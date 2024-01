“Choir”, cosa non si fa per entrare nel coro di Detroit

Una docuserie di Disney+ racconta gioie e dolori prima di esibirsi "Choir" Credit: © Disney+ Barbara Mosconi







Si puo' vedere su

Il Detroit Youth Choir (DYC) è aperto a tutti, ma solo alcuni potranno esibirsi alla Carnegie Hall di New York, tempio della musica americana. Al direttore Anthony White l’ardua scelta dei 50 eletti. Dopo il successo ad “America’s Got Talent” (2° posto nel 2019) le sfide diventano più ambiziose. La docuserie di Disney+ racconta gli allenamenti, le prove, le speranze, le delusioni e l’amore per la musica di questi ragazzi cresciuti a Detroit, tra scuola, sport, amicizie e problemi familiari. La telecamera riprende le loro emozioni e le condensa in sei episodi. Tra i produttori della serie, diretta da Rudy Valdez, spicca Ron Howard. "Choir" è disponibile in streaming dal 31 gennaio.

Il trailer