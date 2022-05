Disney+, tutte le novità annunciate durante lo Star Wars Celebration

Dal quinto "Indiana Jones" con Harrison Ford alla terza stagione di "The Mandalorian", passando per "Andor", "Star Wars: Skeleton crew" con Jude Law e "Willow" "Indiana Jones 5" Credit: © Lucasfilm Cecilia Uzzo







C’è grande movimento nella «galassia lontana lontana»: alla vigilia del debutto della serie "Obi-Wan Kenobi" (su Disney+ dal 27 maggio), si è svolto anche lo Star Wars Celebration, l’evento dedicato all’universo cinematografico e televisivo targato LucasFilm. Proprio in quest’occasione, la stessa Disney ha lanciato tante anticipazioni delle novità in arrivo, con trailer, date di uscita e annunci di (altre) nuove serie. Ecco tutte le anticipazioni e le novità in arrivo.

Andor

Ci ha pensato un trailer ad accendere l’attesa – relativamente breve: la serie debutta il 31 agosto su Disney+ – per "Andor" che, come si può intuire già dal titolo, è una serie dedicata a Cassian Andor, personaggio visto in "Rogue One: A Star Wars Story" del 2016, primo spin-off cinematografico della saga. Torna l’interprete, Diego Luna, coinvolto anche tra i produttori esecutivi. Gli eventi narrati si svolgono prima di "Rogue One: A Star Wars Story", che a sua volta era ambientato poco prima degli eventi della prima pellicola della trilogia originale, nota poi con il titolo "Star Wars - Una nuova speranza". Stando alle anticipazioni ufficiali, la serie si concentra sul viaggio di Cassian Andor per esplorare una nuova prospettiva della galassia di "Star Wars".

La trama ufficiale

La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

"The Mandalorian 3"

Febbraio 2023: questa è la data (o, meglio, il periodo) in cui sulla piattaforma Disney+ approderà in streaming la terza stagione di "The Mandalorian". L’annuncio social ha confermato che i fan rivedranno anche Grogu, la creatura nota come «Baby Yoda».

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GXPfUIugNp — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

Star Wars: Skeleton Crew

A proposito di "The Mandalorian", il suo ideatore Jon Favreau è pronto a cimentarsi con una nuova storia ambientata nella Galassia lontana lontana. È stata infatti annunciata una nuova serie nell’universo di Star Wars, intitolata "Skeleton crew". Jude Law è la star (in un ruolo ancora ignoto) del titolo, diretto da Jon Watts. Il regista ha anticipato i primi vaghi dettagli sul progetto che al centro della storia avrà dei ragazzini di 10 anni che si perdono nella galassia e cercano di trovare la strada verso casa.

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

"Willow"

È vero, "Willow" e Star Wars non hanno niente in comune, a parte casa di produzione, cioè la LucasFilm: durante lo Star Wars Celebration è stato lanciato anche un panel dedicato proprio alla nuova serie live action tratta dal film fantasy del 1988. Debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ il prossimo 30 novembre e vede il ritorno di Warwick Davis nel ruolo di protagonista, il nano Willow per l’appunto. Della “squadra” originale torna anche il regista Ron Howard, questa volta coinvolto come produttore esecutivo, insieme a Jonathan Kasdan, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan.

La trama

La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Indiana Jones 5

È stato proprio Harrison Ford, salito sul palco dopo la performance di John Williams (compositore delle musiche di "Star Wars", film e serie tv) a svelare che Williams curerà anche le musiche del quinto capitolo di Indiana Jones, come per i precedenti film. «Abbiamo quasi completato il prossimo "Indiana Jones", che avrà le musiche di John Williams» ha raccontato l’attore, prima di mostrare la prima immagine della pellicola diretta da James Mangold, che non ancora un titolo ma che dovrebbe uscire il 30 giugno 2023.