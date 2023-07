Discovery: tutte le novità della stagione 2023/2024

Dal trasloco di "Che Tempo Che Fa" ai nuovi programmi di Benedetta Rossi, Katia Follesa e Giulia De Lellis Fabio Fazio e Luciana Littizzetto Credit: © Warner Bors. Discovery Redazione Sorrisi







Sono stati presentati a Milano il 13 luglio i palinsesti di Warner Bros. Discovery per la prossima stagione. Programmi, serie tv, documentari e appuntamenti sportivi che ci terranno compagnia nel corso dell'autunno e dell'inverno 2023, fino all'estate 2024.

Attesissima la maggiore novità del canale Nove che ospita, dopo l'uscita dalla Rai, "Che Tempo Che Fa", come sempre con la conduzione di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback che andrà in onda in diretta la domenica sera a partire dal 15 ottobre. Confermato per altre tre stagioni l'ormai vetrano di rete Maurizio Crozza, con il suo "Fratelli di Crozza" per la serata del venerdì, a partire dal 22 settembre. Tra le novità ci sono anche documentari e reportage come i docufilm "Essere Moana" e "Ares Gate" e l'ingresso di Katia Follesa alla guida del programma comico dal taglio femminile "Comedy Match", uno scontro di improvvisazione e sfide fisiche tra due squadre capitanate da Maria De Biase e Marta Zoboli. Atteso per la prossima stagione il ritorno di "Only fun - Comico Show" (nel 2024) con la sua quarta edizione condotta dai PanPers ed Elettra Lamborghini. Dopo l'estate rivedremo anche Gabriele Corsi, sempre alla guida del programma musicale "Don't forget the lyrics", e Francesco Panella con "Little Big Italy". Non mancheranno "Il contadino cerca moglie" e, nel 2024, puntate inedite di "Cash or trash" con Paolo Conticini. Confermati gli "Accordi & disaccordi" di Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio e sono già in lavorazione le puntate speciali in prima serata de "La confessione" di Peter Gomez.

Su Real Time debutta in access Benedetta Rossi con "Ricette d'italia - Il gusto della sfida", ma proseguirà con il suo "Fatto in casa per voi". Novità del canale è anche il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis "Amore alla prova - La crisi del settimo anno".

Intrattenimento

Nove

"Che tempo che fa" - dal 15 ottobre con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback

"Comedy match" - condotto da Katia Follesa con Maria De Biase e Marta Zoboli

"Fratelli di Crozza" - dal 22 settembre, con Maurizio Crozza

"Don't forget the lyrics - Stai sul pezzo" - da settembre, condotto da Garbiele Corsi

"Little Big Italy" - da settembre con Francesco Panella

"Accordi & disaccordi" - da settembre, con Luca Sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio

"Il contadino cerca moglie" - da ottobre

"Only Fun - Comico Show" - nel 2024, condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini

"Cash or trash - Chi offre di più?" - nel 2024, con Paolo Conticini

"Faking it - Bugie o verità? - da gennaio 2024, con Pino Rinaldi

"La confessione" - con Peter Gomez

Real Time

"Bake Off Italia - Dolci da forno" - dall'8 settembre con Benedetta Parodi

"Ricette d'Italia - Il gusto della sfida" - da settembre, con Benedetta Rossi

"Matrimonio a prima vista Italia" - da settembre con Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto

"Primo appuntamento" - da settembre, con Flavio Motrucchio

"Il castello delle cerimonie" - da settembre con Donna Imma Polese e Matteo Giordano

"Tutto il possibile - Vita da neurochirurghi" - da settembre

"Amore alla prova - La crisi del settimo anno" - da novembre, con Giulia De Lellis

"Casa a prima vista"

Food Network

"Le dolci nonne di Renato" - da settembre con Renato Ardovino

"C'è ciccia" - da settembre con Luca Terni

"Mangia Puglia ama" - da ottobre con Antonella Ricci

"In cucina con Imma e Matteo" - da ottobre con Matteo Giordano e Donna Imma

"Calabria a tavola" - da novembre con Roberta Morise

"Fatto in casa per voi" - da novembre con Benedetta Rossi

"In cucina con Luca Pappagallo" - con Luca Pappagallo

"Giusina in cucina" - con Giusi Battaglia

"Nel forno di casa tua" - con Fulvio Marino

"Le ricette del convento"

"Pazzi di pizza" - con Fabio Esposito e Sal Da Vinci

HGTV

"Barbie dreamhouse challenge" - dal 24 luglio con Ashley Graham

"Saving the manor" - da settembre, con Dean Poulton e Borja de Maqua

"Fratelli in affari: SOS celebrity" - da novembre con Drew e Jonathan Scott

Dmax

"Il boss del paranormal" - dal 22 agosto con Daniele Bossari

"Questo strano mondo" - con Marco Berry

"Operazione Nas" - da novembre

"Falegnami ad alta quota" - da marzo 2024

"Quella pazza fattoria" - da ottobre

"Undercut" - dal 30 agosto

Motor Trend

"Dal pollaio alla pista" - da novembre, con Davide Cironi

"Lords of carbon" - a dicembre, con Davide Cironi

"Muscoli a 4 ruote" - con Danny Lazzarin

Discovery Channel

"La febbre dell'oro" - da ottobre

"Chi cerca trova" - da novembre

"Alla scoperta delle antiche civiltà" - da dicembre

Le serie tv

Giallo

"Balthazar" - da settembre

"I misteri di Brokenwood" - da settembre

"L'ispettore Dalgliesh" - da settembre, nuova

"Tandem" - da ottobre

"Il giovane ispettore Morse" - da ottobre

"Astrid e Raphaelle" - da novembre

"The Chelsea detective" - da novembre

"Vera" - da dicembre

"Il commissario Gamache" - da dicembre, nuova

Discovery+

"Kim vs Kanye: The divorce" - ad agosto

"90 giorni per innamorarsi"

Lo sport

Discovery+

"Paris: La vie sportive" - a luglio

Eurosport

Tour de France - luglio

Mondiali di scherma - 22-30 luglio

Mondiali di atletica - 19-27 agosto

Supermondiali di ciclismo - agosto

Campionato di basket - in autunno

14 ore di Les Mans - giugno 2024

Giochi olimpici Paris 2024 - dal 26 luglio 2024

Australian Open - gennaio 2024

Roland Garros - giugno 2024