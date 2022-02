Disastri in volo: 10 film e serie tv da vedere in streaming

La serie canadese – trasmessa per la prima volta in Italia nel 2014 – è ambientata a Yellowknife, capoluogo dei Territori del Nord-Ovest, e segue le vicende di un gruppo di piloti della boscaglia. Il protagonista Adam Beach non è nuovo ai ruoli muscolari: ha infatti interpretato il militare Ira Hayes in “Flags of our fathers” e Slipknot in “Suicide squad”. Tre stagioni concluse, trentacinque episodi in totale.

Su RaiPlay