Daniele Mona lascia i The Kolors

Il musicista lascia la band vincitrice di Amici. Si chiude un capitolo durato oltre 10 anni







C'è stato un momento in cui siamo stati un po' tutti portati a pensare che i The Kolors avessero un'anima sola, ovvero Stash. Ci siamo accorti molto presto che questo non è stato mai vero. La realtà è che dietro il progetto della band, che ha una nascita e una natura che soprattutto all'inizio della loro carriera era particolarmente legata ai live, non poteva prescindere dalla band, quindi da Alex e ovviamente da Daniele.

In un post pubblicato il 23 ottobre su Instagram, Daniele Mona, polistrumentista di grande talento e personalità davvero eclettica del gruppo, ha scelto di lasciare i The Kolors. Ecco il post.

In sintesi, le motivazioni che hanno portato Daniele alla separazione non sembrano legati a particolari attriti o difficoltà con il gruppo vincitore di Amici nel 2015, ma semplicemente per abbracciare nuove esperienze decisamente in arrivo sempre in campo musicale. A confermare questa nostra ipotesi c'è proprio Stash, che di certo non è stato colto di sorpresa e ha scritto in un commento:

«Siamo stati, siamo e saremo per sempre fratelli! Buona musica nella tua nuova avventura… ti aspetteremo sempre su quel palco… e anche giù dal palco! Te voglij bene!»

Siamo curiosi di sapere cosa accadrà: se i The Kolors continueranno in una formazione a due (o subentrerà un nuovo musicista, cosa auspicabile) e che cosa farà Daniele Mona in futuro. In ogni caso: in bocca al lupo!