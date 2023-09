Da “Virgin River” a “Domina”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 6 al 12 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson) in "Virgin River" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 6 al 12 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Virgin River - dal 7 settembre

A Virgin River la calma è sempre e solo apparente. Tra alti e bassi, la relazione tra l’infermiera Mel (Alexandra Breckenridge) e il barista Jack (Martin Henderson) non ha mai pace. O interferiscono gli abitanti, oppure spuntano un pettegolezzo e un sospetto su cui indagare. La quinta stagione non deluderà per suspense: tra gli amori in corso infatti ci sarà una rottura inattesa, ma sono in arrivo anche nuovi flirt, un processo spinoso e persino un incendio.

Il tempo per noi - dall’8 settembre

In questa struggente serie sudcoreana, una donna rimasta vedova viaggia nel tempo fino agli Anni 90, dove incontrerà...

In fiamme - dall’8 settembre

La morte di un poliziotto fa partire un’indagine che coinvolge le due donne della sua vita. Serie thriller spagnola.

Infamia - dal 6 settembre

Serie polacca su una 17enne di origini rom che sogna di diventare una rapper, ma dovrà scontrarsi con le tradizioni di famiglia.

Spy ops - Operazioni speciali - dall’8 settembre

Docuserie in cui agenti dei servizi segreti raccontano incredibili storie di complotti e spionaggio.

Top boy - dal 7 settembre

Terza stagione dell’intenso dramma britannico ambientato in un malfamato quartiere della periferia londinese.

La mia prediletta - dal 7 settembre

Dal romanzo thriller di Romy Hausmann, un caso editoriale in Germania, ecco la miniserie omonima, incentrata sul passato misterioso di una donna e di una ragazzina, rimaste isolate per anni in un bosco.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

One Piece - Con il suo cappello di paglia e una ciurma sgangherata il pirata Monkey D. Luffy parte per un viaggio epico in cerca del tesoro in questo adattamento live action del celebre manga. Who is Erin Carter? - La vita tranquilla di una donna britannica a Barcellona sfocia nel caos quando una rapina a mano armata in un supermercato svela il suo passato segreto e violento. Ragnarok - In una cittadina norvegese inquinata e alle prese con lo scioglimento dei ghiacci, la fine del mondo sembra davvero vicina. Ci vorrà una leggenda per sconfiggere il male. Disincanto - I doveri di principessa chiamano, lei però preferisce andare a bere. La sbandata Bean esaspera il re mettendosi nei guai assieme a un demone e a un elfo suoi amici. Depp contro Heard - Mostrando per la prima volta le due testimonianze sullo stesso piano, questa serie racconta il processo che ha fatto impazzire Hollywood e le conseguenze online che ha scatenato.

Prime Video

Una torta per l'uomo giusto - dall'8 settembre

Corinne (Odessa A’zion) e Jane (Yara Shahidi) decidono di animare i loro 20 anni portando in giro nei locali di Los Angeles delle torte strepitose. Corinne è quella estroversa, Jane la pasticciera: l’obiettivo è far uscire dalla timidezza la seconda, che in effetti così amplia notevolmente il suo giro di conoscenze. E se per lei le cose iniziano ad andare meglio (riesce anche ad avere un “ingaggio” lavorativo), Corinne deve affrontare all’improvviso una malattia.

Disney+

Justified: City Primeval - dal 6 settembre

Per sei stagioni, dal 2010 al 2015, “Justified” ci ha fatto vivere l’atmosfera western decadente della contea di Harlan, nel Kentucky: Timothy Oliphant vestiva i panni di Raylan Givens, un uomo di legge che spesso e volentieri si comportava come uno sceriffo d’altri tempi. Ora arriva il sequel ufficiale: “Justified: City Primeval” non è più ambientato in Kentucky ma tra Miami e Detroit, dove Givens continua il suo lavoro come poliziotto federale alla caccia di un violento criminale. E dovrà occuparsi anche della figlia 15enne, interpretata da Vivian Olyphant (sì, è la vera figlia dell’attore).

I am Groot - dal 6 settembre

Chi ama la saga Marvel dei “Guardiani della galassia” non può che adorare Groot, l’uomo-albero che, oltre ai film, è protagonista di una serie tutta sua. Dal 6 settembre su Disney+ arriva la seconda stagione, composta da sei “corti” incentrati su di lui, ritrovatosi ancora bambino (meglio noto come “Baby Groot”), alle prese con l’esplorazione dell’universo.

Apple Tv+

The Changeling - Favola di New York - dall’8 settembre

Arriva su Apple Tv+ questa serie tra dramma e horror in otto episodi (l’8 settembre sono disponibili i primi tre, seguiti da un episodio a settimana fino al 13 ottobre). Protagonista è Apollo (LaKeith Stanfield, che ne è anche produttore), innamorato di Emma: la storia tra di loro sembra procedere romanticamente bene fino a che lei non scompare improvvisamente.

Now

Domina - dall'8 settembre

Arriva una nuova stagione per la serie che racconta (liberamente) l’ascesa al potere della moglie di Cesare Augusto, cioè Livia Drusilla (Kasia Smutniak). Tra i nuovi personaggi c’è Gemina (Yuliia Sobol), una giovane schiava, bella, ambiziosa e spietata, che seminerà scompiglio nella casa di Augusto. Ma Livia dovrà anche affrontare i complotti di Ottavia, la sorella di Augusto, e di sua figlia Marcella, che vorrebbero eliminarla.

Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio - dal 4 settembre

Il secondo capitolo delle avventure del gatto doppiato (anche in italiano) da Antonio Banderas. La saga, nata come spin-off di “Shrek”, ha conquistato anche la critica con questo secondo sorprendente capitolo realizzato con tecniche animate all’avanguardia.

Scott & Bailey - dal 7 settembre

Quarta stagione di una serie britannica ideale per gli appassionati del genere “crime”. Janet Scott (Lesley Sharp) e Rachel Bailey (Suranne Jones) sono due detective della polizia metropolitana di Manchester.

Infinity+

Me contro Te - Il film - Missione Giungla dall’8 al 14 settembre

Arriva su Infinity+ per una settimana l’ultimo successo cinematografico dei Me contro Te, Luì e Sofì. Uscito a gennaio, il film ha incassato quasi 5 milioni di euro al botteghino. La trama è semplice e adatta anche ai piccoli fan: la coppia di youtuber deve affrontare una minaccia che arriva dalla giungla.

La playlist

Gli chef dello schermo

La serie The Bear su Disney+ è un grande successo. Ecco alcuni film da rivedere incentrati su carismatici chef.

Chef - La ricetta perfetta - Brillante commedia su un cuoco che si reinventa aprendo un chiosco. Su Netflix .

- Brillante commedia su un cuoco che si reinventa aprendo un chiosco. Su . Il sapore del successo - Bradley Cooper è uno chef stellato con problemi di dipendenza che cerca di rimettersi in gioco. Su Netflix e Now .

- Bradley Cooper è uno chef stellato con problemi di dipendenza che cerca di rimettersi in gioco. Su e . Sapori e dissapori - Il rapporto tra la chef Catherine Zeta-Jones e l’aiutante Aaron Eckhart è... piuttosto complicato. Su Now .

- Il rapporto tra la chef Catherine Zeta-Jones e l’aiutante Aaron Eckhart è... piuttosto complicato. Su . The menu - La clientela del costosissimo ristorante di Ralph Fiennes non sa cosa la aspetta: sarà una cena da incubo! Su Disney+ .

- La clientela del costosissimo ristorante di Ralph Fiennes non sa cosa la aspetta: sarà una cena da incubo! Su . Ratatouille - Non poteva mancare il topolino della Pixar: ha un grande talento ai fornelli (e un umano per amico). Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

The photograph - Due storie d’amore raccontate tra passato e presente.

- Due storie d’amore raccontate tra passato e presente. Non sei invitata al mio bat mitvzvah - Adam Sandler con moglie e figlie in una commedia sugli adolescenti di oggi.

- Adam Sandler con moglie e figlie in una commedia sugli adolescenti di oggi. Il club dei lettori assassini - Un gruppo di amici viene perseguitato da uno stalker in questo thriller spagnolo.

- Un gruppo di amici viene perseguitato da uno stalker in questo thriller spagnolo. Resident evil: Welcome to Raccoon City - Nuovo capitolo della saga nata sui videogame: per veri appassionati dell’horror.

Prime Video

Belfast - Kenneth Branagh racconta la sua infanzia in un’Irlanda del Nord in bianco e nero.

- Kenneth Branagh racconta la sua infanzia in un’Irlanda del Nord in bianco e nero. Rosso come il cielo - Film italiano su un bambino che perde la vista e deve iniziare una nuova vita.

- Film italiano su un bambino che perde la vista e deve iniziare una nuova vita. Ip man: Kung fu master - La gioventù dell’uomo che poi diventò il maestro di arti marziali di Bruce Lee.

- La gioventù dell’uomo che poi diventò il maestro di arti marziali di Bruce Lee. L’eredità della vipera - Thriller con Josh Hartnett su tre fratelli che precipitano in una spirale di violenza.

- Thriller con Josh Hartnett su tre fratelli che precipitano in una spirale di violenza. Bloodshot - Vin Diesel è un ex militare che viene trasformato in un supersoldato sperimentale.

- Vin Diesel è un ex militare che viene trasformato in un supersoldato sperimentale. Operazione Kandahar - Gerard Butler, ex agente della Cia, è bloccato in Afghanistan.

Now