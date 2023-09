Dal manga al live action: 7 film e serie tv

Nella città di Kamakura, a sud di Tokyo, tre sorelle crescono insieme in una grande casa, supportandosi a vicenda in mancanza di figure genitoriali. Al funerale del padre incontrano per la prima volta la sorellastra quattordicenne e la invitano a vivere con loro. Adattamento del manga "Our Little Sister - Diario di Kamakura" di Akimi Yoshida, diretto dal grande regista giapponese Hirokazu Koreeda e presentato in concorso alla 68ª edizione del Festival di Cannes.

