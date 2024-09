“Green Lovers”, abbracciare gli alberi allevia lo stress

Luca e Daniela Sardella su RaiPlay raccontano l’Italia che ama la natura Barbara Mosconi







Non c’è dubbio che Luca Sardella sia un “green lover”, un amante del verde e della natura. Tanta passione l’ha trasmessa alla figlia Daniela e ora, in coppia, si sono inventati un programma (10 puntate di mezz’ora più uno speciale sulla Croazia, disponibili su RaiPlay) dedicato, come recita il titolo, ai “Green Lovers”. «Sono coloro che professano un ambientalismo sano, vanno a perorare il biologico, hanno sviluppato app per monitare le stalle o per muovere un trattore da remoto. Gli esempi sono tantissimi» spiega Daniela.

E così padre e figlia hanno percorso l’Italia, dalla Puglia al Piemonte, dalla Sicilia al Trentino per cercare storie curiose e particolari di amore per la natura. E si scopre che pure Marco Polo è stato tra i primi “green lovers”. Daniela, con lo storico Davide Busato, racconta che «il mercante veneziano riportò in patria piante ed essenze particolari come il rabarbaro, la pianta del pane, lo zenzero, persino il caffè».

Inoltrandosi poi nelle gole dell’Alcantara, in Sicilia, sempre lei si cimenta nel body rafting: «Si scivola sulle rocce seguendo il corso del fiume, è un’attività avventurosa con l’idea di avvicinare l’uomo alla natura». Tra un viaggio e l’altro Luca Sardella confessa: «Mi ritengo un bambino curioso, del resto sin da piccolo piantavo vicino a casa i semini che gli altri buttavano via». C’è qualcosa che di tanto “green” stupisce pure lui? «A Bolzano ho portato i ragazzi ad abbracciare gli alberi. Da questo gesto arriva una bioenergia che allevia le tensioni, lo stress, i reumatismi: l’albero diventa un amico».

Nelle varie tappe dell’Italia naturale ci saranno un “archeo trekking” presso la necropoli di Norchia (VT), un tuffo alle isole Tremiti, in Puglia, con i biologi marini che trapiantano la preziosa posidonia, il veterinario piemontese che cura i ricci, la cardiologa romana che promuove i benefici del verde... I “green lovers”, per fortuna, sono tanti.