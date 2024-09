“In Vogue: The 90s”, ecco l’epoca d’oro della moda

Si puo' vedere su

Siete appassionati di moda e un po’ nostalgici, oppure non ne sapete nulla e volete capire come funzionava il “fashion system” qualche decennio fa? Non perdete la docuserie “In Vogue: The 90s” in arrivo su Disney+ dal 13 settembre (i primi tre episodi), cui seguiranno gli ultimi tre il 20 settembre. A raccontare un’epoca, i party e le follie degli Anni 90 ci sono i protagonisti stessi, partendo da Anna Wintour, storica direttrice del magazine “Vogue America” (che ha ispirato il personaggio di Miranda Priestly in “Il Diavolo veste Prada”). Con lei, top model come Claudia Schiffer, stilisti come Tom Ford e altre celebrità.