“La notte che ha cambiato il pop”, il documentario su “We are the world”, è un racconto imperdibile

Ci sono momenti che diventano eventi storici semplicemente per il fatto che non sono ripetibili e il processo di registrazione di "We are the world" è uno di questi. Su Netflix dal 29 gennaio, il documentario di Bao Nguyen racconta i dettagli che hanno preceduto quella notte e ogni singolo istante di quel momento magico. "La notte che ha cambiato il pop" estende in qualche modo quello che abbiamo visto nel videoclip iconico del brano uscito il 7 marzo dell'85 e che oggi è diventata una delle canzoni più famose al mondo.

L'iniziativa benefica per le popolazioni africane nasce dall'idea del grande Harry Belafonte e dal suo desiderio di dare aiuto alle popolazioni marginali del mondo da un'iniziativa di persone nere. Da qui parte una macchina organizzativa che ha messo in subbuglio la vita di moltissime persone, soprattutto quella di Lionel Richie, uno dei più grandi protagonisti di questo progetto. In un momento splendido della sua carriera, con al suo fianco Micheal Jackson e la mente strategica del super produttore Ken Kragen hanno reso questo sogno, realtà. Determinante fin dalla registrazione della demo fu anche Stevie Wonder.

Il problema però è che Lionel era stato già convocato per la conduzione dei The American Music Awards, nel quale tra l'altro avrebbe poi ricevuto ben sei premi. Un impegno così grande e la necessità di creare un brano così ambizioso nello stesso periodo, potevano rappresentare una missione impossibile. Che però si è compiuta grazie all'idea (geniale) di riunire la notte stessa dopo l'evento (il 28 gennaio del 1985) i cantanti già presenti agli Awards subito dopo la cerimonia, unendosi a chi in quella serata così importante non era stato chiamato. Un esempio? Bruce Springsteen.

Da qui partono la narrazione e le curiosità di quella notte: dalla prima idea di melodia di Micheal Jackson, che non sapeva suonare ma intonava le melodie ai musicisti al primo vagito del testo, arricchito e modificato anche grazie al suo straordinario contributo. Il momento più delicato è stato l'incontro in studio, nel quale in gran segreto, tutti gli artisti hanno passato un'intera notte, dall'una alle otto del mattino, a registrare i cori e le voci soliste, con l'idea che ad un certo punto della serata si potesse presentare Prince (e no, non è mai arrivato).

La celebre frase scritta davanti alla porta dello studio "Check your ego at the door" (lascia il tuo ego davanti alla porta), è un segnale di quanto il progetto potesse presentare delle difficoltà: avevano riunito in quella stanza più di 40 artisti con visioni musicali diverse in una registrazione che si doveva fare lì e non poteva essere conclusa altrove. Non erano concessi errori, cambi di programma o iniziative personali che, ovviamente, alla fine, ci furono.

Centrale fu il ruolo del produttore, Quincy Jones, capace di rendere coeso il gruppo in momento così importante con grande senso di responsabilità. "We are the world - La notte che ha cambiato il pop" è disponibile su Netflix con immagini di repertorio, interviste originali (a Cindy Lauper, Bruce Springsteen e molti altri) e documenti che vi faranno sentire dentro quello studio, vicinissimi ai nomi più iconici del pop degli anni 80 che anche grazie anche a quell'iniziativa benefica, hanno reso grande la musica pop/rock nei decenni a seguire.