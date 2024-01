Daniele Alesini, il medico di Roma che ha sbancato “L’eredità”

Ha indovinato la parola della Ghigliottina due volte: «Con la vincita porterò i miei figli a conoscere Babbo Natale e a vedere l’aurora boreale» Solange Savagnone







Daniele Alesini, 38 anni, oncologo all'Ospedale Santo Spirito in Sassia, è il super vincitore di “L’eredità”, il game show condotto ogni sera su Rai1 da Marco Liorni. Domenica 14 gennaio ha infatti vinto 190 mila euro indovinando alla ghigliottina la parola "vuoto" mentre qualche giorno prima si era già portato a casa 95 mila euro azzeccando la parola “punto”.

Daniele, quanto ha vinto in totale fino a oggi?

«Sono 285 mila euro e sono ultra felice, non me lo aspettavo. È stata una emozione grande. Può suonare falso ma il fatto di avere indovinato la parola è stata una felicità e una soddisfazione enorme, corroborata dalla vittoria economica. Non ero mai stato bravo alla ghigliottina, non era nelle mie corde, mentre negli altri giochi me la cavavo meglio».

Cosa farà con il montepremi?

«Ho tre bimbi piccoli (Niccolò, 9 anni, Alice 6 e mezzo e Olivia, 2) e la casa comincia ad andarci stretta. Voglio comprarne una più grande. E poi ho promesso ai ragazzi che faremo un viaggio. Mi piacerebbe portarli in Lapponia da Babbo Natale. Penso sia una bella esperienza e mi piacerebbe che il grande facesse questo viaggio quando ha ancora questa magia nel cuore. Un altro sogno che voglio coronare è vedere l’aurora boreale».

Non si prenderà una pausa dal lavoro in ospedale?

«No assolutamente, mi piace troppo quello che faccio».

Lei di professione è oncologo. Cosa dicono i suoi pazienti che la vedono in tv?

«Per lo più sono divertiti. Mi hanno chiesto qualcosa per curiosità, come mi trovo e com’è Marco Liorni, che per inciso è una persona straordinaria».

Come mai ha deciso di partecipare al programma?

«È stata mia moglie Maristella, anche lei dottoressa, pediatra neonatologa, a spingermi a partecipare e la ringrazio anche di questo, oltre che di tante altre cose. Ha preso in mano la situazione e mi ha iscritto. Non sapevo se mi avrebbero chiamato, ma poi è arrivata la mail di conferma e ho fatto un provino on line in cui mi hanno fatto fare una simulazione di alcuni giochi per valutare la preparazione e parlare di me per vedere se fossi spigliato. È stato molto divertente e rilassante. Poi ho ritrovato lo stesso clima nelle registrazioni quotidiane. Pensavo sarei rimasto un paio di puntate e speravo di non fare brutte figure, ma realtà ha superato la mia immaginazione».

Lei sembra molto preparato: è così oppure conta anche la fortuna?

«La fortuna conta sempre, come in ogni ambito della vita. Poi certo se per inclinazione culturale hai una preparazione più ampia, aiuta. Io sono appassionato di “La settimana enigmistica” come mia nonna e mia mamma. Per il resto non ho fatto nulla di specifico per prepararmi».

Come ha fatto ad azzeccare le parole della ghigliottina?

«Nella ghigliottina, rispetto alle altre parti del programma, ci vuole una testa diversa. Devi avere la capacità di vedere le diverse sfaccettature e i vari significati di ogni singola parola. Ma riuscire a trovare quella giusta non è semplice, quando la testa si fissa con una, anche se ti arrivano altre parole che traballano non è facile metterla da parte. È un gioco molto complesso dove la normalità è non riuscire a beccarla».

A parte la vincita, cosa le ha lasciato questa esperienza in tv?

«La popolarità, certo, ma sono molto schivo in realtà. Però la cosa più bella e divertente è conoscere ogni giorno persone nuove che ti arricchiscono. Condividere poi un'esperienza positiva, intensa e prolungata, rafforza i legami. Con i concorrenti si diventa molto amici. E poi i professionisti che lavorano dietro le quinte del programma sono tutti splendidi».

Con il lavoro come fa nei giorni in cui registra le puntate?

«Sono in ferie in questo momento, anzi voglio ringraziare le mie colleghe del Santo Spirito e del Nuovo Regina Margherita che mi permettono di stare qui, si stanno sobbarcando la parte del mio lavoro e lo stanno facendo per pura cortesia. La lista delle cene da offrire continua ad allungarsi e ne sono felice. Anche se non sarà facile incastrare le giornate».

È vero che hanno intestato un ospedale a suo padre?

«Sì, il CTO (centro traumatologico ortopedico) della Garbatella, a Roma, è intestato a lui. Nel ruolo di direttore generale aveva rafforzato il centro e quando è morto, 27 anni fa, gli hanno dato questo riconoscimento straordinario, è una stella che porto sul petto. Anche mia madre, ora in pensione, era medico. Fin da piccolo la medicina mi appassionava, mi compravano la collana “Esplorando il corpo umano”. Sono diventato oncologo forse perché è stata la causa della morte di papà».