Da “Wolfs” a “Tutto chiede salvezza”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple Tv+

Cosa vedere dal 25 settembre al 1° ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 25 settembre al 1° ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Tutto chiede salvezza - dal 26 settembre

A due anni di distanza dall’uscita della prima stagione, cinque nuove puntate. Anche nella serie sono passati due anni e tante cose sono cambiate. Soprattutto per Daniele (Federico Cesari) che è diventato padre di Maria, la figlia che ha avuto da Nina (Fotinì Peluso). Si contende con quest’ultima l’affidamento della bambina con il supporto della famiglia e sta per entrare come infermiere tirocinante nell’ospedale in cui era stato ricoverato.

Nobody wants this - dal 26 settembre

La romantica serie brillante racconta, tra mille ostacoli, l’amore tra un’autrice di podcast agnostica (Kristen Bell) e un affascinante rabbino (Adam Brody).

Bangkok breaking - Tra inferno e paradiso - dal 26 settembre

L’adrenalina scorre a fiumi in questo film thailandese sull’infermiere di un’ambulanza finito nelle mire della criminalità organizzata.

Il divorzio - dal 25 settembre

Una coppia polacca divorziata da vent’anni chiede l’annullamento al tribunale ecclesiastico, con risultati imprevedibili. Film in bilico tra commedia e dramma.

Ordinary angels - dal 30 settembre

Film strappalacrime su una parrucchiera (Hilary Swank) che decide di aiutare un vedovo in gravi difficoltà economiche per via della figlia malata.

Rez ball - dal 27 settembre

Al centro di questo film sportivo c’è la squadra di basket di un liceo nel New Mexico composta principalmente da nativi americani. La strada per crescere nel campionato sarà in salita.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - Questa avvincente serie true crime esplora la vita dei fratelli Menendez, condannati per il brutale omicidio dei genitori avvenuto a Beverly Hills nel 1989. The Perfect Couple - Amelia sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket, ma una morte scioccante sconvolge le nozze facendo ricadere i sospetti su tutte le persone coinvolte. Emily in Paris - Nuove passioni. Nuove mode. E una nuova Emily? Una coraggiosa direttrice marketing americana spiega le ali nella vita e nell'amore quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi. The Resident - Uno studente di medicina impara lezioni difficili sulla vita in ospedale e affronta un tirocinio intenso sotto la supervisione di un brillante specializzando all'ultimo anno. Kaos - Mentre la discordia regna sull'Olimpo e l'onnipotente Zeus sprofonda nella paranoia, tre mortali sono destinati a cambiare il futuro dell'umanità.

Prime Video

Ari-Cassamortari - dal 23 settembre

Due anni dopo, Claudio Amendola dirige il sequel della sua commedia “romanesca”. I fratelli Pasti potrebbero vincere il Vespillone d’oro, il premio più ambito per gli impresari di pompe funebri. Ma vengono esclusi dalla cerimonia per alcuni debiti: Matteo si è fatto raggirare da una ragazza sul web. E quando viene ritrovata morta, tocca ai Pasti mettersi al lavoro...

Disney+

The great North - dal 25 settembre

Nuove esilaranti avventure ci aspettano negli episodi inediti della quarta stagione della sitcom animata prodotta dal creatore di “Bob’s burgers”. Beef (che nella versione originale ha la voce di Nick Offerman) è un padre single che cerca di crescere al meglio i suoi quattro figli dopo essere stato piantato in tronco dalla moglie. Molto divertente e tenera.

Apple Tv+

Wolfs - dal 27 settembre

Esistono (almeno nei film) dei professionisti della malavita specializzati nel far sparire le tracce di qualunque delitto. Ma cosa succede se per un incidente da insabbiare a tutti i costi ne vengono assunti addirittura due? E se, per di più, quei due non si possono sopportare? Parte da qui la divertente trama del film che vede George Clooney e Brad Pitt costretti a collaborare controvoglia.

Familia de medianoche - Emergenze notturne - dal 25 settembre

Se amate le serie su medici e infermieri, di sicuro vorrete dare una possibilità a questa nuova serie in lingua spagnola ideata dalla regista messicana Natalia Beristáin. In 10 episodi da un’ora faremo conoscenza con Marigaby (Renata Vaca), studentessa di Medicina che passa le sue notti a salvare vite a Città del Messico a bordo dell’ambulanza privata della sua famiglia: sul mezzo assieme a lei, infatti, operano il padre Ramón (Joaquín Cosío) e i fratelli Marcus (Diego Calva) e Julito (Sergio Bautista). Vi sembra poco plausibile? Siete fuori strada: la serie si ispira a un documentario ed è una storia vera.

Paramount+

Appartamento 7A - dal 28 settembre

Siamo a New York nel 1965. Terry (Julia Garner) è una giovane e ambiziosa ballerina. Quando un infortunio blocca la sua carriera, una coppia di anziani la accoglie nel lussuoso condominio Bramford. Le cose poi sembrano migliorare quando il compagno di stanza, un influente produttore di Broadway (Jim Sturgess), le offre una seconda possibilità professionale. Presto però iniziano a verificarsi eventi inquietanti e Terry si accorge della presenza di forze maligne.

Una fiaba moderna - dal 26 settembre

Shin Jae-rim (Pyo Ye-jin) sogna di innamorarsi, abbandonare la sua noiosa vita e diventare una Cenerentola moderna. Conquistare il cuore di Moon Cha-min (Lee Jun Young) non è però così facile. Così decide di diventare lei stessa la sua “Principessa azzurra”. La serie coreana è un mix di romanticismo e risate.

La playlist

Divinità sullo schermo

Su Netflix, Jeff Goldblum è straordinario nel ruolo di Zeus in Kaos. Ecco altri film e serie tv a tema mitologia e dinività.

Good omens - Un demone e un angelo che si sono affezionati all’umanità uniscono le forze per impedire l’Apocalisse. Dal bel romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, si vede su Prime Video .

- Un demone e un angelo che si sono affezionati all’umanità uniscono le forze per impedire l’Apocalisse. Dal bel romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, si vede su . Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo - Il 12enne Percy scopre di essere un semidio. Affronterà grandi avventure con altri ragazzi come lui. Dalla celebre saga per ragazzi di Rick Riordan, su Disney+ .

- Il 12enne Percy scopre di essere un semidio. Affronterà grandi avventure con altri ragazzi come lui. Dalla celebre saga per ragazzi di Rick Riordan, su . Scontro tra titani - Il mito di Perseo prende vita in un action adrenalinico del 2010. Liam Neeson è Zeus, Ralph Fiennes è Ade. Lo trovate su Now .

- Il mito di Perseo prende vita in un action adrenalinico del 2010. Liam Neeson è Zeus, Ralph Fiennes è Ade. Lo trovate su . Troy - Brad Pitt è Achille in questo epico kolossal del 2004 che porta in scena l’Iliade (con molte libertà). Si può rivedere su Now .

- Brad Pitt è Achille in questo epico kolossal del 2004 che porta in scena l’Iliade (con molte libertà). Si può rivedere su . American gods - E se a ingaggiarti come autista fosse... Odino? È ciò che succede a Shadow, che finisce invischiato in una guerra tra vecchi e nuovi dei. Tre stagioni su Prime Video .

- E se a ingaggiarti come autista fosse... Odino? È ciò che succede a Shadow, che finisce invischiato in una guerra tra vecchi e nuovi dei. Tre stagioni su . Blood of Zeus - Il giovane Heron scopre di essere il figlio del re dell’Olimpo. Serie d’animazione su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Resta con me - Shailene Woodley e Sam Claflin rimangono bloccati in mare aperto e...

- Shailene Woodley e Sam Claflin rimangono bloccati in mare aperto e... Harold & Kumar - Un Natale da ricordare - Due amici veri in un’avventura goliardica ed esilarante.

- Due amici veri in un’avventura goliardica ed esilarante. Whitney - Una voce diventata leggenda - Vita e opere di Whitney Houston, dal successo fino alla prematura scomparsa.

- Vita e opere di Whitney Houston, dal successo fino alla prematura scomparsa. Il colibrì - Dal bestseller di Veronesi, un film con un super cast guidato da Favino e Smutniak.

- Dal bestseller di Veronesi, un film con un super cast guidato da Favino e Smutniak. La tomba delle lucciole - Il più straziante film animato giapponese mai realizzato...

- Il più straziante film animato giapponese mai realizzato... Quei bravi ragazzi - Capolavoro del gangster movie diretto dal maestro Scorsese. Joe Pesci è leggendario.

- Capolavoro del gangster movie diretto dal maestro Scorsese. Joe Pesci è leggendario. Lovely boy - Interessante film italiano da scoprire su un giovane rapper.

- Interessante film italiano da scoprire su un giovane rapper. Milano calibro 9 - Celebrato in tutto il mondo, il film di Fernando Di Leo è uno dei migliori “poliziotteschi”.

- Celebrato in tutto il mondo, il film di Fernando Di Leo è uno dei migliori “poliziotteschi”. Mystic river - Sean Penn e Tim Robbins sono da Oscar nel commovente dramma di Clint Eastwood.

- Sean Penn e Tim Robbins sono da Oscar nel commovente dramma di Clint Eastwood. Confidenza - Il libro di Starnone ha ispirato questo film intrigante ed enigmatico con Elio Germano.

Prime Video