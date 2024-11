“Chi ha ucciso JonBenét Ramsey”, su Netflix la serie che racconta il cold case

La docu-serie "Cold Case" getta nuova luce sulla tragica morte della piccola reginetta di bellezza "Chi ha ucciso Jonbenet Ramsey", la docu-serie su Netflix. Credit: © Courtesy of Netflix. Paolo Di Lorenzo







Si puo' vedere su

Netflix getta nuova luce su di una delle pagine più cupe della cronaca americana. "Chi ha ucciso JonBenét Ramsey" arriva da lunedì 25 novembre in streaming e promette nuove rivelazioni sulla sparizione e l'omicidio della piccola reginetta di bellezza.

La docu-serie in tre parti prende il via proprio da quella maledetta mattina del 26 dicembre 1996. Il facoltoso imprenditore John Ramsey e la moglie Patsy si svegliano dopo un gioioso Natale in famiglia nella loro casa di Boulder, comunità di 100mila anime nel nevoso stato del Colorado. Su di loro piomba un incubo senza fine: i coniugi scoprono che JonBenét, la figlia minore di sei anni, è scomparsa. Di lei non è rimasta alcuna traccia in casa, ma l'angoscia che li pervade li paralizza quando trovano una traccia inquietante, presagio di altri orrori.

Patsy e John rinvengono un'agghiacciante richiesta di riscatto: due pagine e mezza scritte a mano, con la pretesa di ottenere 118mila dollari per riavere la bambina. Più tardi lo stesso giorno, John Ramsey scopre il corpo della figlia nel seminterrato, rivelando la scioccante verità. JonBenét non era stata rapita, ma aggredita sessualmente e brutalmente uccisa nella loro stessa casa.

La polizia di Boulder, in Colorado, poco esperta nelle indagini di omicidio, getta sbrigativamente sospetti sui familiari di JonBenét - compreso Burke, il fratello di 9 anni - indicandoli come i più probabili indiziati, alimentando così l'attenzione mediatica, i resoconti largamente sbilanciati e trasformando il caso in un'ossessione nazionale. Quella bambina dai capelli biondi, habitué dei circuiti dei concorsi di bellezza per bambine, diventa uno dei volti più conosciuti negli Stati Uniti.

L'idea che qualcuno abbia potuto accanirsi con tale veemenza su un'innocente lascia sgomenta l'opinione pubblica americana, specialmente perché un colpevole non sembra venire alla luce. La famiglia è sempre rimasta nell'occhio del ciclone, ma col passare del tempo le azioni degli inquirenti nell'immediata emergenza iniziano a suscitare perplessità. È stato veramente fatto tutto il possibile, per consegnare il responsabile di quell'orrendo crimine alla giustizia? Oppure sono stati commessi degli errori che hanno pregiudicato l'esito delle indagini?

Ventotto anni dopo l'omicidio, quell'ossessione e quelle accuse non sono scomparse e l'omicidio di JonBenét Ramsey rimane irrisolto. La docu-serie, diretta dal regista premio Emmy e candidato all'Oscar Joe Berlinger, indaga sulla grossolana gestione del caso da parte delle forze dell'ordine e dei media.