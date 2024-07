Dazn, le novità della stagione 2024 – 2025

Un nuovo show per Diletta Leotta e Giorgia Rossi, entrano in squadra Giusy Meloni, Regina Baresi e Manuela Nicolosi Diletta Leotta Credit: © Domenico Lops Andrea Di Quarto







Diventare la “Spotify dello sport”, una piattaforma aggregatrice unica, nella quale i fan possano

soddisfare ogni bisogno legato alla loro passione sportiva: dalle telecronache, al merchandising fino ai biglietti delel partite. È questo il grande progetto di Dazn che, giunto al suo ottavo anno di vita e dal 2024 in attivo, non si pone limiti. «Il nostro, però, non è un approccio competitivo, bensì collaborativo: la nostra strategia è stringere alleanze e partnership» ha spiegato Shay Segev, Ceo di Dazn Group, alla presentazione dei palinsesti avvenuta a San Siro. Una location non casuale, dal momento che “Match first” ("La partita prima di tutto") è il mantra che guida tutta l'offerta 2024-25.

Calcio, soprattutto, ma anche basket, pallavolo, NFL, tennis, ciclismo, sport invernali, sport olimpici e molto altro, costituiscono il menu della programmazione di Dazn che aggiunge il nuovo pacchetto Goal pass a Dazn Start, Standard e Plus, lancia offerte esclusive in collaborazione con le Big di Serie A e promozioni dedicate ai giovani tifosi (18-35 anni) in partnership con Carta Giovani Nazionale. Aumenta la flessibilità di pagamento grazie alla partnership con Klarna e rafforza le partnership distributive, con tutta la Serie A accessibile su TivùSat oltre che su TimVision e Sky.

Il nuovo "stadio show" condotto da Diletta Leotta

Forte del nuovo accordo che lega Dazn fino al 2029 alla Serie A Enilive, il nuovo approccio strategico punta a un racconto ancora più immersivo, interattivo e “stadiocentrico”, con postazioni e telecamere che si accenderanno nei pre e post partita. Lo Stadio diventerà il nuovo studio fisico per raccontare le partite clou di ogni giornata di Serie A. Il volto di punta sarà Diletta Leotta che condurrà - in occasione di tutti i top match - il nuovo “Stadio Show” dai principali campi. Oltre 120 minuti di diretta dedicati all’analisi del match in avvicinamento e, dopo il fischio finale, all'approfondimento con interviste a calciatori e allenatori. Con Leotta si alterneranno i telecronisti di punta (voce dei match) che interverranno in video per condividere a caldo l’analisi della partita. Si parte subito in occasione della prima giornata di campionato, quando Leotta sarà in campo per Genoa-Inter, esordio dei Campioni d’Italia.

Giorgia Rossi padrona di casa del nuovo live show della domenica

Lo show live della domenica si rinnova grazie a uno studio virtuale, innovativo e tecnologico,

che combina realtà virtuale ed aumentata, e soprattutto con una nuova conduttrice. Si parte a settembre, subito dopo la prima sosta per le partite delle nazionali. Dalle 22.30 circa, per la prima volta alla conduzione del programma di punta di Dazn, Giorgia Rossi scandaglierà gli episodi cruciali del fine settimana calcistico insieme a opinionisti e talent che si alterneranno in studio: da Andrea Stramaccioni a Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara che diventa, per la prima volta nella sua carriera extra-calcistica, anche voce tecnica delle partite. Alla squadra fissa, nel corso della stagione si aggiungeranno in studio, come ospiti speciali, anche altri ex calciatori, ribattezzati “Super Legends”: il primo nome è quello di Christian Vieri. Anche i tifosi potranno intervenire in diretta condividendo le loro impressioni attraverso Fan Zone.

I nuovi acquisti: Giusy Meloni, Regina Baresi e l'arbitro Manuela Nicolosi

Il telemercato di Dazn ha registrato le partenze di Marco Cattaneo e di Stefano Borghi, ma i nuovi ingressi non mancano. Fanno il loro debutto su Dazn Giusy Meloni, reduce dalle notti europee di Raisport, e l’ex calciatrice Regina Baresi che entrano in squadra rispettivamente come conduttrice da stadio e voce tecnica nella telecronaca delle partite della stagione 24-25. Confermati tutti gli altri i volti storici, dalle già citate Diletta Leotta e Giorgia Rossi, a Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara, Marco Parolo, Dario Marcolin, Valon Behrami, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e Luca Marelli.

Novità arbitrali

Al collaudato ex arbitro Luca Marelli, per analizzare le principali decisioni arbitrali prese sui campi di Serie A, si alternerà una debuttante assoluta sul piccolo schermo: Manuela Nicolosi. Premiata come miglior arbitro donna in Francia ed in Italia, ha arbitrato più di 100 gare a livello professionistico e a livello internazionale ed è stata la prima italiana ad aver esordito in Ligue 1 e ad aver arbitrato la Supercoppa Europea 2019, Liverpool - Chelsea, e la Finale della Coppa del Mondo Femminile.

Telecronisti

Pierluigi Pardo aumenterà la sua presenza sui campi di Serie A con interventi in video pre e post-partita. Con lui Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni e Alberto Santi. Promossi conduttori dal campo, tra gli altri, Tommaso Turci, Federica Zille e Marco Russo che verranno affiancati dalle voci tecniche.