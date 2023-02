Da “Una gran voglia di vivere” a “Girls5Eva”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 1° al 7 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple Tv+ Fabio Volo e Vittoria Puccini in "Una gran voglia di vivere" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 1° al 7 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple Tv+.

Netflix

Girls5Eva - dal 1° febbraio

Nostalgici delle “girl band”, fatevi sotto: “Girls5eva” è la serie per voi. Originariamente prodotta da Peacock Tv, dal 1° febbraio arriva con le sue prime due stagioni su Netflix (che poi produrrà anche la terza). Racconta di un gruppo musicale al femminile che tra la fine degli Anni 90 e l’inizio dei Duemila ha ottenuto un successo planetario grazie a un unico singolo. Tuttavia Dawn, Wickie, Summer, Gloria e Ashley sono state presto dimenticate, tornando così alle loro vite. Vent’anni dopo, però, un famoso rapper utilizza un campionamento della loro canzone e scala immediatamente le classifiche. Le “Girls5Eva” vengono chiamate a suonare con lui sul palco e allora...

Freeridge - dal 2 febbraio

Il 2 febbraio debutta su Netflix la serie commedia “Freeridge”, spin-off della quotata “On my block”. Protagonisti degli otto episodi sono quattro amici adolescenti: Gloria, Ines, Demi e Cameron. Un giorno comprano una scatola che si rivela essere un artefatto maledetto che porta sfortuna alle persone che lo possiedono. Infatti da quel momento iniziano a capitargliene di tutti i colori e loro cercano in ogni modo di disfarsene. Anche se non sarà così facile. La storia è apparentemente leggera, ma nasconde un interessante racconto di formazione e di crescita che piacerà anche a chi ha qualche anno di più.

Pamela, a love story - dal 31 gennaio

Arriva l’attesissimo documentario che ricostruisce la vita di Pamela Anderson. Ne viene raccontato il successo, ma anche gli amori e la nascita dei figli, attraverso video e testimonianze.

Cunk on Earth - dal 31 gennaio

Uno spassoso “falso documentario” inglese in cui una sorta di divulgatrice, Philomena Cunk (Diane Morgan), cerca di mostrarci la storia della civiltà. Ma in un’ottica decisamente surreale.

True spirit - dal 3 febbraio

Teagan Croft in questo film interpreta Jessica, una ragazza australiana che corona il suo sogno: fare un viaggio intorno al mondo in barca a vela e in solitaria. Ma...

Le serie più viste su Netflix questa settimana

La ragazza di neve - Quando la piccola Amaya scompare durante una processione a Malaga, una giovane giornalista decide di aiutare i genitori a ritrovarla. Lockwood & Co. - In un mondo infestato dai fantasmi tre adolescenti uniscono le forze e diventano investigatori paranormali rischiando quel poco che hanno per sventare un complotto diabolico. Ginny & Georgia - Mamma dallo spirito libero, Georgia si trasferisce a nord insieme ai figli Ginny e Austin… ma la famiglia scopre che la via del nuovo inizio può essere accidentata. Mare Fuori - Giovani napoletani esplorano l'amicizia, l'amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. Mercoledì - Perspicace, sarcastica e… un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy.

Prime Video

Una gran voglia di vivere - dal 5 febbraio

Lui e lei sono in crisi, ma prima di separarsi partono per quell’ultimo, lungo viaggio in camper in Norvegia che avevano promesso al loro bambino. E tante cose succederanno... È la trama di “Una gran voglia di vivere” con Vittoria Puccini e Fabio Volo, tratto dal romanzo di quest’ultimo.

I più visti su Prime Video questa settimana

Un matrimonio esplosivo - Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro famiglie per il matrimonio in una location bella e lontana. Ma tutti gli invitati vengono presi in ostaggio e “finché morte non vi separi” assume un significato completamente nuovo in questa avventura esilarante e adrenalinica, perché Darcy e Tom devono salvare i loro cari, se non si uccidono prima a vicenda. Hunters - Dopo un incidente che ha sospeso le loro imprese in Europa, i Cacciatori devono riunirsi per dare la caccia al nazista più famigerato della Storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. In un flashback, Meyer Offerman lotta per mascherare la sua vera identità: uno dei suoi orribili segreti avrà ripercussioni sui nostri Cacciatori, quando passato e futuro entreranno in collisione. Sono Lillo - Marzia, la moglie di Lillo, dopo lunghi anni di matrimonio decide di lasciarlo. Il motivo? Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia immedesimato troppo nel personaggio da non prendersi mai sul serio. Deciso a riconquistarla, Lillo si imbarcherà in un'avventura piena di situazioni grottesche e surreali nella quale troverà la cosa più importante di tutte: se stesso. Lamborghini - "Lamborghini" porta sullo schermo non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell’Italia degli anni ’50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata. Ipersonnia - Italia, futuro prossimo. Le vecchie carceri sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in un sonno profondo che li rende inoffensivi; l’ipersonno, un sistema efficiente ed economico. Fin quando David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo carcerario, scopre un uomo di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito che innescherà una catena di eventi.

Disney+

Chefs vs. wild - dal 1° febbraio

Più che una serie, “Chefs vs. wild”, in arrivo su Disney+ dal 1° febbraio, è un vero talent show dove a sfidarsi sono chef che in città starebbero al caldo delle loro ampie cucine... Ma qui sono costretti a realizzare piatti super procurandosi gli ingredienti necessari nella natura più selvaggia. Ogni squadra, capeggiata appunto da uno chef, è sostenuta da un team di “aiutanti” esperti come vere guide alpine. I pericoli più frequenti? Scegliere i funghi giusti e non quelli velenosi, idem per erbe, muschi e carne... I giudici sono lo chef Kiran Jethwa e Valerie Segrest, esperta di cibo. L’obiettivo: riprodurre un menù a cinque stelle, pur nelle avversità.

The great North - dal 1° febbraio

Continuano le vicende della famiglia Tobin in Alaska, in questa sitcom animata alla terza stagione: il padre single Beef si deve destreggiare tra i desideri e i capricci dei figli.

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa - dal 1° febbraio

Nella seconda stagione di questa serie animata, la protagonista Penny Proud ha 14 anni. Conosciamo meglio lei, i suoi genitori Trudy e Oscar, e un’amica speciale.

Apple Tv+

Dear Edward - dal 3 febbraio

Arrivano su Apple Tv+ i primi tre episodi di “Dear Edward” (saranno seguiti da un episodio a settimana ogni venerdì fino al 24 marzo). La serie narra la vita delle persone che si sono incontrate dopo un incidente aereo in cui hanno perso i loro cari, e le nuove amicizie nate da quell’incontro. Unico sopravvissuto è il 12enne Edward Adler. Nel cast Connie Britton e Audrey Corsa.

La playlist

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Benvenuti a Zombieland - Il mondo popolato da zombi può essere anche esilarante.

- Il mondo popolato da zombi può essere anche esilarante. La ragazza del lago - Un bellissimo thriller italiano da riscoprire, con Toni Servillo.

- Un bellissimo thriller italiano da riscoprire, con Toni Servillo. Aquaman - L’eroe sottomarino della Dc Comics è interpretato dal forzuto Jason Momoa.

- L’eroe sottomarino della Dc Comics è interpretato dal forzuto Jason Momoa. Narvik - La prima grande sconfitta di Hitler? Avvenne in Norvegia...

- La prima grande sconfitta di Hitler? Avvenne in Norvegia... Mai Stati Uniti - Salemme, Ambra, e tanti altri in una commedia italiana corale ambientata negli Usa.

- Salemme, Ambra, e tanti altri in una commedia italiana corale ambientata negli Usa. Il gioiellino - Film impegnato del 2011 con un memorabile Remo Girone.

Prime Video

Conta su di me - Uno scansafatiche si deve occupare di un ragazzino malato. Tenero film tedesco.

- Uno scansafatiche si deve occupare di un ragazzino malato. Tenero film tedesco. Warrior - Uno dei più struggenti e intensi film sul pugilato. Colonna sonora stupenda.

- Uno dei più struggenti e intensi film sul pugilato. Colonna sonora stupenda. The dressmaker - Kate Winslet è sempre un buon motivo per vedere un film (anche se non eccezionale).

- Kate Winslet è sempre un buon motivo per vedere un film (anche se non eccezionale). Giovani si diventa - Ben Stiller e Naomi Watts sono una coppia in crisi esistenziale. Si sorride.

- Ben Stiller e Naomi Watts sono una coppia in crisi esistenziale. Si sorride. 50 e 50 - Si può fare ironia anche sulla peggiore delle malattie? Il film ci prova e ci riesce.

- Si può fare ironia anche sulla peggiore delle malattie? Il film ci prova e ci riesce. Corto circuito - Il robot “Numero Cinque” è un personaggio irresistibile.

Disney+

Amsterdam - Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi.

- Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi. The menu - Torbido film che racconta di una cena molto inquietante.

- Torbido film che racconta di una cena molto inquietante. Scusate se esisto! - Commedia con Raoul Bova e Paola Cortellesi.

Now