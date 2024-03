Dario Ballantini: «I miei primi 40 anni artistici»

Il trasformista di "Striscia la notizia" è anche pittore quotato (“coefficiente 3.8”) e ora celebra quattro decenni di carriera Barbara Mosconi







Dario Ballantini, cosa viene prima?

«Se vogliamo andare in ordine temporale e, forse, preferenziale, in testa ci va la pittura perché è partita dall’infanzia. Livorno è una città di pittori, io ho pure fatto il liceo artistico. Poi metto il teatro e la televisione».

Dario Ballantini, inviato storico di “Striscia la notiza” con le sue multiformi maschere, festeggia ora 40 anni di carriera “artistica”: pittura, teatro, cinema e tv.

Nato a Livorno 59 anni fa. A 19 cosa accadde?

«Partecipai con il mio compagno di banco del liceo a “Ciao gente!”, il programma che Corrado conduceva su Canale 5 il venerdì sera».

Emozionato?

«Dietro le quinte degli studi incontrai Sandra Mondaini vestita da Sbirulino che mi chiese: “Sei emozionato?”. Eccome!».

E prima di allora?

«A Livorno c’era una grossa tradizione di teatro vernacolare e grottesco, io e il mio amico del liceo facevamo un duo di imitatori».

Dilettanti in dialetto?

«Al primo ingaggio l’amico, che era ancora minorenne e voleva fare l’adulto, andò dall’impresario: “Non abbiamo parlato dell’onorario”. E quello gli rispose: “Come orario va bene le 10 di sera”. Ci diedero 45 mila lire».

A chi ha venduto la prima opera pittorica?

«A un gallerista livornese, Cesare Rotini, grande esperto d’arte, fu una soddisfazione. Mi chiamava “il bimbo”. La pagò 300 mila lire».

Ora i suoi quadri quanto sono quotati?

«Dipende dalla misura e dal “coefficiente” che ti danno, il mio è 3.8, quasi 4. Poi si fa base più altezza moltiplicato per il coefficiente, il tutto moltiplicato per 10».

Per capirsi?

«Un quadro di un metro per un metro ha un valore di circa 7 mila euro».

Usa il pennello per indagare l’inconscio, o sfogare la creatività dirompente?

«La creatività è solo un mezzo, io non vado tanto ad analizzare, però alla fine del quadro guardo cosa è venuto fuori. È una sorta di seduta psicanalitica in trance».

Quando si trasforma per “Striscia la notizia” lo nasconde, l’inconscio?

«Da anni Antonio Ricci mi fa fare satira politica, stiamo dietro l’attualità, la gente mi deve scambiare per il personaggio vero quindi devo essere il più possibile identico».

Cosa cambia?

«Finché sono stati personaggi più legati alla musica e all’arte mi piaceva restituire la grandezza e l’ammirazione che provavo per loro, c’era un trasporto maggiore».

Cantanti, stilisti, sportivi, politici. Tiene il conto?

«Ho fatto 70 personaggi solo a “Striscia”, in tutta la carriera saranno un centinaio, compresi quelli che ho fatto una volta sola, come Tony Renis al Festival di Sanremo, o altri come Valentino che ho interpretato per 10 anni ininterrotti».

Quante ore ha passato davanti allo specchio tra trucco e parrucco?

«Tantissime. Nel 1998 sono stato 300 giorni Valentino e 65 una persona normale, una follia! Giravo con un cameraman che, dopo mesi, mi vide a pranzo struccato. Esclamò: “Ma sei tu! Non avevo mai visto la tua faccia”».

La prima volta si mascherò da Lucio Dalla per un concorso radiofonico.

«Per Radio Flash, una radio locale, misi il cappellino e con un pezzo di carbone bruciato mi feci la barba».

Nacque anche un’amicizia.

«Lucio Dalla, tanto gli piacevano i miei quadri, venne a suonare alla Triennale Bovisa di Milano per la mostra sui miei 25 anni di carriera. Io dipingevo dal vivo e lui era alla pianola».

Sembrano tutti amici...

«Amici è una parolona, però con Vasco Rossi, Gianni Morandi o Ivano Fossati c’è un feeling forte. Con i politici, no. Finisce lì».

Mai querelato?

«No, anche perché ormai i politici sono diventati propensi a valorizzare l’immagine, ahimè, e più si parla di loro meglio è».

L’ultima creazione?

«Un video per il gruppo musicale “Pase”: è un omaggio al grande coreografo Lindsay Kemp, l’ho conosciuto prima che morisse».

Mai pentito di una scelta artistica in 40 anni?

«Con il teatro avrei dovuto capire almeno vent’anni fa che si possono fare imitazioni anche senza incorrere nella parodia di basso livello. In tv il personaggio di Donald Trump non ha avuto la forza che poteva avere. Ma adesso è il momento giusto per riproporlo!».