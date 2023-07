Decidere quello che vedrete in tv in prima serata sulla Rai è un lavoro certosino!

Il direttore dell’Intrattenimento della Rai, Marcello Ciannamea, ci racconta come nascono i programmi in onda Stefania Zizzari







Si è da poco tenuta la presentazione dei palinsesti Rai: volti tv che arrivano e che ritornano, novità e conferme. Ma chi decide che nella prossima stagione partirà questo o quel nuovo programma in prima serata? E chi stabilisce a quale conduttore affidarlo? È il direttore dell’intrattenimento prime time della Rai, si chiama Marcello Ciannamea e noi siamo andati a incontrarlo nel suo ufficio al quinto piano di viale Mazzini a Roma.

Ciannamea, cosa fa il direttore dell’intrattenimento prime time?

«Sono un artigiano che costruisce il palinsesto, seguendo le linee editoriali dell’azienda, nelle fasce destinate all’intrattenimento in prima serata, in seconda serata e nell’access prime time, cioè la fascia subito prima e subito dopo il tg della sera».

A proposito di prima serata, potrà iniziare prima?

«Ci vorrebbe un accordo tra Rai e Mediaset, questa è la verità. Però soprattutto su Rai2, dove facciamo sperimentazione, vorremmo ridurre la durata dei programmi di prima serata per farli terminare prima e poter iniziare la seconda serata in un orario “civile”, così da valorizzarla. Su Raiuno ci abbiamo già provato: penso a “Tale e quale” il venerdì sera, che termina entro mezzanotte».

Ma questo è merito di Carlo Conti e del suo ritmo di conduzione veloce...

«Il suo ritmo aiuta (ride)».

Come si “riempiono” gli spazi dell’intrattenimento?

«Con la mia squadra costruisco un’idea di offerta editoriale: quali tipi di programmi, quali generi, a chi si devono rivolgere. Una volta definiti i programmi, e approvato il finanziamento, arriva la fase di realizzazione. Due sono i principi che muovono il nostro lavoro: la sperimentazione e l’innovazione. E sarà evidente, dal prossimo autunno, soprattutto su Rai2, dove abbiamo previsto diverse novità con un filo conduttore: il divertimento».

Partiamo dalle novità di Rai2, allora.

«Pino Insegno conduce “Ilmercanteinfiera”, un gioco prima di cena, e a gennaio sarà su Raiuno con “L’eredità”. All’inizio del 2024 parte in prima serata “The floor”, un quiz con elementi di comicità e la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo. Altra novità è “Veramente falso”, un comedy show condotto da Max Giusti, che torna in Rai con questa sorta di gara tra imitatori. “Liberi tutti” è un nuovo programma in cui si sfidano concorrenti vip nella risoluzione di vari giochi. Alla conduzione c’è Bianca Guaccero, con i Gemelli di Guidonia e il comico Peppe Iodice. In seconda serata sono confermati Stefano De Martino e Alessandro Cattelan, e arriva Enrico Ruggeri con “Gli occhi del musicista”, il suo racconto della musica italiana».

E su Rai1?

«Tornano “Tale e quale” di Carlo Conti, “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci, “The Voice Kids” di Antonella Clerici, mentre la versione Senior andrà dopo Sanremo. Amadeus riparte con “Affari tuoi” e arriverà fino al Festival, per proseguire poi con “Soliti ignoti”. Marco Liorni prepara due speciali di “Reazione a catena” per il sabato sera a ottobre».

Qui nel suo ufficio lei riceverà spesso i personaggi che noi vediamo in tv. Ha rapporti di amicizia con gli artisti?

«Il rapporto con gli artisti è di amicizia nel senso più professionale del termine: non andiamo a cena insieme ma c’è stima e collaborazione. Le faccio un esempio: ieri avevamo bisogno di un testimonial per veicolare il messaggio del Ministero della salute con i consigli per contrastare i rischi del caldo. Ho pensato a Carlo Conti, l’ho chiamato di domenica mattina, lui ha registrato il suo messaggio e dopo mezz’ora avevamo il video da mandare in onda. Ecco, questo è il tipo di rapporto che intendo».

Eppure ognuno avrà le sue richieste e non sarà sempre facile gestirle.

«Si decide insieme la soluzione migliore per il programma, dopo aver considerato tutti gli elementi: il cast, gli ospiti, la squadra di lavoro. Se la richiesta dell’artista è pretestuosa, il rapporto non può essere sereno».

E cosa accade?

«L’artista può proporre soluzioni ma al centro di tutto c’è il prodotto, che deve rispettare il pubblico, perché noi siamo servizio pubblico».

Le è mai successo che un programma sia saltato perché non si è arrivati a un accordo?

«Personalmente no. Può capitare, ma è difficile. Quando l’artista entra in Rai tendenzialmente un punto di incontro lo si trova, se il progetto editoriale piace».

Qual è la richiesta più comune che le fanno i conduttori?

«Tutti hanno una bella idea in cui credono, quando vengono a raccontarci i loro progetti editoriali».

Neanche quando si decide lo studio?

«È chiaro che hanno le loro preferenze e le esprimono. Ciascuno di loro vorrebbe lavorare nella città in cui vive, però non c’è mai una richiesta vincolante, ci si mette al servizio del programma».

Come nasce un nuovo programma?

«Da tanti contributi diversi. Abbiamo una squadra di collaboratori che fa ricerche sul mercato, ci sono società di produzione che vengono a proporre i loro progetti e poi ci sono le idee editoriali dall’interno del mio gruppo di lavoro. Io stesso ho immaginato programmi leggendo dei libri e osservando la realtà».

Ci fa un esempio?

«Credo che ci sia voglia di tranquillità. Mi piacerebbe fare un programma in seconda serata sul modello di “Harem”, con volti noti che si confrontano con un tono sereno come era quello di Catherine Spaak».

In base a cosa affida un programma a un conduttore o a un altro?

«In funzione delle caratteristriche del programma: il genere, il linguaggio, il ritmo, il pubblico a cui si rivolge».

Da spettatore lei cosa ama guardare in tv?

«Sono un appassionato di cinema, soprattutto del genere thriller investigativo. Dal lato dell’intrattenimento mi piace tutto, in particolare sono un patito della comicità».

E da direttore cosa sogna di vedere in tv?

«Un mio sogno è riportare su Rai1 il grande varietà del sabato sera nel senso tradizionale del termine, con gli elementi classici dello show, costruito, scritto e prodotto internamente in Rai».

C’è un artista che il varietà lo ha fatto (e lo farà anche nella prossima stagione) persino di prima mattina, ed è Fiorello.

«Se Fiorello approdasse nella prima serata di Rai1 io sarei l’uomo più felice del mondo!».

Va convinto…

«Mai dire mai».

Tra le qualità del direttore del prime time ci sono la perseveranza e la pazienza, quindi.

«(Ride) La pazienza e il rispetto senz’altro. Poi il saper trattare con gli artisti, per trovare il punto di incontro. E quando ci si riesce, e il prodotto funziona, le soddisfazioni ti ripagano di tutto».