I 40 anni dei Bon Jovi: così non li avete mai visti

Su Disney+ la docuserie "Thank you, goodnight" che ripercorre la storia della rock band arrivata dal New Jersey







«I fan vedranno un lato di noi che non hanno mai visto». Parola di Tico Torres, leggendario batterista dei Bon Jovi, protagonisti di “Thank you, goodnight”, docuserie disponibile su Disney+ dal 26 aprile: quattro episodi che ripercorrono i 40 di carriera della band, dalla formazione in New Jersey al successo globale, tra interviste e video inediti.

«C’è tutto il viaggio da “baby band” a uno dei gruppi più famosi del mondo» dice a Sorrisi il tastierista e co-fondatore David Bryan, che abbiamo intervistato assieme a Torres. E non parliamo di un viaggio sempre facile: la docuserie di Gotham Chopra non si limita a raccontare i successi della band, ma si concentra anche sui momenti più difficili del gruppo come l’infortunio alle corde vocali del leader Jon Bon Jovi nel 2022, tra operazioni chirurgiche e convalescenza.

La docuserie esplora anche i lati meno scintillanti del successo, come il rischio di cadere nelle dipendenze e gli attriti tra i membri del gruppo. «Essere in una band è come un matrimonio senza sesso» ci spiega scherzando Torres. «La vera sfida è riuscire ad andare d’accordo».

«La vita è complicata e stare in una band aggiunge complicazioni, ma eravamo cinque ragazzi che volevano conquistare il mondo e ci siamo riusciti» racconta poi Bryan. «Volevamo essere onesti davanti alle telecamere» dice Torres. «Alla fine siamo già abituati a metterci a nudo con la nostra musica, questa è la stessa cosa». E a proposito di musica: il loro nuovo album, intitolato “Forever”, uscirà il 7 giugno.

L’unica cosa che cambierebbero di questi 40 anni? «I vestiti che ci facevano indossare nei primi video musicali, erano tremendi!» ammette Torres. «Vero, ma erano gratis» conclude Bryan. «E costavano più dell’auto che guidavo…».