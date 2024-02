“Doc” & “Dr. House”, radiografia di due medici della tv poco… ortodossi

Abbiamo messo a confronto il dottor Andrea Fanti e Gregory House, scoprendo molti punti in comune e molti in contrasto Silvia Perazzino







Chi, come noi (e altri cinque milioni di telespettatori), è super fan di “Doc”, più volte avrà pensato a un altro medico, altrettanto brillante e originale: Dr. House. Già, perché tra i due camici bianchi protagonisti di “Doc Nelle tue mani” e “Dr. House - Medical Division”, interpretati rispettivamente da Luca Argentero e Hugh Laurie, ci sono molti punti in comune e molti in contrasto... Vediamo di scoprirli insieme.

Segni particolari

Doc, ovvero il dottor Andrea Fanti, dopo essere stato ferito alla testa da un colpo di pistola sparato dal padre di un paziente, è entrato in coma e ha perso la memoria. Quindi, soprattutto in questa terza stagione, segue una terapia farmacologica e psicologica per tentare di recuperarla. E anche il Dr. Gregory House combatte la sua battaglia. Dopo che un coagulo di sangue gli ha causato un infarto della gamba (con molte conseguenze), zoppica vistosamente. In più, per combattere il dolore, assume farmaci e oppiacei in dosi sempre più massicce che gli creano un grave problema di dipendenza.

Questione di stile

Doc vive in corsia, a contatto con i pazienti e indossa sempre il camice bianco. Raramente lo si vede in borghese, e in quel caso si toglie volentieri la cravatta. Al contrario, Dr. House non ama la corsia, veste sempre in giacca e pantaloni e non abbandona mai il suo bastone. Entrambi sfoggiano barba e baffi, che con l’età si fanno sale e pepe. Occhi scuri che ridono per Doc, occhi chiari e taglienti per House. House è un misantropo, ha un pessimo carattere e non fa nulla per fingersi diverso da ciò che è. Tiene le persone alla larga e per lui conta solo la scienza. Anche Doc prima dell’incidente era cinico e scostante, ma dopo si scopre un uomo empatico e generoso.

Casa dolce casa

Doc lavora al fittizio Policlinico Ambrosiano di Milano e vive in un lussuoso appartamento di CityLife. House lavora nel fittizio ospedale Princeton Plainsboro Teaching Hospital, nel New Jersey, e vive in un appartamento modesto, al 221B di Baker Street, Princeton: un riferimento a Sherlock Holmes che risiede al 221B di Baker Street a Londra. I creatori di “Dr. House” volevano una serie dove i medici investigassero su casi “irrisolvibili” e si sono ispirati al detective di Arthur Conan Doyle (che a sua volta è ispirato al medico Joseph Bell) e a casi clinici riportati su riviste mediche.

Frasi di culto

Dr. House ha detto:«Nella condizione umana c’è una verità: che tutti gli uomini mentono. La sola variabile è su che cosa mentono». E Doc: «In giorni come questi la morte sembra inarrestabile. Ma noi dobbiamo guardarla in faccia e dire: non oggi…».