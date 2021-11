Disney+: le serie tv e i film in arrivo nel 2022

Si puo' vedere su

Nel corso dei festeggiamenti per il secondo anniversario della piattaforma Disney+ (durante il Disney+ Day, il 12 novembre), sono fioccati gli annunci sui film e le serie tv in arrivo dai prossimi mesi e per i prossimi...anni. Disney, Marvel, Star, Lucasfilm e Pixar, cosa vedremo in streaming dal 2022?

Per quel che riguarda Disney si parte già a gennaio con "L'era glaciale: le avventure di Buck", ma nel corso dell'anno arriveranno anche "Disenchanted", sequel di "Come d’incanto", "Hocus Pocus 2" e "Pinocchio" diretto da Robert Zemeckis.

Novità anche per il mondo Marvel che continua ad ampliarsi con "Ms. Marvel", "Moon knight" e "She-Hulk", ma anche moltissimi altri titoli già annunciati e in arrivo prossimamente. Su Star arriva una nuova versione di "Romeo e Giulietta" di Shakespeare, "Rosaline", e per quel che riguarda Lucasfilm il 2022 sarà finalmente l'anno della serie "Obi-Wan Kenobi". Pixar ci porta "on the road" con gli amatissimi protagonisti di "Cars" in "Cars on the road" e un documentario che ci racconta la storia di Buzz Lightyear "Lightyear – La vera storia di Buzz".