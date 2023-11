La versione di Ilary Blasi: «Ora dico la mia verità»

Tra rolex e caffè, su Netflix la conduttrice parla della fine del suo matrimonio con Francesco Totti Antonella Silvestri







Si puo' vedere su

Ilary Blasi ha deciso di puntare il cono di luce verso se stessa e lo ha fatto con "Unica", il documentario approdato su Netflix il 24 novembre. Ora tocca a lei. Ma fare cosa? Andiamo per ordine e facciamo una premessa: «Ora dico la mia verità».

Tra le tantissime storie d'amore e di vita dei personaggi pubblici italiani, poche hanno attirato l'attenzione come la fine dell’idillio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Era iniziato come una favola in cui il calciatore e la conduttrice sembravano incarnare la coppia perfetta. Il loro matrimonio - celebrato in pompa magna il 19 giugno 2005 e trasmesso in diretta tv - si è trasformato in un racconto doloroso e controverso.

Il susseguirsi di voci e indiscrezioni che ha avvolto la loro separazione ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, alimentando chiacchiere e speculazioni dall’inizio della crisi fino alla rottura definitiva. Chi ha tradito chi? Quali sono le ragioni di questa dolorosa rottura? Adesso la conduttrice rompe il silenzio e condivide la sua versione dei fatti, con questo docufilm il cui titolo è una citazione di quel “Sei unica”- ma questa volta presa come spunto ironico - scritto sulla maglietta del primo gol del Pupone dedicato a lei.

Le immagini ripercorrono gli inizi della relazione con Totti per poi esplorare il loro grande amore (durato vent’anni) e il delicato tessuto familiare. “Unica” offre l’opportunità di conoscere da vicino la storia di una delle più coppie più celebrate e amate in Italia e lei si apre sulle gioie e sulle sfide della sua vita personale, dando voce alle sue emozioni e riflessioni più profonde. È un racconto sincero - dove certo manca il contraddittorio dell’altro diretto interessato, il Capitano - che getta una luce diversa sulla narrazione spesso sensazionalistica dei tabloid, offrendo agli spettatori uno spiraglio dietro le quinte di una relazione che ha fatto sognare. Oltre alle dinamiche personali, Ilary Blasi affronta il difficile tema della fine di un matrimonio, spesso accompagnato da momenti di commozione, lacrime ma anche risate e ironia.

L’inizio del docufilm non lascia spazio a equivoci e anticipa subito cosa ci aspetta: foto di siti, giornali, ma anche le interviste della mamma Daniela, delle sorelle Silvia (la maggiore) e Melory (la più piccola) e un paio di amiche.

«È la prima volta che parlo di tutto questo, c'è bisogno di fare chiarezza. Sono abituata a notizie false per uno scoop o un like» entra nel vivo subito Ilary. Un’intervista fiume in cui la conduttrice, in una veste inedita, cerca di far luce sulla separazione, sui Rolex, sulle borse e sulla loro nuova vita. A fare da sfondo il tema del tradimento (il caffè con un altro per lei, le foto di Noemi Bocchi allo stadio e anche a Montecarlo con lui), tra accuse reciproche e bugie.

La mancanza di contraddittorio è un elemento che non sfugge all'attenzione degli spettatori. Senza ascoltare entrambe le campane, la narrazione della fine di questa relazione resta incompleta. Le parole di Ilary hanno certamente gettato luce su alcuni aspetti della storia, ma il pubblico resta assetato di una comprensione più completa.

Prima di "Unica" erano arrivati “Speravo de morì prima”, in cui Francesco Totti era interpretato da Pietro Castellitto e Ilary Blasi da Greta Scarano. E poi il documentario “Mi chiamo Francesco Totti” sul ritiro del campione dal calcio, diretto da Alex Infascelli.

È inevitabile chiedersi: perché Totti non ha parlato? Se tanti pensano che l'ex calciatore potrebbe aver deciso di mantenere una riservatezza riguardo alla sua vita privata, tanti altri sono convinti che, prima o poi, il Pupone romperà il silenzio.