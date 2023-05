“Diversity Media Awards”, Francesca Vecchioni: «Vi do il benvenuto ai miei “Oscar dell’inclusività”»

«Una serata molto pop in tv premia chi valorizza la diversità» ci spiega l’ideatrice Francesca Vecchioni Giusy Cascio







Una serata di gala molto pop rallegra gli eventi tv estivi. Parliamo dei “Diversity Media Awards”, gli “Oscar dell’inclusione”. Ideati dalla Fondazione Diversity, organizzazione no profit, sono il primo riconoscimento europeo che premia personaggi e contenuti che si sono distinti per una rappresentazione rispettosa, valorizzante ed inclusiva di tutte le persone per temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, disabilità, etnia e aspetto fisico, sui vari media nazionali: cinema, tv, radio, stampa, web, informazione.

L’edizione 2023, condotta dagli attori Matilda De Angelis (star delle serie tv “The undoing” e “La legge di Lidia Poët”) e Alberto Boubakar Malanchino (il medico Gabriel Kidane nella fiction “Doc – Nelle tue mani”), andrà in scena il 21 giugno al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e sarà trasmessa da Rai1 sabato 1° luglio in seconda serata. Sorrisi è media partner dell’iniziativa e alcuni nostri lettori potranno assistere alla premiazione (vedi sotto).

«Uno show che responsabilizza i media ad abbattere pregiudizi e stereotipi attraverso l’azione positiva sul nostro immaginario» spiega Francesca Vecchioni, presidente di Fondazione Diversity e creatrice dell’evento. Grazie al suo impegno da attivista per i diritti civili, nel 2021 Francesca è entrata nelle “100 donne vincenti” di “Forbes Italia”. Tra i suoi libri di successo ci sono “Pregiudizi inconsapevoli. Perché i luoghi comuni sono sempre così affollati” (Mondadori) e “Le avventure del Sottosotto. Una città segreta sotto la 3ªC” (Salani). Una donna piena di entusiasmo. E una mamma trafelata di due gemelle, Nina e Cloe: durante l’intervista, sale in auto per andare a recuperare una delle figlie a judo. Poi va a prendere l’altra, rimasta a casa dei nonni perché ha il mal di gola.

Francesca, è una di noi.

«Sono una mamma lesbica e faccio la stessa vita di tante altre madri separate, a volte è complicato».

Però a lei capita di affrontare qualche pregiudizio in più.

«Il lavoro della Fondazione Diversity è proprio quello di far capire al più ampio pubblico possibile che la diversità è un valore. E come tale va rappresentata, senza pietismi o toni paternalistici».

Come vengono premiati i più bravi a raccontare bene la diversità?

«Non decide una giuria, c’è un rigoroso lavoro scientifico dietro. Le nomination sono il frutto della ricerca annuale “Diversity Media Research 2023” relativa al periodo tra gennaio e dicembre 2022, fatta in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, 2B Research (un comitato scientifico universitario) e il Security Check Committee, composto da professionalità appartenenti alle varie aree della diversità. I contenuti e i personaggi che ci vengono segnalati dal pubblico vengono analizzati attribuendo vari punteggi: quelli con i valori più alti vanno in nomination e si votano online».

Cosa dice la ricerca? C’è ancora tanto da fare?

«Non basta dare voce alle persone appartenenti alle varie comunità: “seconde generazioni” (figli di immigrati nati in Italia o arrivati nel nostro Paese in età prescolare, ndr), persone con disabilità, LGBTQ+... Bisogna anche che siedano ai tavoli in cui si disegna il mondo rappresentato nelle storie che vediamo in tv, al cinema, online. Perché la diversità non è una minoranza, ma è quello che siamo. Un’amica con disabilità mi dice spesso: “Vorrei non essere percepita sempre come un problema”. Io stessa lotto contro stereotipi inconsci. A volte se ho davanti una persona anziana in automatico penso che possa essere “lenta”, salvo poi scoprire che ha più energie di me!».

È felice che Sorrisi supporti i “Diversity Media Awards”?

«Sì, perché è un giornale popolare a cui sono legata: conservo ancora il numero in cui ci sono io, bambina, in copertina con papà».

Suo padre, il cantautore Roberto Vecchioni, è un fan dell’evento?

«Sfegatato. Da 10 anni dopo i premi facciamo un’asta per raccogliere fondi. Una volta lui ha donato il foglio con il testo di “Luci a San Siro”. Come lui, tutti gli artisti che hanno partecipato ai “Diversity Media Awards”, anche i non premiati, sono sempre orgogliosi di averci messo la faccia».

Ecco le nomination e come si vota

Per votare ai “Diversity Media Awards”, cliccate su diversitymediaawards.it, il sito dove trovate tutte le candidature e le relative motivazioni. Le votazioni si concludono il 4 giugno.

Fra le sezioni in nomination, ci sono le migliori serie tv, italiane, straniere e per bambini. Si deciderà anche il miglior film italiano, fra “Io e Spotty”, “Il filo invisibile”, “Il signore delle formiche”, “L’immensità”, “La timidezza delle chiome” e “Le favolose”. Sono sei pure i candidati al miglior programma tv: “D-side - Il lato diverso delle cose ” (RaiPlay), “Offside Racism” (RaiPlay), “Quelle brave ragazze (Sky Uno), “The Voice Senior”, (Rai1), “Tonica” (Rai2) e “Trasformazioni Incredibili” (Real Time).

Non solo televisione e cinema: concorrono ai premi i programmi radio, i podcast, i prodotti e i creator digitali. Come Personaggio dell’anno, nel 2022 hanno vinto i Måneskin, quest’anno invece i nomi in gara che si possono votare sono: Alessandro Michele, Chiara Bersani, Marracash, Ornella Vanoni, Paola Egonu, Paola Turci con Francesca Pascale e Samantha Cristoforetti.

I biglietti per la serata del 21 giugno al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano si possono acquistare su Ticketone.it. Il ricavato sostiene Fondazione Diversity. Vi piacerebbe partecipare? Inviate a sorrisi@mondadori.it una email con nome, cognome, età, città, telefono e un breve testo che racconti perché la diversità è un valore. Nell’oggetto della mail va specificato “DIVERSITY MEDIA AWARDS 2023”. Alcuni lettori, con accompagnatore, avranno la possibilità di andare a teatro per assistere allo show della premiazione, condotto da Matilda De Angelis e Alberto Boubakar Malanchino, che andrà in onda in tv il 1° luglio in seconda serata su Rai1. I dettagli della partecipazione verranno comunicati ai lettori selezionati entro il 9 giugno.