“Jim Henson: Idea man”, marionette e burattini che cambiano la vita

Un cappotto della mamma, una pallina bianca da ping pong e la libertà di dare libero sfogo alla propria immaginazione: al creatore dei famosissimi Muppets bastava davvero poco. Il 31 maggio sbarca su Disney+ “Jim Henson: Idea man”, che ripercorre la carriera e la vita privata dell’artista.

Il documentario, diretto dal premio Oscar Ron Howard, offre un autorevole ritratto del rivoluzionario e impavido burattinaio statunitense, celebrato oggi in tutto il mondo come grande genio visionario. Nel film, realizzato con la piena collaborazione della famiglia, ci sono non solo preziosi filmati d’archivio e interviste esclusive ma anche fotografie, schizzi, appunti e diari personali di Jim Henson, che ci dicono molto sulla sua personalità e sul suo modo di lavorare.