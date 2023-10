Da “Upload” a “Drag Race Italia”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dall'11 al 17 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Upload 3" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dall'11 al 17 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

La caduta della casa degli Usher - dal 12 ottobre

La storia è un thriller soprannaturale e grottesco, adattamento del celebre racconto di Edgar Allan Poe pubblicato nel 1839. E racconta le vicende di Roderick (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell), due fratelli capitani d’industria, titolari della Fortunato Pharmaceuticals. Il potere di famiglia rischia di crollare quando tutti gli eredi Usher iniziano a morire uno dopo l’altro, portandosi dietro le ombre di un oscuro passato: una donna misteriosa di nome Verna (Carla Gugino) ha in mente un diabolico piano di vendetta contro di loro.

Camp courage - dal 15 ottobre

Documentario su una ragazzina che, dopo aver lasciato l’Ucraina a causa della guerra, si ritrova a sfidare il suo coraggio in un campo estivo sulle Alpi.

Oggy Oggy - dal 16 ottobre

Uno dei cartoon più amati dai piccolissimi su Netflix propone gli episodi della terza stagione. La star è Oggy, un adorabile gattino in un mondo allegro e colorato.

Pacto de silencio - Oscuri segreti - dall'11 ottobre

Dal Messico arriva una nuova serie thriller su una influencer in cerca di vendetta che irrompe nella vita di quattro donne.

Matrix Resurrections - dal 10 ottobre

Nel quarto episodio della leggendaria saga di fantascienza ritroviamo dopo tanti anni Neo (Keanu Reeves) alle prese con una crisi d’identità.

Il convegno - dal 13 ottobre

Per chi è in cerca di altri brividi forti in attesa di Halloween, ecco un film svedese su un gruppo di dipendenti pubblici che, durante una tranquilla gita di lavoro, si trova ad affrontare un terribile killer.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

Upload - dal 13 ottobre

Rivediamo Nathan e Nora, che cercano di vivere la loro storia d’amore in un futuro prossimo (siamo verso il 2033) in cui i cellulari sono ologrammi e il cibo si produce con stampanti 3D. Contemporaneamente viene creato a Lakeview (dove si fanno esperimenti sugli umani) un clone di Nathan, su cui mette gli occhi Ingrid, che proverà a darsi una seconda chance nel conquistare l’ex.

Awareness - dall’11 ottobre

In questo thriller di fantascienza spagnolo, un ragazzo ribelle ha la capacità di creare illusioni visive manipolando così la mente delle altre persone. Diventerà il bersaglio di alcune organizzazioni che vogliono sfruttare il suo incredibile potere.

The burial - Il caso O’Keefe - dal 13 ottobre

C’è una grande coppia di attori nel film tratto da una storia vera e ambientato negli Anni 90. Tommy Lee Jones assume l’avvocato Jamie Foxx per salvare la sua impresa di pompe funebri. Per amanti del genere “legal”.

Disney+

Piccoli brividi - dal 13 ottobre

Con i libri di R.L. Stine sono cresciuti (e si sono spaventati) milioni di ragazzini. Ora, dopo quella degli Anni 90, “Piccoli brividi” diventa una serie in dieci episodi di Disney+ (i primi cinque sono disponibili) su un gruppo di giovani che indaga su un mistero.

Apple Tv+

Lezioni di chimica - dal 13 ottobre

Parla di riscatto femminile (e di cucina) la serie tratta dal libro di Bonnie Garmus (Rizzoli). Brie Larson (anche produttrice) è Elizabeth Zott, una ricercatrice di chimica promettente che viene licenziata perché la società in cui lavora è a struttura rigorosamente maschile. Viene quindi ingaggiata per condurre in tv un programma di cucina: siamo negli Anni 50, la televisione è un mezzo in ascesa, il cibo e le donne sorreggono le famiglie americane. Elizabeth, quindi, diventerà un punto di riferimento nella società.

Paramount+

Drag Race Italia - dal 13 ottobre

Per questa terza edizione, in giuria, oltre all’attrice-scrittrice Chiara Francini e alla drag queen Priscilla (anche conduttrice), arrivano la cantante Paola Iezzi e l’attore Paolo Camilli. Dodici puntate (una a settimana) con 13 drag queen pronte a sfidarsi in veri e propri spettacoli multicolori, vivaci e spiazzanti.

RaiPlay

Yolo - You only love once - dall’11 ottobre

La vita di un gruppo di trentenni è al centro di questa miniserie in sei episodi della durata di dieci minuti. Tra i protagonisti ci sono Edoardo (Lorenzo Adorni) e Federica (Eugenia Costantini), le cui vite si incontrano nel continuo tira e molla sentimentale di due giovani fidanzati. Oltre a loro, Laura, Giulio e Milena raccontano le loro esperienze, i dubbi e le perplessità sul futuro.

La playlist

Alberghi da serie

The Continental su Prime Video è l’hotel di John Wick. Ecco altre quattro serie ambientate in un albergo...

Hotel portofino - Negli Anni 20, un industriale inglese apre un albergo nell’Italia fascista. Su Now .

- Negli Anni 20, un industriale inglese apre un albergo nell’Italia fascista. Su . Grand Hotel - Ci sono due serie con questo titolo: l’originale spagnolo si trova su Infinity+ , il remake americano è su Disney+ .

- Ci sono due serie con questo titolo: l’originale spagnolo si trova su , il remake americano è su . American horror story - Hotel - La quinta stagione della serie antologica è incentrata su un albergo da brividi. Su Disney+ .

- La quinta stagione della serie antologica è incentrata su un albergo da brividi. Su . The white lotus - Le due stagioni dell’acclamata serie si svolgono in due resort, a Maui e in Sicilia. Su Now.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Automata - Originale film di fantascienza con un inusuale Banderas.

- Originale film di fantascienza con un inusuale Banderas. Infinite - Mark Wahlberg ha delle visioni e scopre che vengono dalle vite passate. Ma poi...

- Mark Wahlberg ha delle visioni e scopre che vengono dalle vite passate. Ma poi... The impossible - Lo tsunami sorprende Naomi Watts e la famiglia durante una vacanza.

- Lo tsunami sorprende Naomi Watts e la famiglia durante una vacanza. Amici di letto - Scoppiettante commedia con Justin Timberlake e Mila Kunis.

- Scoppiettante commedia con Justin Timberlake e Mila Kunis. Mean girls - Una studentessa sfida la perfidia delle compagne di scuola in un film “di culto”.

- Una studentessa sfida la perfidia delle compagne di scuola in un film “di culto”. Collateral - Il Tom Cruise killer biondo diretto da Michael Mann è gelido e indimenticabile.

- Il Tom Cruise killer biondo diretto da Michael Mann è gelido e indimenticabile. Nowhere - Una naufraga su un container. Ed è pure incinta...

- Una naufraga su un container. Ed è pure incinta... Reptile - Benicio del Toro guida il cast notevole di questo thriller inedito nelle sale.

Prime Video