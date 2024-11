“Domenico Modugno. L’italiano che incantò il mondo”, il documentario su Rai1

Mercoledì 27 novembre, immagini, interviste e testimonianze di chi ha conosciuto l’uomo oltre all’artista Tiziana Lupi







Mercoledì 27 novembre Rai1 propone "Domenico Modugno. L’italiano che incantò il mondo", il documentario sul grande cantante scomparso il 6 agosto 1994. Immagini, interviste e testimonianze di chi ha conosciuto l’uomo oltre all’artista. Come il figlio Massimo, il manager Adriano Aragozzini ed Enrica Bonaccorti, autrice di due straordinari successi di Modugno: "La lontananza" e "Amara terra mia".

«Mimmo era una fonte di energia, bastava entrare nella sua orbita per essere contagiati da un fuoco di positività» racconta la Bonaccorti. Tra le chicche del documentario c’è l’immagine della vecchia agenda su cui una Bonaccorti quattordicenne scrisse alcune frasi pensando al primo amore dell’adolescenza, che aveva dovuto abbandonare.

Modugno la lesse e quelle parole diventarono "La lontananza", come racconta ancora la Bonaccorti: «Eravamo in tournée, lui convocò la compagnia un’ora prima di andare in scena. Fece portare un pianoforte e cominciò a suonare e a cantarla. Ricordo ancora la commozione di tutti, in particolare del direttore di scena, un uomo rigido e severo. Del resto, era una storia vera, non poteva non emozionare»