Disney: tutte le novità annunciate al D23 Expo

Tutti i film e le serie tv in arrivo al cinema e in streaming fino al 2024 Cecilia Uzzo







Cosa possiamo aspettarci da qui al 2024 a firma The Walt Disney Studios? La risposta completa è «tanti nuovi film e serie tv, sia al cinema, sia sulla piattaforma streaming Disney+». Durante lo svolgimento del D23 Expo 2022 che si è svolto tenuta presso l’Anaheim Convention Center, si è tenuta una presentazione dei contenuti da parte dei team di Lucasfilm, Marvel Studios e 20th Century Studios (che in particolare produce "Avatar - La via dell'acqua", in uscita in sala il 14 dicembre). Il risultato è un elenco davvero molto ricco, di tutti i grandi titoli, tra streaming e cinema, previsti per i prossimi mesi e oltre, naturalmente targati Disney.

Disney

Le uscite del 2022

"Hocus Pocus 2" (in streaming dal 30 settembre)

"Come per disincanto " (in streaming dal 24 novembre)

"Zootropolis +" (in streaming dal 9 novembre)

"Strange world - Un mondo misterioso" (al cinema dal 23 novembre)

Le uscite del 2023

Uno dei titoli più forti è ovviamente "La sirenetta", di cui è stato mostrato il primo teaser trailer, ma oltre al nuovo live action (al cinema dal 24 maggio 2023), sono stati annunciati altri titoli:

" Wish ": ambientata a Rosas, il regno dei desideri, dove i sogni possono letteralmente avverarsi, la storia segue la diciassettenne Asha, una ragazza ottimista con un’intelligenza acuta che ha a cuore la sua comunità. In un momento di disperazione, Asha lancia un’appassionata richiesta alle stelle che viene esaudita da una forza cosmica, una piccola palla di energia sconfinata chiamata Star. Insieme, affrontano i nemici più temibili per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

": ambientata a Rosas, il regno dei desideri, dove i sogni possono letteralmente avverarsi, la storia segue la diciassettenne Asha, una ragazza ottimista con un’intelligenza acuta che ha a cuore la sua comunità. In un momento di disperazione, Asha lancia un’appassionata richiesta alle stelle che viene esaudita da una forza cosmica, una piccola palla di energia sconfinata chiamata Star. Insieme, affrontano i nemici più temibili per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. " Iwájú ": la serie è stata descritta come «una lettera d’amore a Lagos, in Nigeria». I registi Olowofoyeku e Ibrahim hanno descritto il mondo di Iwájú come una rappresentazione futuristica, un luogo che esplode di colori, con elementi visivi unici e progressi tecnologici ispirati dallo spirito di Lagos, che è fisicamente divisa in un’isola e una parte di terraferma, separate sia dall’acqua che dalle condizioni socio-economiche. Il racconto di formazione introduce Tola, una giovane ereditiera della ricca isola, e il suo migliore amico Kole, un esperto di tecnologia autodidatta e amorevole figlio della terraferma.

": la serie è stata descritta come «una lettera d’amore a Lagos, in Nigeria». I registi Olowofoyeku e Ibrahim hanno descritto il mondo di Iwájú come una rappresentazione futuristica, un luogo che esplode di colori, con elementi visivi unici e progressi tecnologici ispirati dallo spirito di Lagos, che è fisicamente divisa in un’isola e una parte di terraferma, separate sia dall’acqua che dalle condizioni socio-economiche. Il racconto di formazione introduce Tola, una giovane ereditiera della ricca isola, e il suo migliore amico Kole, un esperto di tecnologia autodidatta e amorevole figlio della terraferma. " Peter Pan & Wendy ": il nuovo film approfondisce la storia di Wendy (Ever Anderson), che si unisce al ragazzo che si rifiuta di crescere in un magico viaggio verso l’Isola che non c'è e rivela la storia della rivalità tra Peter Pan (Alexander Molony) e uno dei cattivi Disney più memorabili: Capitan Uncino (Jude Law)

": il nuovo film approfondisce la storia di Wendy (Ever Anderson), che si unisce al ragazzo che si rifiuta di crescere in un magico viaggio verso l’Isola che non c'è e rivela la storia della rivalità tra Peter Pan (Alexander Molony) e uno dei cattivi Disney più memorabili: Capitan Uncino (Jude Law) "Haunted Mansion": racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un gruppo variegato di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali.

Le uscite del 2024

"Mufasa: The Lion King"

"Snow White"

LucasFilm

Tra i titoli in arrivo, c'è il quinto capitolo della saga di "Indiana Jones" o la serie "Willow" (in streaming dal 30 novembre), storia di un improbabile gruppo di eroi che parte per una pericolosa missione, affrontando i propri demoni interiori e unendosi per salvare il proprio mondo, ma tra le novità in arrivo, la maggior parte riguarda l'universo di Star Wars:

" Andor " – in streaming dal 21 settembre

" – in streaming dal 21 settembre " Star Wars: Tales of the Jedi " (in streaming dal 26 ottobre)

Sei nuovissimi cortometraggi animati con storie costruite intorno ai Jedi dell’era prequel. Un viaggio nelle vite di due Jedi nettamente diversi, Ahsoka Tano e il Conte Dooku, che saranno messi alla prova mentre compiono scelte che definiranno i loro destini.

" (in streaming dal 26 ottobre) Sei nuovissimi cortometraggi animati con storie costruite intorno ai Jedi dell’era prequel. Un viaggio nelle vite di due Jedi nettamente diversi, Ahsoka Tano e il Conte Dooku, che saranno messi alla prova mentre compiono scelte che definiranno i loro destini. " Star Wars: The bad batch " (stagione 2; in streaming dal 4 gennaio 2023): sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad batch continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, affrontando una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi.

" (stagione 2; in streaming dal 4 gennaio 2023): sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad batch continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, affrontando una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi. " Ahsoka " (2023): ambientata dopo la caduta dell’Impero, la serie segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) mentre indaga su una minaccia emergente verso una galassia vulnerabile.

" (2023): ambientata dopo la caduta dell’Impero, la serie segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) mentre indaga su una minaccia emergente verso una galassia vulnerabile. " Star Wars: Skeleton Crew " – storia di quattro ragazzi che si perdono nella vasta galassia e che cercano di ritrovare la strada di casa.

" – storia di quattro ragazzi che si perdono nella vasta galassia e che cercano di ritrovare la strada di casa. "The Mandalorian 3"

Marvel

" Black panther: Wakanda forever " (al cinema dal 9 novembre) nella storia, gli abitanti del Wakanda lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Gli eroi devono riunirsi per forgiare un nuovo percorso per il regno.

" (al cinema dal 9 novembre) nella storia, gli abitanti del Wakanda lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Gli eroi devono riunirsi per forgiare un nuovo percorso per il regno. "Werewolf by night" – in streaming dal 7 ottobre

Le uscite nel 2023

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania "(in sala dal 15 febbraio 2023): Paul Rudd, Evangeline Lilly si uniscono ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), per esplorare il Regno Quantico, interagendo con nuove strane creature e intraprendendo un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

"(in sala dal 15 febbraio 2023): Paul Rudd, Evangeline Lilly si uniscono ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), per esplorare il Regno Quantico, interagendo con nuove strane creature e intraprendendo un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. " Echo ": Alaqua Cox Maya Lopez, che prosegue la condotta spietata di New York City anche nella sua città natale. Il pubblico ha potuto dare un’occhiata speciale alla serie in arrivo, che vede anche la partecipazione di Tantoo Cardinal e Zahn McClarnon.

": Alaqua Cox Maya Lopez, che prosegue la condotta spietata di New York City anche nella sua città natale. Il pubblico ha potuto dare un’occhiata speciale alla serie in arrivo, che vede anche la partecipazione di Tantoo Cardinal e Zahn McClarnon. "Ironheart ": nella serie ambientata dopo gli eventi di "Black Panther: Wakanda Forever", Dominique Thorne torna nei panni di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il proprio segno nel mondo. Il suo approccio unico alla costruzione di armature di ferro è al tempo stesso brillante e imperfetto, e lo show approfondisce le dinamiche della tecnologia rispetto alla magia.

": nella serie ambientata dopo gli eventi di "Black Panther: Wakanda Forever", Dominique Thorne torna nei panni di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il proprio segno nel mondo. Il suo approccio unico alla costruzione di armature di ferro è al tempo stesso brillante e imperfetto, e lo show approfondisce le dinamiche della tecnologia rispetto alla magia. " Secret Invasion "

" " Armor Wars"

"Loki" (stagione 2)

Le uscite nel 2024

"Fantastic Four"

"Captain America: New World Order"

"Thunderbolts"

"THe Marvels"

Pixar