - Con Federico Zampaglione dei Tiromancino alla regia, è la storia di un ex divo del rock.

Prime Video