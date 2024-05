“Green is the new black”, oggi la moda punta su vintage e seconda mano

Si puo' vedere su

Qual è l’impatto della moda sull’ambiente? Dai mercatini alle app, quali sono le nuove tendenze nel settore dell’abbigliamento e degli accessori? A queste e ad altre domande risponde la docuserie “Green is the new black”, in onda su La5 ogni mercoledì (fino al 15 maggio) in seconda serata e in streaming su Mediaset Infinity. Giorgia Palmas, affiancata dalla stylist Camilla Grandi, ci porta alla scoperta di storie e realtà uniche nel mondo della moda sostenibile. E racconta, quindi, le nuove sfide del fashion, con uno sguardo rivolto all’attenzione ai materiali e dando la parola a stilisti emergenti che si impegnano nella ricerca di alternative più ecologiche e di riciclo.

Ma la docuserie, co-prodotta da Infinity Lab in collaborazione con La5, ci suggerisce anche in che modo possiamo rivoluzionare le nostre scelte con acquisti mirati, senza lasciarci trascinare dallo shopping compulsivo ma puntando a dare nuova vita a capi vintage e del “second hand” (di seconda mano) contro lo spreco. Non può mancare un accenno all’universo delle influencer, che con i loro consigli sui social indirizzano donne giovani e meno giovani verso una visione più green.