Da “Tyler Rake 2” a “Black mirror”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 14 al 20 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Chris Hemsworth in "Tyler Rake 2" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 14 al 20 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Tyler Rake 2 - dal 16 giugno

Alla fine del primo capitolo delle sue avventure Tyler Rake era “clinicamente morto”. Ma poi l’avventuriero australiano (interpretato da Chris Hemsworth) è riuscito incredibilmente a sopravvivere. E ora deve capire perché: che senso dare alla sua vita? Forse quello di salvare le persone... Infatti per lui arriva una seconda missione: dovrà portare al sicuro la famiglia di uno spietato gangster georgiano, liberandola dalla prigione in cui è detenuta. Il problema è che a impedirglielo c’è un vero esercito di agguerritissimi paramilitari.

Black mirror - dal 15 giugno

Attesissima sesta stagione dell’inquietante serie dove ciascun episodio racconta una possibile e cupissima evoluzione tecnologica. C’è anche una puntata “autoironica” su Netflix con Salma Hayek.

Madre de alquiler - dal 14 giugno

Questa serie messicana racconta la storia di una donna di umile estrazione che si vede costretta a fare la “madre surrogata” (è il significato del titolo in italiano) per una coppia benestante ma piena di segreti. I due faranno di tutto per conservare la loro buona reputazione.

Il nostro pianeta - dal 14 giugno

Arriva la seconda stagione di questa spettacolare docuserie che non si limita a mostrarci le bellezze della Terra ma ci spinge a riflettere sulle conseguenze drammatiche dei cambiamenti climatici.

Clifford - Il grande cane rosso - dal 16 giugno

Ci si diverte in famiglia grazie a questo film in cui una ragazzina adotta un cagnolino rosso, per scoprire poi che Clifford è in grado di crescere a dismisura fino a diventare... gigantesco! Lei e suo zio dovranno proteggerlo dai malintenzionati.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Questo mondo non mi renderà cattivo - Un vecchio amico torna dopo anni di assenza e non riconosce il quartiere in cui è cresciuto. Zerocalcare vuole aiutarlo, ma quale sarà la scelta giusta? Non ho mai... - Dopo un anno traumatico, una ragazza indo-americana ambisce a migliorare il suo stato sociale, ma amici, famiglia e sentimenti le renderanno la vita difficile. Manifest - Un aereo atterra misteriosamente anni dopo il decollo, lasciando i suoi passeggeri a fare i conti con nuove realtà in un mondo che è andato avanti senza di loro. I segugi - Due giovani pugili e un generoso prestasoldi uniscono le forze per rovinare uno spietato strozzino che approfitta dei più disperati. Riverdale - Impegnati a districarsi tra sesso, amori, scuola e famiglia, l'adolescente Archie e i suoi amici si ritrovano invischiati in un cupo mistero a Riverdale.

Prime Video

The grand tour: Eurocrash - dal 16 giugno

Dopo la loro ultima avventura in Scandinavia, ritroviamo il trio di “The grand tour” (formato come sempre da James May, Richard Hammond e Jeremy Clarkson) alle prese con l’Europa centrale in un nuovo speciale intitolato “Eurocrash”. Li ritroveremo quindi in un viaggio di oltre 2.250 chilometri tra Polonia, Slovacchia, Ungheria e Slovenia, caratterizzato dalla consueta ironia e dall’amore per le quattro ruote. Questo speciale è solo la seconda parte di una trilogia che si concluderà prossimamente in Mauritania: gli episodi sono stati girati di recente.

Disney+

Stan Lee - dal 16 giugno

Per molti anni, chiunque guardasse un film targato Marvel sapeva che prima o poi sarebbe apparso lui, Stan Lee, con il suo inconfondibile baffo e il sorriso sornione. Le brevi ma indimenticabili “ospitate” sono andate avanti fino alla sua morte, avvenuta il 12 novembre 2018 all’età di 95 anni. È stato realizzato un documentario sulla sua vita, grazie al quale scopriremo così il genio creativo di questo autore che dall’inizio degli Anni 60, spesso al fianco del disegnatore Jack Kirby, rivoluzionò per sempre il mondo dei fumetti creando i cosiddetti “supereroi con superproblemi”.

Paramount+

Star Trek - Strange new worlds - dal 15 giugno

Tra le serie dedicate all’universo di Star Trek, “Strange new worlds” è quella più ironica e sperimentale. Ogni giovedì continuano le avventure del carismatico capitano Christopher Pike e del suo equipaggio in un prequel irresistibile: le vicende del protagonista sono infatti contraddistinte da un destino segnato. Come mostrato nella serie originale “Star Trek” e nel più recente “Discovery”, Pike scopre il suo futuro: dopo una pericolosa missione tornerà sfigurato e in stato vegetativo. Nella serie, quindi, lotta perché quel destino non si verifichi. Nella seconda stagione (e ce ne sarà una terza) c’è un episodio animato che si incrocia con le storie del cartone “Star Trek: lower decks”.

Wolf pack - dal 15 giugno

A febbraio vi abbiamo raccontato la serie “Wolf pack” di Paramount+ ma finalmente la prima stagione sarà disponibile anche doppiata in italiano. La storia è quella di un gruppo di ragazzi californiani che, durante un incendio, vengono morsi da una misteriosa creatura e scoprono di essere diventati licantropi. Indaga l’investigatrice Ramsey, interpretata da Sarah Michelle Gellar, celebre star di “Buffy - L’ammazzavampiri”.

RaiPlay

Lola - dal 17 giugno

Siamo nel 1941, in Inghilterra. Due sorelle, Thomasina e Martha, realizzano un’invenzione incredibile: una macchina in grado di intercettare immagini provenienti dal futuro. Riescono così a “prevedere” le tendenze future, come l’avvento del punk, ma il mondo è in guerra e l’apparecchio diventa uno strumento decisivo. Arriva gratis su RaiPlay il curioso film di Andrew Legge, presentato alla Festa del cinema di Roma, un “finto documentario” che ci fa riflettere sul nostro passato recente.

Serially

Ronny Chieng: studenti fuorisede - dal 15 giugno

La piattaforma Serially è tutta da scoprire. E tra le novità esclusive ora arriva questa serie, in sette episodi, con il comico Ronny Chieng nei panni di un ragazzo malese in Australia.

La playlist

Spie di nascosto

In Fubar su Netflix, Arnold Schwarzenegger è una spia, all’insaputa di sua figlia. E la trama ci ha fatto venire voglia di rivedere...

True lies - Nel popolare film del 1994 di James Cameron sempre Schwarzy è un agente segreto ma sua moglie, Jamie Lee Curtis, non lo sa. Su Disney+ .

- Nel popolare film del 1994 di James Cameron sempre Schwarzy è un agente segreto ma sua moglie, Jamie Lee Curtis, non lo sa. Su . True lies - La serie - Sapevate che esiste una serie ispirata a “True lies”? È uscita quest’anno, ma... è già stata cancellata! Se volete provarla, i suoi 13 episodi sono su Disney+ .

- Sapevate che esiste una serie ispirata a “True lies”? È uscita quest’anno, ma... è già stata cancellata! Se volete provarla, i suoi 13 episodi sono su . Mr. & Mrs. smith - Angelina Jolie e Brad Pitt sono una coppia felice ma nessuno dei due sa che l’altro è un killer. Voleranno proiettili! Su Prime Video e Disney+ .

- Angelina Jolie e Brad Pitt sono una coppia felice ma nessuno dei due sa che l’altro è un killer. Voleranno proiettili! Su e . Il tuo ex non muore mai - La vita di due amiche viene sconvolta da una rivelazione: uno dei loro ex fidanzati è una spia. Su Prime Video e TimVision .

- La vita di due amiche viene sconvolta da una rivelazione: uno dei loro ex fidanzati è una spia. Su e . Spy kids - Nel film che ha dato il via a una vera saga, Antonio Banderas è una super spia e i suoi figli non lo sanno (ma hanno lo stesso talento). Da rivedere su TimVision .

- Nel film che ha dato il via a una vera saga, Antonio Banderas è una super spia e i suoi figli non lo sanno (ma hanno lo stesso talento). Da rivedere su . Innocenti bugie - Cameron Diaz incontra Tom Cruise in aereo ma, indovinate un po’? Anche lui ha un piccolo segreto... Si vede su Netflix, Prime Video e Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Il funerale è servito - Irriverente commedia con Chris Rock ambientata durante una veglia funebre.

- Irriverente commedia con Chris Rock ambientata durante una veglia funebre. Harriet - La vita di Harriet Tubman, una delle più grandi eroine della storia americana.

- La vita di Harriet Tubman, una delle più grandi eroine della storia americana. Le regole della truffa - Patrick Dempsey è la star di una storia in cui si incrociano giallo e romanticismo.

- Patrick Dempsey è la star di una storia in cui si incrociano giallo e romanticismo. Heat - La sfida - Capolavoro di Michael Mann con l’epico scontro tra Al Pacino e Robert De Niro.

- Capolavoro di Michael Mann con l’epico scontro tra Al Pacino e Robert De Niro. A beautiful life - Il talento canoro di un giovane pescatore viene scoperto, ma...

Prime Video

Medellín - Teso thriller inedito sul narcotraffico colombiano.

- Teso thriller inedito sul narcotraffico colombiano. Mia madre - Su Prime Video sono arrivati diversi film di Nanni Moretti tra cui questo, da riscoprire.

- Su Prime Video sono arrivati diversi film di Nanni Moretti tra cui questo, da riscoprire. Secretary - Il rapporto tra James Spader e la sua segretaria Maggie Gyllenhaal è molto morboso.

- Il rapporto tra James Spader e la sua segretaria Maggie Gyllenhaal è molto morboso. Ultima notte a Soho - Affascinante thriller inglese tra passato e presente con un’ipnotica Anya Taylor-Joy.

- Affascinante thriller inglese tra passato e presente con un’ipnotica Anya Taylor-Joy. Ammore e malavita - C’è anche Serena Rossi nel cast del musical napoletano firmato dai Manetti Bros.

Now