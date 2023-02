Da “You” a “Da me o da te”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dall'8 al 14 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+ e Paramount+ Penn Badgley in "You" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dall'8 al 14 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+ e Paramount+.

Netflix

You - dal 9 febbraio

Siamo arrivati alla quarta stagione di “You”, disponibile su Netflix dal 9 febbraio (solo per la prima parte, mentre la seconda metà arriverà il 9 marzo). Protagonista è sempre Joe Goldberg, ex libraio “romantico” di New York che qui ritroviamo a Londra dopo aver vissuto a Los Angeles e Parigi. Ricordiamo che Joe è anche... un killer: si innamora molto facilmente (e perdutamente) e le sue pulsioni si trasformano in manie, persecuzioni e uccisioni.

Da me o da te - dal 10 febbraio

Due superstar del cinema come Reese Witherspoon e Ashton Kutcher sono i protagonisti di un film commedia dove interpretano due grandi amici che per una settimana si “scambiano” le vite. Arriverà l’amore?

Dieci giorni tra il bene e il male - dal 10 febbraio

Viene dalla Turchia questo duro film noir in cui Nejat İşler interpreta un ex avvocato, diventato investigatore privato. Un giorno accetta di seguire il caso di una sparizione, ma questa impresa avrà conseguenze inaspettate.

Mio papà a caccia di alieni - dal 9 febbraio

È pensata per tutta la famiglia questa nuova serie animata. Protagonista è un cacciatore di taglie spaziale la cui missione viene messa a dura prova quando i suoi due figli, per errore, si uniscono al suo viaggio intergalattico.

The exchange - dall'8 febbraio

Avete mai visto una serie tv prodotta in Kuwait? Ecco “The exchange”: racconta la (vera) storia di due donne che, negli Anni 80, si lanciano nel mercato azionario, fino ad allora dominato dagli uomini. Cambiando così le regole del gioco.

Prime Video

La fattoria Clarkson - dal 10 febbraio

Jeremy Clarkson è molto noto a tutti gli appassionati di motori per “Top Gear” e “The Grand Tour”, due show che hanno rinnovato il modo in cui si parla di automobili sul piccolo schermo. Ma tra i suoi interessi, il giornalista inglese ha anche l’agricoltura: già nella prima stagione di “La fattoria Clarkson” l’abbiamo visto alle prese con un migliaio di acri da coltivare nella regione delle Cotswolds. Il 10 febbraio su Prime Video arriva la seconda stagione di questa curiosa docuserie che si concentrerà sulle diatribe tra il giornalista e l’amministrazione locale. Senza dimenticare i problemi di vicinato: la gente del posto non sempre ha visto Jeremy di buon occhio. L’ironia di Clarkson è irresistibile, ma bisognerà capire come proseguirà il suo rapporto con la piattaforma, dopo alcuni commenti un po’ “forti” del giornalista nei confronti di Meghan Markle. Intanto, la sua fattoria è riaperta...

Somebody I used to know - dal 10 febbraio

Allie (Alison Brie) è una produttrice che torna nella sua città natale, incontrando il primo amore e rimettendo in discussione le sue scelte. Un’originale commedia sentimentale. Nel cast, Danny Pudi.

Disney+

Hardy boys - dall'8 febbraio

Non è proprio così tranquillo, per Frank e Joe Hardy (il giovane attore Alexander Elliot), vivere a Bridgeport, cittadina vacanziera americana. Siamo negli Anni 80 e i due fratelli, insieme al loro padre Fenton, sono i protagonisti della seconda stagione di “The Hardy boys”, disponibile su Disney+ dall’8 febbraio con tutti i dieci episodi. Li vedremo indagare (per diletto) su un “mistero” fatto di sette segrete e ritrovamenti inattesi che agitano i loro sogni e movimentano le giornate. La serie è tratta dai romanzi di Edward Stratemeyer scritti negli Anni 20.

Paramount+

1923 - dal 12 febbraio

Dopo i successi planetari di “Yellowstone” con Kevin Costner e del primo prequel “1883”, dal 12 febbraio su Paramount+ arriva “1923” (due episodi al lancio, poi uno a settimana). La serie, sempre un western, si colloca temporalmente tra i due precedenti titoli e continuerà a seguire le vicende della famiglia Dutton. Questa volta i protagonisti sono Jacob (interpretato da Harrison Ford) e Cara (Helen Mirren), ossia i due principali fautori di quelle che saranno le future fortune dei loro eredi.

At midnight - dal 10 febbraio

Diego Boneta e Monica Barbaro sono i protagonisti di questo romantico film: lui è il direttore di un hotel, lei una star del cinema. Si incontrano e...

Hayu

Vanderpump rules - dal 9 febbraio

Su questa piattaforma specializzata in reality show potete sbizzarrirvi: la decima stagione di “Vanderpump rules” vede protagonista Lisa Vanderpump, che allarga il suo impero nella ristorazione a Las Vegas, mentre Katie Maloney e Tom Schwartz riprendono a vivere dopo il divorzio.

The real housewives of New Jersey - dall’8 febbraio

Volete sapere tutto su come si vive nell’alta società del New Jersey, vicino (ma non troppo) alla città di New York? Basta guardare la 13a stagione di questo reality, dove si parla di casalinghe (più o meno) annoiate alle prese con amori e amicizie, nascite e separazioni, litigi e invidie.

La playlist

Acchiappiamo i fantasmi

In Lockwood & Co. su Netflix tre ragazzi si sono messi a caccia di spettri. Chissà se si sono anche un po’ ispirati a loro...

Ghostbusters - Viva gli acchiappafantasmi! Due film degli Anni 80, la versione al femminile e il sequel del 2021: sono tutti su Now .

- Viva gli acchiappafantasmi! Due film degli Anni 80, la versione al femminile e il sequel del 2021: sono tutti su . L’evocazione - The Conjuring - Una coppia indaga sulle strane presenze in una casa. Film su Netflix e Prime Video .

- Una coppia indaga sulle strane presenze in una casa. Film su e . Truth Seekers - Un improbabile team cerca prove del soprannaturale. Serie su Prime Video .

- Un improbabile team cerca prove del soprannaturale. Serie su . Supernatural - I mitici fratelli Winchester in 15 stagioni ne hanno incontrati diversi, di fantasmi. Si rivedono su Prime Video.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Barb wire - Il film del 1996 con Pamela Anderson, stroncato ai tempi, ora è “oggetto di culto”.

- Il film del 1996 con Pamela Anderson, stroncato ai tempi, ora è “oggetto di culto”. Per niente al mondo - Sorprendente dramma con un bravo Guido Caprino.

- Sorprendente dramma con un bravo Guido Caprino. You people - E se il tuo futuro suocero fosse proprio Eddie Murphy?

- E se il tuo futuro suocero fosse proprio Eddie Murphy? An action hero - Scatenato film indiano che fa anche la satira degli “action”.

- Scatenato film indiano che fa anche la satira degli “action”. In guerra per amore - Pif dirige e interpreta un film dolceamaro ambientato nel 1943, durante la guerra.

Prime Video

Spirit - Il ribelle - Film animato per famiglie, è il sequel ufficiale di “Spirit”.

- Film animato per famiglie, è il sequel ufficiale di “Spirit”. I più grandi di tutti - Claudia Pandolfi in una storia su una rock band di provincia.

- Claudia Pandolfi in una storia su una rock band di provincia. After love - Una vedova inglese scopre che il marito aveva una doppia vita.

- Una vedova inglese scopre che il marito aveva una doppia vita. Ipersonnia - Stefano Accorsi indaga in questo film fantascientifico.

- Stefano Accorsi indaga in questo film fantascientifico. Non conosci Papicha - Duro e commovente film algerino su un gruppo di ragazze negli Anni 90.

- Duro e commovente film algerino su un gruppo di ragazze negli Anni 90. Un matrimonio esplosivo - Jennifer Lopez è la star di una commedia da non perdere.

Disney+

Amsterdam - Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi.

- Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi. The menu - Torbido film che racconta di una cena molto inquietante.

- Torbido film che racconta di una cena molto inquietante. Scusate se esisto! - Commedia con Raoul Bova e Paola Cortellesi.

