“Dance Til Forever”: Betta Lemme torna a farci ballare dopo “Bambola”

Proprio in occasione della Giornata internazionale della donna, l'artista italo-canadese torna con un brano irresistibile







Betta Lemme pubblica poche cose, ma con grande cura per l'originalità. Venerdì 8 marzo, l'artista diventata nota in Italia grazie al singolo del 2017 "Bambola" (e con un repertorio dance davvero interessante, andatelo ad ascoltare) torna nel 2024 con un brano irresistibile: "Dance Til Forever".

Questa volta, in un brano cantato in inglese e francese, l'artista italo-canadese canta, in modo leggero, di autodeterminazione alla fine di un amore. È un invito accalorato a se stessa e a tutte le donne (non a caso esce l'8 marzo) a voltare pagina con coraggio, continuando a vivere la propria vita nel migliore dei modi possibili, respirando il sapore della libertà. Anche quella di ballare.

Con un atteggiamento artistico sempre in controtendenza con quello che si tende a fare di solito, Betta Lemme ha deciso fin dal primo minuto del suo annunciato ritorno, a dare centralità a quello che sarà il videoclip, che anche nel caso di "Bambola" aveva poi superato 80 milioni di visualizzazioni. Con oltre 137 mila persone iscrisse al suo canale YouTube, l'artista ha dalla sua un pubblico che non è "provvisorio", ma che è affezionato alle sue produzioni e alle sue idee.

Anche se di solito non vi piace farlo, è questo il momento di ballare.