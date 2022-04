Diversity Media Awards 2022: per la prima volta in onda su Rai1

Tra i candidati ci sono i Maneskin, Madame e Kasia Smutniak Michela Giraud Redazione Sorrisi







I Diversity Media Awards arrivano per la prima volta su Rai1. I riconoscimenti ai personaggi e contenuti che nel corso del 2021 si sono distinti per una rappresentazione inclusiva per genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia e disabilità saranno consegnati il 24 maggio. Dal Teatro Franco Parenti di Milano, l'evento sarà condotto da Michela Giraud, Myss Keta e Diego Passoni e trasmesso in seconda serata il 28 maggio.

Tra i personaggi in corsa per il premio Personaggio dell'anno ci sono i Maneskin, ma anche Kasia Smutniak, Madame, Irma Testa, Marco Cappato e Bianca Balti.

Come votare

Si potrà votare online fino al 29 aprile su www.diversitymediaawards.it

Tutte le nomination

Personaggio dell'anno

Maneskin

Kasia Smutniak

Madame

Irma Testa

Marco Cappato

Bianca Balti

Miglior serie tv italiana

"Nudes" – Rai Play, Bim Produzione

"Zero" – Netflix, Fabula Pictures, Red Joint Film

"Anna" – Sky, Sky Studios, Wildside, Arte France, Fremantle, Kwaï, The New Life Company

"Un professore" – Rai1, Rai Fiction, Banijay Studios Italy

"Strappare lungo i bordi" – Netflix, Movimenti Production, Bao Publishing, DogHead Animation Studio

Miglior serie tv straniera

"It’s a sin" – Starz Play

"Maid" – Netflix

"Reservation Dogs" - Star Originals – Disney+

"Work in progress" – Now Tv, Sky Italia

"The Underground Railroad" – Amazon Prime Video

"Hawkeye" – Disney+

Miglior film

"Maschile Singolare" – Amazon Prime Video, Rufus Film

"Positivə" – Nexo • Peekaboo, UAU

"L’afide e la formica" – Now TV, Indaco Film, Rai Cinema, distribuzione Zenit Cinema

"Anni da cane" – Amazon Prime Video, Amazon Studios, Notorious Pictures

Miglior programma tv

"Il collegio" – Rai2

"Drag Race Italia" – Discovery +

"La teoria di tutte" – laF

"GEO" – Rai3

"I fantastici" – Fly2Tokyo - Rai Play

Miglior programma radio e podcast

"Say Waaad?" – Radio Deejay

"New G" – podcast originale Spotify

Melog, il piacere del dubbio" – Radio 24

"Sui Generis" – Radio Popolare

Parole Nuove – podcast OIM Italia

Creator dell'anno

Charlie Moon, @charliemoon

Michela Grasso, @SpaghettiPolitics

Giorgia Soleri, @giorgiasoleri_

Giulia La Marca, @_giulia_lamarca

Pierluca Mariti @Piuttostoche

Tasnim Ali, @alitasnim

Miglior prodotto digitale

Sio, Cos’è lo Schwa?

Vd News, Le domande indiscrete a un’asessuale

Belle di Faccia, Grassofobia e Socialità

Autistic Red Fryk Hey, Termini che non devi utilizzare per descrivermi

Colory*, Quello che a lezione di storia non ci hanno insegnato...

Miglior serie kids

"Ridley Jones: la paladina del museo" – Netflix

"Ada la scienziata" – Netflix

"PAW Patrol" – NickJr • ViacomCBS Networks, Spin Master Entertainment

"Alice & Lewis" – Rai Yoyo

"Adventure Time" – Cartoon Network

"Anfibia" – Disney+

Miglior campagna pubblicitaria