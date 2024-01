“DiscoveRed”, il cuore e l’anima delle “rosse”

Si puo' vedere su

Il 13 febbraio la Ferrari svela la nuova monoposto per il Mondiale 2024 di Formula 1 al via il 2 marzo. E se vi piacciono le scoperte non perdetevi su Now (e su Sky Sport F1) “DiscoveRed Scuderia Ferrari”, il documentario in sei episodi (dal 3 febbraio ne è disponibile uno ogni due giorni) che racconta uno dei simboli italiani nel mondo. Questa è una grande opportunità per entrare nei locali che ospitano il quartier generale a Maranello, conoscere l’organizzazione e la struttura dei vari reparti, capire come vengono realizzati i componenti fino all’assemblaggio finale.

I due piloti del Cavallino, Charles Leclerc e Carlos Sainz raccontano la loro esperienza e gli aneddoti del loro mestiere, ma anche l’emozione di essere parte del team. Altra chicca: le telecamere sono entrate in una delle zone più riservate, la galleria del vento.

E se non avete idea di quanti dati vengono analizzati in un weekend, alla struttura che segue le operazioni è dedicata un’intera puntata. L’ultimo episodio, invece, mostra come si prepara la vettura per il viaggio verso i circuiti del Mondiale. Il modo migliore per scoprire l’impegno totalizzante di un gruppo per cui il lavoro in Ferrari è il coronamento di un sogno.