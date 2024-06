Federer, i miei ultimi 12 giorni da campione

Si puo' vedere su

Il 15 settembre 2022 è una data che gli appassionati di tennis di certo ricordano. È il giorno in cui Roger Federer annunciò al mondo il suo ritiro dai campi da tennis, all’età di 41 anni. L’ultimo evento a vederlo protagonista sarebbe stato la Laver Cup, a Londra, una manciata di giorni dopo.

E sono proprio quelle le ore che racconta “Roger Federer - Gli ultimi 12 giorni”, documentario d’autore diretto da Asif Kapadia, regista acclamato che ha già raccontato sullo schermo le storie di Ayrton Senna, Amy Winehouse (con “Amy” vinse anche l’Oscar), Maradona e Cristiano Ronaldo.

Tutto quello che vedremo, in realtà, non è stato realizzato con l’idea di farci un film: «Mi consigliarono di girare alcune scene di quei giorni per me stesso, perché i miei figli potessero vederle da grandi, così da ricordare un momento così particolare della mia vita» ha svelato Federer. Che poi ha cambiato idea, trasformando un intimo racconto in un film intenso e commovente: ce lo potremo godere su Prime Video a partire dal 20 giugno.